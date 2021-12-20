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Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı

#Aslı Enver#Sarp Batur#Mehmet Üstündağ
Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı
Mehmet Üstündağ

Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı.

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Aldığım duyumlara göre, Aslı Enver’in Enis-Figen Batur çiftinin oğlu olan Sarp Batur’la mutlu ilişkisi, anne olma arzusu nedeniyle sona erdi.

Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı

Batur’un, daha önce 9 yıl evli kalıp boşandığından ve bir çocuk sahibi olduğundan yeniden evlenmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.
Aslı Enver, 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş, ancak çift 3 yıl sonra boşanmıştı. Daha sonra Murat Boz’la aşk yaşayan güzel oyuncu, Boz’un da evliliğe yanaşmaması nedeniyle hüsrana uğramıştı.
Sarp Batur’la ilişkisinde bir gelecek göremeyen Aslı Enver’in üzülerek ayrılık kararı aldığı söyleniyor.
Kararın ardından Enver, moral bulmak için kasım başında kız kardeşi Anıl Enver’le birlikte Meksika’ya tatile gitti.
Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı

Erkek kardeşi Akın Enver’ın, eşi Maria Isabel Barriga Ortega ile birlikte yaşadığı Meksika’da tatil yapan güzel oyuncu, hem dinlendi hem de yeğeni Liya ile vakit geçirerek, annelik özlemini giderdi.

Manhattan’da
mağaza açtı

Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı

Zen Pırlanta, yurtdışı yatırımlarına hızla devam ediyor. Türkiye’de 83, yurtdışında ise 21 mağazası bulunan marka, geçtiğimiz günlerde New York’taki ikinci mağazasını açtı. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “Amerika’daki ilk mağazamızı pandemi öncesinde açmıştık. Bölgede mücevherlerimize olan ilgi sayesinde yeni bir yatırım daha yaparak ikinci mağazamızı Manhattan’da açtık. Üretmeye ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Önceliğimizi, kaliteli büyümek ve verimliliği korumak olarak belirledik” diye konuştu.
Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı


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Anlamlı alışveriş
Acarkent Coliseum Sports Life tarafından her sene düzenlenen “Yeni Yıl Alışveriş Günleri Şenliği”, 17-18 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı

Oya Ersayın-Mari Acar-Emine Turanlı
Sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının büyük ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen gelir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlandı.
Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı

Funda-Erdinç Acar
Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Funda Acar; TEGV ile uzun yıllardır yan yana olduklarını ve gelecek nesillerin eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Design Week’e
yoğun katılım
Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği Design Week Türkiye 2021’in beşincisi Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Dünyaca ünlü tasarımcı ve konuşmacıların yer alacağı etkinliğin açılışını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle yaptı.

Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı

Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nin de verildiği törene, iş dünyasının ünlü isimleri katıldı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu da açılışa katılıp TİM Başkanı İsmail Gülle ile bir araya gelerek sohbet etti.

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2022’ye “ikonik” bir merhaba
Designers Iconic Look Festivali, 25-30 Aralık tarihleri arasında Fişekhane’de kapılarını açıyor. Designers Iconic ve Bluechip Creative Events işbirliğiyle gerçekleştirilecek festival, değerli tasarımcıların özel ürünlerini gün boyu sürecek müzik performansları, yaratıcı söyleşiler ve gurme lezzetlerle buluşturuyor.

Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı

6 gün sürecek festivalde, Sevil Dolmacı Art Gallery küratörlüğünde çağdaş sanat eserleri tüm alanlarda ve tarihi hamam binasında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Göçmens, Quartist ve Cuban Trio grupları da galeri alanındaki sahnede, eğlenceli müzikleriyle festivale renk katacak.

 

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#Aslı Enver#Sarp Batur#Mehmet Üstündağ

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