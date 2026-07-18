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Anneannen daha yeni Ã¶ldÃ¼, bu fotoÄŸraflar ne!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kim Kardashian#Kris Jenner#Mary Jo Campbell
Anneannen daha yeni Ã¶ldÃ¼, bu fotoÄŸraflar ne
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 11:14

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Kim Kardashian, son iki gÃ¼ndÃ¼r kelimenin tam anlamÄ±yla bir eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ± altÄ±nda.

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Bunun nedeni de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde Ã§ekilen ve sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarÄ±.

AslÄ±nda dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Kim Kardashian, her zaman gittiÄŸi yerlerde Ã¶zellikle de tatillerde Ã§ektiÄŸi pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Ama bu kez bikinili pozlarÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n zamanlamasÄ± Ã§ok kÃ¶tÃ¼ oldu.Â

Anneannen daha yeni Ã¶ldÃ¼, bu fotoÄŸraflar ne
Ã‡Ã¼nkÃ¼ anneannesi MJ Campbell'in Ã¶lÃ¼m haberinin duyulmasÄ±ndan birkaÃ§ saat sonra Kardashian'Ä±n Instagram sayfasÄ±nda kardeÅŸi Khloe ile birlikte Ã§ekiler bikinili pozlarÄ± belirdi.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de Kardashian, yoÄŸun bir eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ±na tutuldu.Â 

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Anneannen daha yeni Ã¶ldÃ¼, bu fotoÄŸraflar ne
YÄ±ldÄ±z, bÃ¼tÃ¼n bu eleÅŸtirilere sonunda yanÄ±t verdi. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re o poz, MJ'yi kaybetmeden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nceden paylaÅŸÄ±m iÃ§in planlanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÃ¼zden zamanlamasÄ± tam da onun Ã¶lÃ¼m haberiyle aynÄ± zamana denk geldi" dedi.

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Anneannen daha yeni Ã¶ldÃ¼, bu fotoÄŸraflar ne
Kardashian geÃ§en haftayÄ± annesi Kris Jenner ve anneannesiyle birlikte geÃ§irdiÄŸini belirterek "Kalbim onlarÄ±n yanÄ±nda. Anneannemi Ã§ok seviyoruz ve Ã¶zlÃ¼yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde onun gÃ¼zel hayatÄ±nÄ± kutlamaya odaklanacaÄŸÄ±z" diye tamamladÄ± eleÅŸtirilere yanÄ±tÄ±nÄ±.
Anneannen daha yeni Ã¶ldÃ¼, bu fotoÄŸraflar ne
Kardashian Jenner kardeÅŸlerin bÃ¼yÃ¼kannesi Mary Jo Campbell, 91 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

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#Kim Kardashian#Kris Jenner#Mary Jo Campbell

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