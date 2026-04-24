Anne olmayı 10 yıl beklemişti… Şimdi küçük kızını bırakıp çalışmak ona zor geliyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 12:06

İlk çocuğunu evlendikten tam 10 yıl sonra kucağına alan, hasret kaldığı annelik özlemini küçük kızıyla sonuna kadar yaşayan ünlü oyuncudan samimi bir itiraf geldi.

Televizyon ekranlarının iki ünlü yüzü birbirlerine gönül verip 2015’te nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Michelle Keegan ve eski bir futbolcuyken kendisi de bir ekran yıldızına dönüşen kocası Mark Wright, evlendikten sonra yıllar yılı ne zaman anne baba olacakları sorusuyla karşılaştılar.

Bundan çok bunalıp, artık bu sorular onları üzer hale gelmişken de, evliliklerinin 10’uncu yılında nihayet ilk çocuklarını, Palma adını verdikleri kızlarını geçen sene kucaklarına aldılar.

Artık aradıkları mutluluk tamamlanan, üç kişilik küçük bir aile olan ünlü çift son bir yıldır kızlarıyla çıktıkları tatillerle, onun ilk doğum günü için hazırladıkları muhteşem partiyle gündeme geliyorlardı.

Palma bir yaşını doldurduktan sonra artık oyunculuk mesleğine geri dönen Michelle Keegan yeni dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün ünlü talk şovcu Graham Norton’a konuk olan Michelle Keegan ekranda samimi itiraflarda bulundu.

“Bebek sahibi olduktan sonra işe dönmek çok korkutucu” diyen Michelle Keegan kızını bırakıp setlere koşmaktan duyduğu üzüntüyü anlattı.

“Kızımı bırakıp işe gitmek beni çok zorluyor ama yapım ekibi çok destekleyiciydi ve bana çok iyi bakıldı, sanki ailemle çalışıyormuş gibiydim” diyerek çalışma arkadaşlarının hem üzerindeki yüzü hem de kızını bıraktığı için duyduğu vicdan azabını hafiflettiğini söyledi.

Bu yeni dizisinde bir polis dedektifini canlandıracak olan Michelle Keegan kısa süre önce kızı Palma için düzenlediği görkemli 1’inci yaş doğum günü partisiyle gündeme gelmişti.

İkisi de ünlü birer yıldız olan Michelle Keegan ve Mark Wright, 2012 yılında Dubai'de tesadüfen karşılaşıp tanışmış ve bir yıl sonra nişanlanmıştı.

Çift Mayıs 2015'te memleketleri İngiltere’de, Suffolk'taki Hengrave Hall'da görkemli bir törenle evlendiler.

Magazin basınının en gözde çiftlerinden olan ünlü çift nikah masasına oturduktan sonra sürekli olarak hayranlarının “bebek nerede kaldı?” sorularına maruz kaldılar.

Basın da hep onlardan bahsediyor, evliliklerinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hâlâ bir bebekleri olmadığı için Michelle Keegan ve Mark Wright’ın evliliklerinde sorun olduğu bile yazılıp çiziliyordu.

Çift nihayet, evlendikten 10 yıl sonra, bu yıl ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Ünlü oyuncu ve eski futbol yıldızı kocası Palma adını verdikleri kızlarının 6 Mart 2025'te doğduğunu açıkladı.

Michelle Keegan "Palma" isminin, kocasıyla birlikte sık sık gittikleri ve çok sevdikleri Palma de Mallorca'ya gönderme olduğunu da ima etti. Ünlü oyuncu hamilelik duyurusunu bile burada yapmıştı.

