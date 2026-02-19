OÄŸlan dayÄ±ya, kÄ±z halaya benzer diyen ne doÄŸru sÃ¶ylemiÅŸ En Ã§ok da asiliÄŸi benzemiÅŸ: Daha bu yaÅŸta saÃ§lar boyandÄ±

Haberin DevamÄ±

Ama bir de bÃ¶yle Ã¼nlÃ¼lerin eÅŸleri, sevgilileri daha da Ã¶tesinde Ã§ocuklarÄ± da var. Ã–zellikle Ã§ocuklar iÃ§in durum gerÃ§ekten zor.

Belki ebeveynleriyle birlikte daha kÃ¼Ã§Ã¼kken sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda onlar tarafÄ±ndan korunuyorlar.

DiÄŸer yandan bÃ¼yÃ¼yÃ¼p baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazanmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda durum deÄŸiÅŸiyor. SÃ¼rekli kendilerini takip eden kameralar Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼mek hepsini farklÄ± etkiliyor.

BRANGELINA Ã‡OCUKLARININ HER BÄ°RÄ° BAÅžKA ALEM

Ä°ÅŸte bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼yenlerden biri de bir zamanlar Brangelina olarak anÄ±lan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin Ã§ocuklarÄ±.

ÃœÃ§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k bu Ã§ocuklar, tÃ¼m hayatlarÄ±nÄ± kameralar Ã¶nÃ¼nde geÃ§irdi. Bundan sonra da farklÄ± bir durum olmayacak.

YÄ±llar geÃ§tikÃ§e kameralarÄ±n daha fazla takip ettiÄŸi bu Ã§ocuklardan biri olan Knox Leon da bunlardan biri. Gelecek temmuz ayÄ±nda ikizi Vivienne Marcheline ile birlikte 18 yaÅŸÄ±na girecek olan Knox Leon, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Los Angeles'ta yÄ±llardÄ±r gittiÄŸi Muay Thai dersinden Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±ndan beri bu dÃ¶vÃ¼ÅŸ sporuyla ilgilenen Knox Leon'un ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ zaten epeydir dikkatlerden kaÃ§mÄ±yordu. Spor sayesinde kaslarÄ±nÄ± da geliÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu dikkat Ã§ekti.





SAÃ‡LARINI AÃ‡IK SARIYA BOYAMIÅž

Ama bunun da Ã¶tesinde Knox Leon'un gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nde baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±. DelikanlÄ± saÃ§larÄ±nÄ± sarÄ±ya boyamÄ±ÅŸtÄ±.

BirkaÃ§ ay Ã¶nce pembeye boyadÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±nÄ± uzatan Knox Leon, bu kez de aÃ§Ä±k sarÄ± rengi tercih etmiÅŸti.

Onun bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ de farklÄ± yorumlara neden oldu elbette. BazÄ±larÄ± tam da 17 yaÅŸÄ±ndaki her delikanlÄ± gibi onun da kendine tarz belirlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

BazÄ±larÄ± da ablasÄ± Shiloh'nun giyimi kuÅŸamÄ± ve takÄ±larÄ±nÄ±, aÄŸabeyi Pax Thien'in gece hayatÄ±na baÅŸlayÄ±p sÄ±k sÄ±k motosikletiyle kaza yapmasÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±p "Anneleri ile babalarÄ± boÅŸanma kavgasÄ±na tutuÅŸurken Ã§ocuklar da asi oldu" yorumunu yaptÄ±.

ALTI Ã‡OCUK TAM DA ASÄ°LÄ°K Ã‡AÄžLARINA GELDÄ°:Â YollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra babalarÄ± Brad Pitt ile artÄ±k iliÅŸkileri kalmayan, Angelina Jolie'nin yanÄ±nda olan altÄ± Ã§ocuk da artÄ±k genÃ§lik ve tabii ki asilik Ã§aÄŸlarÄ±na geldi. Bu yaÅŸtaki birÃ§ok Ã§ocuk gibi de giyim kuÅŸamlarÄ±nÄ±, saÃ§ modellerini ve renklerini sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±lar. Ä°kizlerden Knox Leon bir ara saÃ§Ä±nÄ± pembeye boyatmÄ±ÅŸtÄ±.





Brangelina ikizlerinden Knox Leon, kÃ¼Ã§Ã¼kken doÄŸal halinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyordu.





Bu yÄ±l temmuz ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±na girecek olan delikanlÄ± biraz dayÄ±sÄ± James Haven'a biraz da babasÄ± Brad Pitt'e benzetiliyor.

Angelina Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand ile babasÄ± Jon Voight'in evliliÄŸinden bir de James Haven adÄ±nda erkek kardeÅŸi var. Leon, bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan dayÄ±sÄ± James'e de benzetiliyor. Haven, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ã§ok da uslu bir Ã§ocuk deÄŸil.





Ä°LK BÄ°YOLOJÄ°K Ã‡OCUK BAÄžIMSIZLIÄžINI Ä°LAN ETTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Jolie ile eski kocasÄ± Pitt'in her bir Ã§ocuÄŸu baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir alem. Ä°lk biyolojik Ã§ocuklarÄ± olan 20 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh Jolie Pitt, Ã§ocukluÄŸunu erkek kardeÅŸlerine Ã¶zenip onlar gibi giyinerek geÃ§irdi.

Bir gÃ¼n elbise giyip makyaj yapÄ±nca herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ama kÄ±sa bir sÃ¼re sonra saÃ§larÄ±nÄ± kÄ±sacÄ±k kestirdi, bir ara pembeye boyattÄ±.

Shiloh son zamanlarda saÃ§larÄ±nÄ± uzattÄ±. Bu kez de dudaÄŸÄ±na yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± piercing ile dikkat Ã§ekti.





DEFALARCA MOTOSÄ°KLETÄ°YLE KAZA YAPTI

Jolie ve Pitt'in evlatlÄ±k oÄŸullarÄ±ndan VietnamlÄ± Pax Thien ise ailesini bir baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ Ã¼zÃ¼yor...

Elektrikli motosikletiyle Los Angeles sokaklarÄ±nda hÄ±z yapan Pax Thien, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce alnÄ±ndaki yara izleriyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Åžimdilik Jolie'nin ilk evlatlÄ±ÄŸÄ± Maddox ile EtiyopyalÄ± kÄ±zÄ± Zahara en sakin Ã§ocuklarÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bir de tabii Knox Leon'un ikizi Viviennne Marcheline.





ONLAR BÄ°RAZ DAHA SAKÄ°N

Zahara'nÄ±n en Ã§ok dikkat Ã§eken Ã¶zelliÄŸi giyimine kuÅŸamÄ±na olan dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼. Annesiyle birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± etkinliklerde onun kÄ±yafetlerini giyiyor. Zaten epeydir Zahara'nÄ±n moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olmak istediÄŸi de biliniyor.

ArtÄ±k 24 yaÅŸÄ±na gelen Maddox Chivan Jolie Pitt de kardeÅŸleriyle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶yle fazla dikkat Ã§ekici bir adÄ±m atmadÄ±. Annesinin New York'taki evinde tek baÅŸÄ±na yaÅŸayan Maddox, Jolie'nin rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerin kamera arkasÄ±nda gÃ¶rev alÄ±yor.

Jolie ve Pitt'in altÄ± çocuÄŸunun her biri dünyanÄ±n farklÄ± ülkelerinde doÄŸdu. Üç evlatlÄ±k çocuk zaten baÅŸka ülkelerde dünyaya gözlerini açtÄ±. Maddox KamboçyalÄ±, Pax Thien VietnamlÄ±, Zahara ise EtiyopyalÄ±. Ama üç biyolojik çocuÄŸun hiçbiri de ABD'de dünyaya gelmedi. Shiloh, Namibya'da dünyaya gözlerini açtÄ±. Knox Leon ile ikizi Vivienne Marcheline de Fransa'nÄ±n Nice kentinde doÄŸdu. Hatta hastaneden çÄ±ktÄ±ktan sonra Jolie ile Pitt arasÄ±nda dava konusu olan Miraval Åžatosu'na götürüldüler.

