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Biri annesinin biri babasının kopyası gibi! Ünlü ikizler gezmede

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#Knox Leon Jolie Pitt#Vivienne Jolie Pitt#Angelina Jolie
Biri annesinin biri babasının kopyası gibi Ünlü ikizler gezmede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 12:28

Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen aşkları, kurdukları büyük aile, verdikleri aşk pozları derken bir dönem Hollywood’un en gözde ve en gıpta edilen çiftiydiler. Bu hallerini takip edenler için ilerleyen yıllarda yaşananlar büyük bir şok olacaktı.

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Bir zamanlar isimleri birleştirilerek Brangelina olarak anılan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin 2016’da yollarını ayırdıktan sonra bitmek bilmeyen kavgaları herkesin dilinde…

Mahkeme eski aşıkları 2019’da resmi olarak bekar ilan etmiş olsa da Pitt ve Jolie hâlâ mahkeme yoluyla savaşmaya devam ediyor.

Biri annesinin biri babasının kopyası gibi Ünlü ikizler gezmede

Bu süreçte Angelina Jolie kalbini yeni aşklara kapatıp bağrına çocuklarını basarken Brad Pitt yoluna 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ines de Ramon’la devam etmişti.

BİTMEYEN KAVGALAR ÇOCUKLARI DA ETKİSİ ALTINA ALDI

Bitmeyen kavgalarla dolu bu süreç çiftin çocuklarını da etkisi altına aldı. Anneleri Angelina Jolie’yle yaşayan ve yıllardır babaları Brad Pitt’i görmeyen çiftin altı çocuğu ona sırt çevirdi.

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Biri annesinin biri babasının kopyası gibi Ünlü ikizler gezmede

Bu altı çocuğun en küçükleri olan, 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne, Los Angeles’ta birlikte gezintiye çıkmışken görüntülendi.

Knox traşlı kafasıyla babası Brad Pitt'in gençliğini andırıyordu ve üzerinde bir şort ve tişört vardı.

Biri annesinin biri babasının kopyası gibi Ünlü ikizler gezmede
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin en küçük çocukları ikizler Knox ve Vivienne anne ve babalarının gençlik hallerine benzetiliyor

ÜNLÜ İKİZLER ANNE VE BABALARININ GENÇLİK HALLERİNİN KOPYASI GİBİ OLDU

Annesi Angelina Jolie’ye benzetilen ikiz kardeşi Vivienne de mavi bir sweatshirt ve bol bir kot pantolon giymişti.

Anne babalarının gençlik hallerine kopyaları gibi benzeyen ikizler peşlerine takılan paparazzilere aldırmadan koyu bir sohbete daldılar.

Biri annesinin biri babasının kopyası gibi Ünlü ikizler gezmede
Knox ve Vivienne de diğer kardeşleri gibi babaları Brad Pitt'le görüşmüyor

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Sonra da market alışverişi yapıp ellerinde torbalarla gözden kayboldular.

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EN KÜÇÜK OĞLUNU KOLUNA TAKIP ESKİ KOCASINA NİSPET YAPMIŞTI

Çiftin 16 yaşındaki en küçük oğulları Knox geçen hafta annesi Angelina Jolie’yle birlikte 2024 Governors Ödülleri'ne katılmış, kırmızı halıda onun koluna girerek smokiniyle poz vermişti.

Biri annesinin biri babasının kopyası gibi Ünlü ikizler gezmede

Knox, kırmızı halıda en son üç sene önce kardeşleriyle birlikte annesinin yanında görünmüştü. Üç sene sonra gelen bu sürpriz görünümün altında ise bir başka neden vardı.

Biri annesinin biri babasının kopyası gibi Ünlü ikizler gezmede

Brad Pitt’in yakın çevresi usta aktörün çocuklarını artık sadece anneleriyle gittikleri bu etkinliklerde gördüğünü, Angelina Jolie’nin eski kocasının damarına basmak için oğlunu koluna takıp bu etkinliğe katıldığını söylediler.

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"ÇOCUKLARIMI BANA DÜŞMAN ETTİ"

Bu iddia yıllardır Pitt cephesi tarafından dile getiriliyor. Brad Pitt’in dostları Angelina Jolie’nin ondan çocuklarını kullanarak intikam almaya çalıştığını ve altısını da babalarına karşı “dolduruşa” getirerek düşman ettiğini ileri sürüyor.

Biri annesinin biri babasının kopyası gibi Ünlü ikizler gezmede
Angelina Jolie geçen hafta Konx'la birlikte kırmızı halıya çıkmış, Brad Pitt'in yakın çevresi de bunu "nispet" yapmak olarak değerlendirmişti

Knox ve Vivienne, Jolie ve Pitt'in en büyük biyolojik çocukları 18 yaşındaki Shiloh ve evlat edindikleri 22 yaşındaki Maddox, 20 yaşındaki Pax ve 19 yaşındaki Zahara'nın küçük kardeşleri.

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HEPSİ BİRER BİRER BABALARINDAN VAZGEÇTİ

Çiftin altı çocuğu da artık yıllardır hiç görüşmedikleri babalarına olan tepkilerini son zamanlarda göstermeye başladı. Öncelikle evlatlık çocukları sonra da 18 yaşını dolduran kızları Shiloh babalarının soyadından vazgeçti ve annelerinin soyadı Jolie’yi seçti.

Biri annesinin biri babasının kopyası gibi Ünlü ikizler gezmede

İkizlerden Vivienne de bu yıl annesiyle birlikte bir Broadway müzikalinde birlikte çalıştı. Ve oyunun kadrosunun yazıldığı listeye adını sadece Vivienne Jolie olarak kullandı. Anne kız bu süreçte ortak bir dövme de yaptırdılar.

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#Knox Leon Jolie Pitt#Vivienne Jolie Pitt#Angelina Jolie

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