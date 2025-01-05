Anne ve babasını dünya tanıyor ama o garsonluk yapıyor… Ne şöhret ne de servet umurunda değil!

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Ünlü anne babalarının etrafında spot ışıklarının altında büyüyen çocukları dışarıdan kolay gözükse de aslında onları diğer çocuklardan az görerek ve hep peşlerinde fotoğraflarını çekmek için dolaşan paparazzilerle büyüyorlar.

Yine de bu çocuklar büyürken de birer yetişkin olduklarında da anne babalarının sahip olduğu dudak uçuklatan servetler sayesinde rahat birer hayat yaşıyor, iş ve gelecek kaygıları da olmuyor.

Anne ve babası dünyaca ünlü yıldızlar olmasına rağmen Jack Depp kendine şöhretten uzak, sessiz sakin bir hayat seçmiş

Zaten ünlü ailelerinden yetenek genlerini aldılarsa, biraz da fiziksel olarak öne çıkabiliyorlarsa onlar da şanslarını sahnede ya da oyunculuk alanında deniyor. Çoğu da bu işlerin altından başarıyla kalkıyor.

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Elbette bu alışılmış yollardan gitmeyi tercih etmeyen, ailelerinin şöhretinden kaçarak yaşayan ve onların yolundan gitmeyen ünlü çocukları da yok değil. Onlardan biri de görüntüsüyle hem annesinin hem de babasının gençliğine benzetilen Jack Depp.

Tam adı John Christopher Depp III olan ancak herkesin Jack Depp olarak tanıdığı 22 yaşındaki bu genç adam Johnny Depp ve Fransız yıldız Vanessa Paradis’nin iki çocuğundan biri.

İki çocukları olan Johnny Depp ve Vanessa Paradis uzun yıllar önce ayrılmış olmalarına rağmen dostluklarını sürdürüyor

1998’ten 2012’ye kadar büyük bir aşk yaşayan Depp ve Paradis, Johnny Depp’in gönlünü Amber Heard’a kaptırmasıyla ilişkilerini sonlandırmıştı. Eski aşıklar buna rağmen ilerleyen yıllarda dostluklarını sürdürdüler ve iki çocuklarını mümkün olduğu kadar bir arada büyütmeye çalıştılar.

Jack Depp Paris'te yaşadığı için annesiyle daha yakın bir ilişkiye sahip

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Hatta Vanessa Paradis, Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki uzun süre gündemden düşmeyen hukuk savaşında eski aşkı Jonny Depp lehine ifade verdi.

Çalıştığı restoranın sahibi Jack Depp'i kendi oğlu gibi seviyor

Anne ve babası dünyaca tanınan yıldızlar olsa da Jack Depp ünden ve gösterişten uzak bir hayatı seçti. Annesinin memleketi Fransa’dan ayrılmayan ve Paris’te yaşayan Jack Depp’in bir restoranda çalıştığı, orada hem garsonluk hem de barmenlik yaparak hayatını kazandığı yakın zaman önce ortaya çıkmıştı.

Jack Depp çalıştığı lokantadan sık sık fotoğraflar paylaşıyor... Sosyal medya hesabında ise anne babasının hiç fotoğrafı yok

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Geçtiğimiz günlerde Paris sokaklarında tek başına dolaşırken görüntülenen Jack Depp’in şöhrete ve servete sırtını dönmesi birçoklarını şaşırtmakla birlikte daha çok takdir toplayan bir davranış oldu.

Jack Depp etrafındakiler tarafından çok sempatik ve mütevazı olarak anlatılıyor

Anne ve babasıyla hiç fotoğrafını paylaşmadığı sosyal medya hesabından çalıştığı restoranın fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmeyen Jack Depp, restoranın sahibi olan patronu tarafından da çalışkanlığı ve sempatikliği sayesinde çok seviliyor. 22 yaşındaki genç sık sık patronu, birlikte çalıştığı arkadaşları ve restoran müşterileriyle fotoğraflarını Instagram’a yüklüyor.

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Öte yandan Jack’in ablası, Johnny Depp ve Vanessa Paradis’nin kızları Lily Rose Depp ise kardeşinin tersine anne ve babası gibi ünlü bir yıldız olma yolunda hızla ilerliyor.

Jack'in ablası Lily Rose Depp oyunculuğu seçti ve kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor

Modellik yapan ve oyunculuğa da el atan Lily Rose Depp, 2024’ün en beğenilen filmlerinden Nosferatu’da başrol oynadı. Üstelik performansı çok beğenildi ve sadece anne babasının ünü sayesinde bu noktaya gelmediğini de kanıtlamış oldu.