Annelik özlemi evlendikten 10 yıl sonra dinmişti… Ünlü oyuncu kızını bırakamadı, anlaştığı diziden bir anda ayrıldı

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İngiliz televizyon yıldızları Michelle Keegan ve Mark Wright, 2012 yılında Dubai'de tanışıp 2013 yılında nişanlandılar. Ve Mayıs 2015'te memleketleri İngiltere’de, Suffolk'taki Hengrave Hall'da görkemli bir törenle evlendiler.

Magazin basınının sürekli izlediği çift evlendikten kısa bir süre sonra sürekli hayranlarının “Bebek nerede?” sorularını duymaya başladı. Aradan birkaç yıl geçince bu baskı da giderek arttı.

Hatta Michelle Keegan ve Mark Wright’ın çocukları olmadığı için aslında evliliklerinde bir sorun olduğu ve ayrılacakları dedikoduları bile bitmek bilmedi.

Ünlü çift en sonunda 2025’in mart ayında yıllarca bekledikleri bebeklerine kavuştular. Çiftin evliliklerinin 10’uncu yılında doğan kızları Palma onların en büyük mutluluk kaynağı…

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Michelle Keegan, kızını doğurduktan sonra bir süre setlerden ayrılmış, ekrana geri dönebilmek için forma girmişti.

Yeniden oyunculuğa dönen Michelle Keegan’ın 18 aylık kızı Palma’yı bırakamadığı, ondan ayrı kalmamak uğruna anlaştığı dizinin kadrosundan çıktığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu yeni dizisinde işçi sınıfından bir avukatı canlandıracaktı, ancak çekimlerin başlamasına sadece birkaç ay kala projeden ayrıldı ve yerine 44 yaşındaki Jodie Whittaker geçecek.

İddialara göre bu karar, 39 yaşındaki Michelle Keegan’ın birkaç ay önce projeye söz vermiş olması ve çekim tarihinin kararlaştırılmış olması nedeniyle yapım firmasına ve meslektaşlarına “büyük bir darbe” oldu. Ancak yıldız oyuncu sözleşme imzalamadan önce projeden ayrıldı.

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Ünlü oyuncuyu tanıyanlar bu karar için “Michelle bu önemli rolü üstlenmeye gerçekten istekliydi, ancak yoğun çekim programı onu kızı Palma'dan çok uzun süre uzak tutacaktı. Çalışma saatleri oldukça yoğundu ve aslında kendini oyunculuk kariyerine adasa da tüm çalışan anneler gibi ailesine öncelik vermek, iş, ebeveynlik ve Palma için orada olmak arasında denge kurmak zorunda.” diyorlar.

Michelle Keegan kızı Palma'yı doğurduktan sonra ilk kez işe dönmenin çok korkutucu olduğunu itiraf etmiş ve “Bebek sahibi olduktan sonra işe dönmek oldukça korkutucu. Ama yapım ekibi çok destekleyiciydi ve bana çok iyi bakıldı, sanki ailemle çalışıyormuş gibiydim.” demişti.

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Ünlü oyuncu evlendikten on yıl sonra anne olması ve bu yüzden gördüğü baskıdan da bahsetmiş, “Evlendiğimiz sıralarda, aile kurmak istediğimi açıkça dile getirdim... Ama sonra belirli bir süre içinde çocuk sahibi olmayı seçmediğimiz için çok fazla spekülasyon oldu. Bununla başa çıkabiliriz ama bir noktada her hafta bir haber çıkıyordu. Ailem bana bununla ilgili sorular soruyordu, bu yüzden hayatımın o yönü hakkında kamuoyuna açıkça konuşmamaya karar verdim” sözleriyle yaşadığı baskıdan ne kadar bunaldığını anlatmıştı.