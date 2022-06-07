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Annem torun sayıklıyor

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Yakın zaman önce hayatını Yasemin Şefkatli ile birleştiren Tatlıses, evliliğin güzel gittiğini söyledi. Annesi Derya Tuna’nın torun istediğini de belirten genç şarkıcı, “Çocuk için erken ama annem torun diye sayıklıyor. Çocuk güzel bir şey, artık kısmet” dedi.

Evliliğimde her şey yolunda

2008’de evlendiği Adnan Aksoy’dan boşanacağı konuşulan Güzide Duran iddiaya yanıt verdi.

Evlenip ABD’ye yerleşen Güzide Duran, önceki gün Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenen davete katıldı. Kariyerinin zirvesinde mesleğini bırakan Duran, “Gitme sebebimiz sadece kendimiz değil, aynı zamanda çocuklarımızdı. Onların eğitimi için gittik” dedi.

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Duran, boşanma haberleri hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: “Çıkabiliyor böyle haberler. Benim de bazen şaşırdığım oluyor görünce. Şu an her şey yolunda. Çok şükür herhangi bir sorun yok.” (Sayit DURMAZ)

İlk kez el ele

Ahu Yağtu, Can Tursan’la ilk kez el ele görüntülendi. Aşk iddiasını daha önce “Sadece arkadaşız” diyerek yalanlayan Yağtu, bu kez fotoğraflarını çeken TV100 muhabirine “İyi akşamlar” deyip uzaklaştı.

Arkadaşlar tatilde

Yakın arkadaşlar Songül Öden ve Şükran Ovalı tatil sezonunu birlikte açtı. İkili önceki gün plajdaydı. Öden ve Ovalı, keyifli günün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Sanatımızı adabımızla yapıyoruz

Yeşim Salkım, Metin-Eda Özülkü, Ferda Anıl Yarkın’dan oluşan “Çılgınlar Kulübü”, Adana ve Mersin Jolly Joker’de sahne aldı. Üç saat sahnede kalan ekip, 90’ların hit şarkılarını söyledi. “Hepimiz sanatçı ailelerin çocuklarıyız ve sanatımızı adabımızla yapıyoruz” diyen Yeşim Salkım’a, sataşan Metin Özülkü; “Yeşim, en zengin evliliklerinde bile benden hiç parası ile beste almadı” sözleriyle dostunu seyirciye şikayet etti.