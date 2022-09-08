Hadise ve Mehmet Dinçerler'in annesi devreye girdi... Küslüğün nedeni ortaya çıktı

Haberin Devamı

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliği üzerinde karabulutlar dolaşıyor. Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği konserde gözyaşlarına boğulmuştu. Dinçerler’in evlenme teklif ederken hediye ettiği 3 milyon liralık yüzüğü son iki konserinde takmayan şarkıcının eşinin doğum gününü sosyal medyada kutlamaması da dikkat çekmişti.

Magnolia Bakery’nin Türkiye’deki ilk şubesini açan Dinçerler’in de açılış davetinde alyansını takmadığı görüldü. İddiaya göre evlilikteki krizin nedeni, Dinçerler’in çocuk istemesine rağmen Hadise’nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması. Annelerinin çifti barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de konuşulanlar arasında.

KONUŞMUYORLAR

Geçtiğimiz nisan ayında evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılık iddiasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor. Yakın çevreleri de çiftin konu hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.

Haberin Devamı

Birlikteliklerinin ilk döneminde sık sık kameralara poz veren ve sosyal medya fotoğraf paylaşan çift bir süredir ayrı ayrı görüntüleniyor.