Anneden onay çıkmadı! Özcan da duysun evlenmesini istemiyorum...

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ÖZCAN’IN MUTLULUĞU BENİM İÇİN ÖNEMLİ

Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Deniz ve eniştesi Murat Güler, Zekeriyaköy’de ‘German Aesthetic’ adında bir güzellik merkezi açtı. Önceki gün yapılan açılış davetine Kadriye Deniz’in yaptığı açıklamalar damga vurdu.

“Müstakbel gelininizle tanıştınız mı?” sorusuna “Tanıştım tabii ki” diye yanıt veren Kadriye Deniz, “Özcan’ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım” dedi.

İLLA NİKÂH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?

Deniz, “Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikâh masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum.”

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BUNLARI KALDIRMAK ZOR

Torunu Kuzey’in annesi Feyza Aktan tarafından Antalya’ya götürülmesi hakkında yorum yapmak istemeyen Kadriye Deniz, “O konuya çok girmek istemiyorum. Bayramda geldi, babasıyla evdelerdi” dedi. Deniz, “Torununuza özlem duyuyor musunuz?” sorusu üzerine de “Tabii ki duyuyorum. Kimsenin gözyaşları olmasın. Benim için bunların hepsini kaldırmak zor. Hele hele Özcan’ın hayatını taşımak kolay değil” diye konuştu.

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, ünlü şarkıcının İranlı modacı Samar Dadgar ile evlenmesine sıcak bakmadığını söyledi.