Anneannen daha yeni Ã¶ldÃ¼, bu fotoÄŸraflar ne!

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Bunun nedeni de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde Ã§ekilen ve sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarÄ±.

AslÄ±nda dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Kim Kardashian, her zaman gittiÄŸi yerlerde Ã¶zellikle de tatillerde Ã§ektiÄŸi pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Ama bu kez bikinili pozlarÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n zamanlamasÄ± Ã§ok kÃ¶tÃ¼ oldu.Â

Ã‡Ã¼nkÃ¼ anneannesi MJ Campbell'in Ã¶lÃ¼m haberinin duyulmasÄ±ndan birkaÃ§ saat sonra Kardashian'Ä±n Instagram sayfasÄ±nda kardeÅŸi Khloe ile birlikte Ã§ekiler bikinili pozlarÄ± belirdi.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de Kardashian, yoÄŸun bir eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ±na tutuldu.Â

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YÄ±ldÄ±z, bÃ¼tÃ¼n bu eleÅŸtirilere sonunda yanÄ±t verdi. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re o poz, MJ'yi kaybetmeden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nceden paylaÅŸÄ±m iÃ§in planlanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÃ¼zden zamanlamasÄ± tam da onun Ã¶lÃ¼m haberiyle aynÄ± zamana denk geldi" dedi.

Kardashian Jenner kardeÅŸlerin bÃ¼yÃ¼kannesi Mary Jo Campbell , 91 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.