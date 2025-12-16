Anne ve babasını evlerinde bıçaklayarak öldürdü… Ünlü yönetmen ve eşinin katili oğulları çıktı!

Haberin Devamı

Sinema dünyasını yasa boğan haberin detayları ortaya çıktıkça yaşanan trajedinin büyüklüğü de anlaşıldı.

Gelen bir yardım çağrısı üzerine eve giden yetkililer Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ı evlerinde öldürülmüş halde buldular.

CİNAYET HABERİ DÜNYANIN KANINI DONDURDU

Usta yönetmen ve eşinin bıçaklanarak öldürüldükleri açıklandı. Ve cinayetle ilgili olarak “bir aile üyesinin” sorguya alındığı söylendi.

Yetkililer bundan başka açıklama yapmazken çiftin cansız bedenlerini aynı mahallede yaşayan kızlarının bulduğu, katillerinin de oğulları olduğu iddia edilmeye başlandı.

Haberin Devamı

Polis şüpheli konusunda açıklama ve ilk aşamada tutuklama yapılmayacağını söylemiş olsa da Rob Reiner’ın oğlu Nick Reiner birkaç saat önce polis tarafından anne ve babasının cinayetinin baş şüphelisi olarak tutuklandı.

Polis yetkilileri Nick Reiner’ın memurlar tarafından yakalanıp yere yatırılarak tutuklanıp kelepçelendiği anların görüntülerini servis etti.

OĞULLARI CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Nick'in Reiner’ın, anne ve babası Rob ve Michele'in evinden 24 kilometre uzaklıktaki bir metro istasyonunda tutuklandığı bildirildi; kaynaklar ABC News'e, Nick'in Güney Kaliforniya Üniversitesi yakınlarında olduğunu söyledi.

İlk olarak Los Angeles şehir merkezindeki Parker Center Hapishanesi'nde gözaltına alınan Nick, daha sonra Twin Towers Cezaevi'ne nakledildi.

Nick Reiner şu anda kefaletle salınamayacak şekilde tutuklu bulunuyor ve burada da intihar gözetimi altında olduğu bildiriliyor.

Haberin Devamı

Çifte cinayet öncesinde Nick ve ailesi, cumartesi gecesi ünlü talk şovcu Conan O'Brien'ın Noel partisine katılmıştı.

CİNAYETTEN BİRKAÇ GÜN ÖNCE BİRLİKTEYDİLER... "DAVRANIŞLARI HERKESİ KORKUTMUŞTU"

Birkaç kaynak basına yaptıkları açıklamada Nick Reiner’ın bu partide tuhaf davrandığını, “çılgınca hareketler” sergilediğini ve herkesi korkuttuğunu söyledi.

İddialara göre Nick Reiner burada anne ve babası Michele ve Rob ile "çok yüksek sesli bir tartışmaya" girdi ve bunun sonucunda çift partiden ayrıldı.

Nick, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon merkezlerine girip çıkmış ve bir keresinde uyuşturucu etkisiyle öfke nöbeti geçirdikten sonra ailesinin misafir evini tahrip ettiğini itiraf etmişti.

Haberin Devamı

Reiner ailesine yakın kaynaklar Nick'in şiddet geçmişi olduğunu ancak kimsenin "işlerin cinayet noktasına geleceğini hiç düşünmediğini" söyledi.

Reiner, Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olarak tanınıyordu ve çalışmaları arasında "This is Spinal Tap", "A Few Good Men", "When Harry Met Sally" ve "The Princess Bride" gibi 1980'ler ve 90'ların en unutulmaz filmlerinden bazıları yer alıyor.

Komedi efsanesi Carl Reiner'ın oğlu olan Rob Reiner, 1989'dan beri fotoğrafçı Michele Singer Reiner ile evliydi. İkili, "When Harry Met Sally" filmini yönetirken tanışmıştı ve Jake, Nick ve Romy adında üç çocuğu vardı. Reiner ayrıca ilk eşi Penny Marshall’ın kızı Tracy’yi de evlat edinmişti.

Haberin Devamı

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ "SORUNLUYDU"... EN SONUNDA ANNE BABASININ KATİLİ OLDU

Usta yönetmen ve eşinin cansız bedenlerini kızları Romy buldu. Cinayeti işlediği şüphesiyle tutuklanan ortanca çocukları Nick Reiner çok küçük yaşlarından beri sorunlu olarak tanınıyordu.

İlk kez 15 yaşında uyuşturucu bağımlılığı yüzünden rehabilitasyon gören Nick Reiner ilerleyen yıllarda da bu korkunç batağa düşmeye devam etmiş ve zaman zaman evsiz kaldığını, sokaklarda yaşadığını itiraf etmişti.

Rob ve Michele Reiner oğullarıyla sık sık sorunlar yaşasalar da onunla görüşmeye ve onu bu durumdan kurtarmaya çalışmaya devam etmişlerdi.