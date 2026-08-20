Anneleri gençken çok hızlı bir hayat yaşamıştı: Farklı aşklardan boy boy çocuklar... Özü, üveyi beş kardeş buluştu

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Elbette o ailelerde de skandallar, gizli aşklar, boşanmalar yaşanabiliyor kimi zaman.

Yine de bütün bunların olabildiğince kapalı kapılar ardında tutulması için elden gelenin fazlası yapılıyor.

Diğer yandan öyle bir "taçlı" aile var ki zaten adları geçince akıllara ilk olarak skandalları geliyor: Grimaldi ailesi bu aile...

Yani Monako Prensliği'nin tahtında oturan aile.

SKANDAL DEYİNCE BU AİLE! Hollywood yıldızıyken Prens Rainier ile evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly sayesinde imajını biraz toparlamış olsa da Grimaldi ailesinin skandalları öyle unutulur türden değil. Grace Kelly ile Prens Rainier'nin, artık 60'lı yaşlarına gelen küçük kızları Prenses Stephanie de bir dönem ailenin skandallar tarihine silinmeyecek imzalar attı kuşkusuz.



SOSYETİK HAYATINI GÖZ ÖNÜNDE YAŞIYOR

Saray korumalarından sirklerdeki akrobatlara ve fil terbiyecilerine kadar birçok ismi gönül defterine yazan Stephanie'nin bu ilişkilerinden üç çocuğu var.

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Bunların ikisi en çok tanınanları. Biri evlendiği koruması Daniel Ducruet'den dünyaya gelen oğlu Paul. Diğeri de bir başka koruması Raymond Gottlieb'den dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Camille…

Grace Kelly'nin havasını en çok taşıyan torununun Camille olduğu ileri sürülüyor.

Her ne kadar taht sıralamasından çıkarılmış olsa da Camille, ailesinin en çok ilgi çeken üyelerinden biri.Sosyetik bir hayat tarzı sürdüren genç kadın, anneannesi Grace Kelly'ye de en çok benzetilen torunu.

Prenses Grace'in hayatını kaybettiği trafik kazasında aracı kullandığı ileri sürülen Prenses Stephanie'nin farklı ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklarının en küçüğü.



ÖZLERİ VE ÜVEYLERİ... BÜTÜN KARDEŞLERİ BİR ARADA

Hayatından kesitleri sık sık sosyal medyadan paylaşan Camille, bunun bir örneğini de geçtiğimiz günlerde sergiledi.

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Annesinin ve babasının farklı ilişkilerinden dünyaya gelen diğer dört kardeşiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

O pozda annesi Stephanie'nin bir zamanlar korumasıyken aşık olduğu Daniel Ducruet'den doğan iki kardeşi 33 yaşındaki Louis ile yine aynı evlilikten dünyaya gelen 32 yaşındaki kız kardeşi Pauline yer aldı.

Camille Gottlieb'in paylaşımında babası Raymond Gottlieb tarafından üvey kardeşi olan iki genç delikanlı Thomas ve Maxim de görülüyor. Belli ki kardeşler öz ya da üvey fark etmeksizin iyi geçiniyorlar.

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Camille, diğer iki kardeşi Louis ve Pauline'in aksine kameralardan saklanmıyor. Yani göz önünde yaşamayı seviyor.

Zaten kendi ülkesinde bir sosyal medya fenomeni genç kız. Bir hükümdar ailesi söz konusu olduğunda ilk anda akla gelmeyecek bir yaşam öyküsü var.

Sanılacağı gibi doğuştan prenses olan annesi Stephanie ile soylu bir aileden gelen babası, gösterişli bir törende evlenmiş değil.

Tam tersine annesinin ve babasının yaşadığı birliktelik o dönemde skandal olarak nitelendirilmişti.

Çünkü Camille, Prenses Stephanie ile gönlünü kaptırdığı koruma ekibinin liderliğini üstlenen Jean Raymond Gottlieb'in ilişkisinden dünyaya geldi.



Camille'in annesi, daha önce de bir başka koruma görevlisine aşık olup onunla da evlenmeden iki çocuk dünyaya getirmişti.

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BABASININ KİMLİĞİNİ UZUN SÜRE AÇIKLAMADI: Camille Gottlieb her ne kadar bu soyadıyla tanınıyor olsa da resmi belgelerde babasının soyadını taşımıyor. Üstelik Stephanie, en küçük kızının babasının kimliğini de çok uzun süre resmi olarak açıklamadı. Fakat sonra çocuğun babasının Raymond Gottlieb olduğu kanıtlandı. Bu arada Camille, dedesi Rainier tarafından Monaco için taht sıralamasından çıkarıldı. Yani özetle her ne kadar genç kız artık babasıyla görüşüyorsa da başlarda durum öyle değildi.



ANNESİ FİL TERBİYECİSİNE AŞIK OLUNCA SİRKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Camille üç yaşına geldiğinde annesi Stephanie, evli bir fil terbiyecisine aşık oldu.

Hem Camille'i hem de daha önce aşk yaşadığı diğer koruması Daniel Ducruet'den olan iki çocuğunu da yanına alıp bu film terbiyecisi Franco Knie'nin sirk karavanında yaşamaya başladı.

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Özetle Camille ve diğer iki kardeşinin hayatlarının bir bölümü sirklerde geçti.Bu yasak ilişki bittiğinde de hepsi birden Stephanie'nin baba evine yani Monako Sarayı'na geri döndüler. Sonunda Camille'in annesi 2023 yılında Portekizli akrobat Adans Lopez Peres ile evlendi.Elbette onunla da Knie'nin sirkinde tanışmıştı. İşte Camille Gottlieb , kısa hayatına bu kadar karmaşık deneyimler sığdırdı. Elbette annesi nedeniyle.

Grimaldi ailesinin genç kuşak üyelerinden birinin öyküsü kısaca böyle. Her ne kadar annesi Stephanie, onu gözler önünden uzak tutarak büyütse de Camille, son zamanlarda kendi isteğiyle göz önünde bir hayat sürmeye başladı.

Bu arada Grimaldi skandalları demişken ülkenin tahtında oturan Prens Albert'i unutmayalım. Albert'in iki farklı ilişkisinden Jazmin Grace Grimaldi ve Alexander Grimaldi Costa adında gayrimeşru bir kızı ve bir oğlu var.Bu çocukların taht üzerinde hiçbir hakkı yok. Ancak Albert onlara rahat bir yaşam sunuyor. Özellikle de kızı sık sık aileyle birlikte etkinliklere katılıyor.

Albert'in resmi varisi ise Prenses Charlene ile evliliğinden doğan ikiz çocuklarından erkek olanı Jacques. Çiftin Gabriella adında bir de kızı bulunuyor. İkizler ile Prens Albert'in gayrimeşru çocukları ise zaman zaman buluşuyor.





