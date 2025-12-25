×
Kate ile Charlotte "anneli kızlı" sürpriz yaptılar

Kate ile Charlotte anneli kızlı sürpriz yaptılar
İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini, Galler Prensesi Catherine ya da halk arasındaki, basındaki adıyla Kate Middleton, yılın sürprizini yaptı.

2024'ü kanser tedavisiyle geçiren Kate, belli ki artık yeniden eski formuna kavuştu. Hastalıkla boğuşarak geçirdiği günlerin acısını da fazlasıyla çıkarıyor.

43 yaşındaki üç çocuk annesi Kate'in yıl sonundaki dönüşü de muhteşem oldu. Her yıl geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Noel konseri sırasında sürprizler sunan Kate, bu kez yanına kızı Charlotte'u da aldı.

Kate ile 10 yaşındaki Prenses Charlotte, piyano başına geçip birlikte İskoç besteci Earland Cooper'ın Holm Sound adlı eserinden bir bölüm seslendirdi. 

Kate ile Charlotte anneli kızlı sürpriz yaptılar

William ile Kate'in resmi Instagram sayfasından da paylaşılan görüntüler eşliğinde bir de Noel mesajı verdi Kate.

Galler Prensesi, paylaşımında Noel hatırına insanlara küçük mutluluklar dağıtmanın önemine değindi.

Kate ile Charlotte'un piyano çaldığı anlar Windsor Şatosu'nda çekildi. Çekim sırasında besteci Erland Cooper da hazır bulundu.

Kate ile Charlotte anneli kızlı sürpriz yaptılar

Anne ile kızının bu piyanolu sürprizi geçen hafta Westminster Abbey'de yapılan özel konserde de videodan gösterildi.

Kate ile Charlotte anneli kızlı sürpriz yaptılar

Aslına bakılırsa Kate 2021 yılındaki konser için de piyanolu bir sürpriz yapmıştı.

Kate ile Charlotte anneli kızlı sürpriz yaptılar

Bundan iki yıl sonra 2023'te Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali öncesi yayınlanan görüntülerde de Kate yine piyano konusundaki yeteneğini gözler önüne sermişti.

 

