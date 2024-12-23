Annelik de aşk gibi fedakarlık ister.. . Ya karnındaki bebek ya tatil! Bütün planlar çöpe gitti

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Ama anneliğin sadece çocuk dünyaya geldikten sonra başladığını sanıyorsanız işte bu büyük bir yanılgı olur. Annenin hayatı, bebek daha karnında büyürken değişmeye başlar çünkü... Daha da ötesinde insanın ünlü ya da ünsüz olması bu konuda bir fark yaratmaz.

İşte tam da böyle bir durumu İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden biri yaşıyor.

Bilindiği gibi Kraliçe Elizabeth ile kocası Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson'dan dünyaya gelen iki kızından büyüğü olan Beatrice ikinci bebeğine hamile.

Üstelik de 2020 yılında İtalyan asıllı bir aristokrat olan Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenen Beatrice, doğum için artık gün sayıyor.

İşte bu durum da Prenses ile kocasının Noel tatili için aylar öncesinden yaptıkları planları değiştirmek zorunda kalmalarına neden oldu.

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Doktorlarının önerisini dinleyen Beatrice ve Edoardo, tatilde gezmek yerine evinde oturacaklar bir başka deyişle.

DOKTORLARI UÇAK YOLCULĞUNU YASAKLADI

Aslında kimse bu kadarını beklemezken York Prensesi Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, İngiliz kraliyet ailesinin en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı oldu.

Üç yaşında Sienna adında bir kızları olan 36 yaşındaki Prenses Beatrice ile 41 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi, bir kez daha çocuk sahibi olmaya hazırlanıyor.

Aslında ikinci bebeğe kavuşmalarına az bir zaman kalan çift, bu Noel tatilini Mapelli Mozzi'nin ailesiyle birlikte onların İtalya'daki malikanesinde geçirmeye karar vermişti.

Fakat doğum için gün sayan Beatrice'e doktorları uzun uçak yolculuğuna çıkmamasını önerdi. Bunun üzerine bebeğin sağlığını düşünen çift de tatili iptal edip evde oturmaya karar verdi.

DOĞUMA AZ KALDI

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, ikinci bebeklerini beklediklerini geçtiğimiz ekim ayında duyurmuşlardı.

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Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada "Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi, gelecek yılın ilkbahar aylarında ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmaktan mutluluk duyarlar" denildi."

Beatrice ile Edoardo'nun ikinci bebeklerinin dünyaya geleceği İngiliz kraliyet ailesinin resmi sosyal medya sayfasından da duyuruldu. Duyuruda çiftin üç yaşındaki kızı Sienna ve Mapelli Mozzi'nin eski sevgilisinden dünyaya gelen sekiz yaşındaki Wolfie'nin babalarıyla çekilen bir pozuna yer verildi.

Beatrice'in üvey oğlu annesi Dara Huang'ın da isteğiyle çiftle birlikte yaşıyor. Zaman zaman tüm kraliyet ailesinin yer aldığı etkinliklere de katılıyor.

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Beatrice ile Edoardo'nun Sienna adında bir kızları bulunuyor. Çift yakında ikinci bebeklerine kavuşacak. Bu arada Mapezzi Mozzi'nin eski sevgilisi Dara Huang ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Wolfie de onlarla birlikte İngiltere'de yaşıyor. Artık kraliyet ailesinin bir üyesi olan Wolfie'nin babası ve üvey annesiyle yaşaması da öz annesi Dara'nın isteği.

HİÇ KRALİYET DÜĞÜNÜNE BENZEMİYORDU: Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin bundan dört yıl önceki evliliği de alışılmış kraliyet düğünlerinden çok farklı olmuştu... O dönemde dünyayı etkisi altına alan pandemi yüzünden çift, Kraliçe 2. Elizabeth kocası Prens Philip başta olmak üzere çok kısıtlı sayıda bir davetli topluluğunun tanıklığında hayatını birleştirmişti.

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GİZLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Daha önce 2020 yılının 29 Mayıs günü nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını iptal etmişti.

Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken geçen hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu.

İngiliz kraliyet ailesinden geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında bir düğün töreni gerçekleşti.

Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi.

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Bu, kraliyet ailesinde 235 yıl sonra gerçekleşen ilk "gizli düğün" oldu...

KRALİÇE'NİN EN ÜNLÜ ELBİSELERİNDEN BİRİ

Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu.

O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti.

Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı.

Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.