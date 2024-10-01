‘Annem son nefesini en sevdiği yerde verdi’ demişti… Eski başbakandan çok konuşulacak yeni iddia: Kraliçe Elizabeth kemik kanserinden öldü!

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8 Eylül 2022’de, İskoçya’daki Balmoral Şato’sunda son nefesini veren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hayatını kaybettikten iki yıl sonra iki farklı haberle bir kez daha manşetlere taşındı.





CHARLES: ANNEM SON NEFESİNİ EN SEVDİĞİ YERDE VERDİ

Elizabeth’in ölümüyle birlikte ömrü boyunca beklediği tahta kavuşan Kral Charles beklenmedik bir hamleyle annesinin son günleri hakkında içini döktü. Geçtiğimiz gün İskoçya Parlamentosunda yaptığı konuşmada annesi Elizabeth’i de anan Charles, kraliçenin sık sık ziyaret ettiği bu malikaneye ve İskoçya’ya olan sevgisi nedeniyle son günlerini geçirmek için Balmoral’ı seçtiğini söyledi.

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“Merhum annem özellikle Balmoral'da geçirdiği zamana değer verirdi ve son günlerini geçirmek için de en sevdiği yer olan Balmoral'ı seçti” diyen Kral Charles “İskoçya ailemin ve benim kalbimde her zaman eşsiz bir yere sahip” diyerek alkış aldı.

Kraliçe Elizabeth çocukluğunun büyük bölümünü Balmoral'da geçirmişti. Burası hayatının geri kalanında da çok sevdiği bir inziva yeri olarak kaldı. Yılda en az bir kez, genellikle de yaz sonunda oraya giderdi.

KOCASIYLA SON YILLARINI DA ÇOĞUNLUKLA ORADA GEÇİRMİŞTİ

BBC’nin haberine göre kocası Prens Philip de ömrünün son yıllarının çoğunu COVID-19 karantinası sırasında onunla birlikte bu malikanede geçirdi. Çift Kasım 2020'deki 73. evlilik yıldönümlerini de burada kutladı.

Geçen yıl yayınlanan bir BBC belgeselinde ise Elizabeth’in tek kızı olan Prenses Anne, annesinin Balmoral'da ölmekten ve bunun yaratabileceği sorunlardan endişe duyduğunu söylemişti.

Tahta ondan sonra oturan oğlu Charles 96 yaşında ölen annesinin ömrünün son günlerini en sevdiği yerde geçirdiğini anlatadursun uzun yıllar Kraliçe Elizabeth’le çalışan, İngiltere’nin eski başbakanı Boris Johnson’ın ortaya attığı iddia deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı…

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ESKİ BAŞBAKAN BORIS JOHNSON’IN KİTABI ORTALIĞI KARIŞTIRACAK

60 yaşındaki eski başbakan Johnson, yakında yayınlanacak olan “Unleashed” adlı anı kitabında kraliyet ailesi ve Kraliçe Elizabeth’le olan anılarına ve onun son günlerine de yer verirken Elizabeth’in aslında kanserden öldüğünü iddia etti!

Eski Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson kitabında Kraliçe II. Elizabeth'e ömrünün son yıllarında kemik kanseri teşhisi konulduğunu iddia ediyor.

Johnson kitabında kraliçe ile Eylül 2022'de, ölümünden sadece birkaç gün önce Balmoral Şatosu'nda İngiltere başbakanı olarak yaptığı son görüşmenin detaylarına da yer veriyor.

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KİTAPTAKİ BOMBA İDDİA: ELIZABETH BİR TÜR KEMİK KANSERİNE YAKALANMIŞTI

Kitaptan Daily Mail gazetesinin elde ettiği bir alıntıda Johnson Kraliçe Elizabeth için “Bir yıl ya da daha uzun süredir bir tür kemik kanseri olduğunu biliyordum ve doktorları her an durumunun kötüleşebileceğinden endişe ediyorlardı” diye yazmıştı.

Balmoral’daki son görüşmelerinden önce Boris Johnson, Elizabeth’in özel sekreteri Edward Young'ın kendisini kraliçenin sağlığının “yaz boyunca biraz bozulduğu” konusunda uyardığını iddia etti.

Johnson, “Solgun ve daha kambur görünüyordu ve ellerinde ve bileklerinde muhtemelen damlalar ya da iğneler nedeniyle koyu morluklar vardı,” diye yazdı.

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“ZİHNİ HASTALIKTAN HİÇ ETKİLENMEMİŞTİ”

Boris Johnson kraliçenin kanser hastalığının son aşamasında olmasına rağmen nasıl dimdik ayakta olduğunu ise “Ancak Edward'ın da söylediği gibi zihni hastalığından hiç etkilenmemişti ve sohbetimiz sırasında zaman zaman o büyük gülümsemesi ve ruh halini değiştiren ani güzelliğiyle hâlâ parlıyordu.” sözleriyle anlattı.

Kraliçe Elizabeth, başbakanlığı Liz Truss'a devreden Boris Johnson’la bu buluşmalarından iki gün sonra 96 yaşında öldü…