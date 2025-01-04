Annem sevinsin diye oyuncu oldum... Ona bir ev almak istedim ama Ã¶mrÃ¼ yetmedi

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Åžu sÄ±ralar, tÄ±pkÄ± kendisi gibi sanatÄ± kadar Ã¶zel hayatÄ±yla da merak uyandÄ±ran efsane soprano Maria Callas'Ä± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Maria adlÄ± filmle gÃ¼ndemde 49 yaÅŸÄ±ndaki Jolie.

Tabii bir de Brad Pitt ile iki yÄ±l sÃ¼ren evliliÄŸinin sekiz yÄ±llÄ±k boÅŸanmasÄ±nÄ±n sona ermesiyle.

BÃ¶yle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Angelina Jolie, sÄ±radan insanlarÄ±n dertlerinden tasalarÄ±ndan uzak bir hayat sÃ¼rÃ¼yor izlenimi verebilir. Ama gerÃ§ek hiÃ§ Ã¶yle deÄŸil.

AltÄ± Ã§ocuÄŸunu elinde tutmak, Brad Pitt ile olan boÅŸanmasÄ±nda haklarÄ±nÄ± kaybetmemek iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadele bir yana bir de yÄ±llardÄ±r ruhunda ve kalbinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± var.

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'BENÄ°M OYUNCU OLMAM ANNEMÄ°N HAYALÄ°YDÄ°'

Ä°ÅŸte bunlardan birini W dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda anlattÄ± Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z.

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Her ne kadar Jon Voight gibi bir efsane oyuncunun kÄ±zÄ± olsa da aslÄ±nda bu mesleÄŸi seÃ§erek annesi Marcheline Bertrand'Ä±n hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Jolie o rÃ¶portajda "BÃ¶yle bir seÃ§im yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. OyunculuÄŸa yÃ¶neldim, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu annemin hayaliydi" diye konuÅŸtu.

GÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Marcheline Bertrand da aslÄ±nda oyuncu olmak istiyordu.

Ama henÃ¼z 25 yaÅŸÄ±nda iki Ã§ocuÄŸuyla boÅŸanmÄ±ÅŸ genÃ§ bir kadÄ±n olarak kalÄ±nca bu hayalini gerÃ§ekleÅŸtiremedi. HayatÄ±nÄ± tamamen iki Ã§ocuÄŸu Angelia Jolie ile James Haven'a adamaya karar verdi.

'BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N FEDAKARLIK YAPTIÄžI DUYGUSUNU HÄ°Ã‡ VERMEDÄ°'

Yine de annesinin kendilerine bir gÃ¼n bile "Sizin iÃ§in hayallerimi feda ettim" demediÄŸinin de altÄ±nÄ± Ã§izdi Jolie.

"Bize bu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir fedakarlÄ±k gibi hissettirmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ evde Ã§ocuklarÄ±na bakan bir anne olmayÄ± seviyordu" dedi.

Angelina Jolie, kendi gerÃ§ekleÅŸtiremediÄŸi hayalini kÄ±zÄ±nda gÃ¶rmenin Marcheline Bertrand'Ä± mutlu ettiÄŸini de gizlemedi.

"Oyuncu olmamÄ±n annemi mutlu ettiÄŸini hatÄ±rlÄ±yorum. Annem benim menajerimdi ve biz bir ekiptik" diye anlattÄ± o dÃ¶nemi.

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FATURALARINI Ã–DÃœYORDU... BÄ°R DE EV ALMAK Ä°STEDÄ° AMA OLMADI

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Angelina Jolie'nin de annesi Marcheline Bertrand iÃ§in bir hayali vardÄ±: Ona bir ev satÄ±n almak. Daha bu hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmeden Ã¶nce onun faturalarÄ±nÄ± Ã¶demeye bile baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ama annesine ev alma hayali hiÃ§ gerÃ§ekleÅŸmedi Jolie'nin. Annesi Marcheline Bertrand, 2007 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 56 yaÅŸÄ±ndayken yumurtalÄ±k ve meme kanseri yÃ¼zÃ¼nden hayata veda etti.

Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da Angelina Jolie iÃ§in mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmek daha zorlu bir hale geldi...

Bunu da ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ± Jolie: "Annem Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde oyunculuÄŸa devam etmek benim iÃ§in daha zordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu iÅŸi bÃ¼yÃ¼k oranda onun iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± fark ettim."

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Angelina Jolie, annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden beÅŸ yÄ±l sonra, 2015'te New York Times iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede Marcheline Bertrand'Ä±n kendisi iÃ§in nasÄ±l bir ilham kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu satÄ±rlara dÃ¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼.

ANNESÄ°NÄ°N SEVGÄ°SÄ°NÄ°, SICAKLIÄžINI KAYBETMEK ONU DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

O dÃ¶nemi "Annemin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra onun oynadÄ±ÄŸÄ± bir kÄ±sa filmin videosunu buldum. GerÃ§ekten iyiydi. Onun iÃ§in her ÅŸey mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼" diye anlattÄ± Jolie.

Jolie, annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra yazdÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka makalede de insanÄ±n Ã¼zerini Ã¶rten koruyucu bir battaniyenin yÄ±rtÄ±lÄ±p atÄ±lmasÄ±na benzetti.

Bu duyguyu da "Geriye dÃ¶nÃ¼p o zamana baktÄ±ÄŸÄ±mda onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n beni ne kadar deÄŸiÅŸtirdiÄŸini fark ettim. Bu aniden geliÅŸen bir durum deÄŸildi. Ama iÃ§imde Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸti. Annenin sevgisini, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yumuÅŸacÄ±k sarÄ±lmasÄ±nÄ± kaybetmek, birinin Ã¼zerindeki koruyucu battaniyeyi yÄ±rtÄ±p atmak gibi" diyerek satÄ±rlara dÃ¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Angelina Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand ile babasÄ± Jon Voight 1971 ile 1980 arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te ÅŸu anda 51 yaÅŸÄ±nda olan James Haven ve 49 yaÅŸÄ±ndaki Angelina Jolie dÃ¼nyaya geldi. Fakat Voight'in ihaneti bu yuvayÄ± yÄ±ktÄ±.Â BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Bertrand, oyuncu olma hayalini bir kenara koyup kendini iki Ã§ocuÄŸuna adadÄ±.Â

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