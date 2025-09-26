Anne olmayı 10 yıl beklemişti… Artık hafta içi dizi çekiyor, hafta sonu kızıyla geziyor

Haberin Devamı

Michelle Keegan ve Mark Wright, 2012 yılında Dubai'de tanışıp 2013 yılında nişanlandılar.

Ve Mayıs 2015'te memleketleri İngiltere’de, Suffolk'taki Hengrave Hall'da görkemli bir törenle evlendiler.

Magazin basınının en gözde çiftlerinden olan ünlü çift nikah masasına oturduktan sonra sürekli olarak hayranlarının “bebek nerede kaldı?” sorularına maruz kaldılar.

Basın da hep onlardan bahsediyor, evliliklerinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hâlâ bir bebekleri olmadığı için Michelle Keegan ve Mark Wright’ın evliliklerinde sorun olduğu bile yazılıp çiziliyordu.

Çift nihayet, evlendikten 10 yıl sonra, bu yıl ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Ünlü oyuncu ve eski futbol yıldızı kocası Palma adını verdikleri kızlarının 6 Mart 2025'te doğduğunu açıkladı.

Michelle Keegan "Palma" isminin, kocasıyla birlikte sık sık gittikleri ve çok sevdikleri Palma de Mallorca'ya gönderme olduğunu da ima etti. Ünlü oyuncu hamilelik duyurusunu bile burada yapmıştı.

Michelle Keegan en sonunda hem annelik özlemine kavuşmuş oldu hem de yıllardır hem kendisinin hem de eşinin başını ağrıtan bebek soruları son bulmuş oldu. Rahat bir nefes alan ünlü çift artık üç kişilik bir aile olarak ilk yaz tatillerini yapıp işlerinin başına döndü.

Yıllarca bebek özlemi çeken ve bu hayallerine en sonunda kavuşan çift bebeklerini tatile götürdükten sonra yoğun işlerine gidip gelirken birkaç kez onu da yanlarına aldılar.

Yeni bir dizi için kamera karşısına geçen Michelle Keegan, artık hafta içini sette çekimlerde geçiriyor, hafta sonları da kızını pusetine koyup onunla gezmeye çıkıyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde kızıyla Londra sokaklarında gezerken görüntülendi.

38 yaşındaki oyuncu, beyaz tişört ve yeşil bol pantolonla dışarı çıktığında rahat bir görüntü sergiledi. Siyah cipinden inip altı aylık kızı Palma’yı normalde fiyatı 1.500 sterlinin üzerinde olan siyah bir bebek arabasına koyarken görüntülenen Michelle Keegan’ın keyfine diyecek yoktu.

Ünlü oyuncu kızını pembe bir battaniyeye sararken yürüyüşünde çok tanınmayıp rahat edebilmek için güneş gözlüğü takarak dikkat çekmemeye çalıştı.

Çekimleri devam eden bu yeni dizi Michelle Keegan’ın mart ayında kızı Palma'yı doğurmasından bu yana ekranda görüneceği ilk büyük proje olacak.