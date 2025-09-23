Anne olamamaktan korkup gözyaşı döküyordu… Küçük kızını babasının maçına götürdü: En tatlı taraftar!

Haberin Devamı

Olivia Culpo, bir yandan modellik kariyerini başarılı bir şekilde sürdürürken Amerikan futbolu yıldızı olan sevgilisi Christian McCaffrey’le nikah masasına oturup yuvasını kurmuştu.

Uzun senelerdir çektiği hastalık yüzünden doktorların “hamile kalman zor” dediği ünlü güzel anne olamamaktan korktuğunu itiraf etmiş, sevdiğiyle kurduğu yuvayı çocuklarıyla taçlandırmayı ne kadar istediğini hep söylemişti.

Olivia Culpo ve Christian McCaffrey’in düşleri 2 ay önce gerçek oldu, ünlü model kızını temmuz ayında kucağına aldı.

Doğum müjdesini hastane odasından bebekleriyle ilk anlarını yaşarken çekilmiş fotoğraflarıyla hayranlarına veren Olivia Culpo artık 2 aylık olan kızı Colette’i hafta sonu ilk kez babasının maçına götürdü.

Önce evdeki hazırlıklarını sonra da stadyumdan kızıyla babasının duygu dolu buluşma anlarının fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan ünlü model bu ilk maç günü için yaşadığı heyecanı hayranlarıyla paylaştı.

Küçük kızının yüzünü göstermemeye gayret eden Olivia Culpo kızı Colette’e babasının takımının formasını giydirdi, onu maç için süsleyip hem kendi hayranlarını hem de takımın taraftarlarını sevindirmiş oldu…

Anne kız maç boyunca tribünde heyecan yaşarken bitiş düdüğüyle birlikte saha kenarına koştu. Christian McCaffrey, maç sonunda eşine ve maçını ilk kez izleyen kızına sarılınca ortaya duygu dolu fotoğraflar çıkmış oldu.

29 yaşındaki McCaffrey ve 33 yaşındaki Culpo 2019’da aşk yaşamaya başlamış, 2023’te nişanlanıp bir yıl sonra da evlenmişti.

Güzel yıldız mart ayında hamilelik haberini verdi, sonra da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla büyüyen karnını sergileyip hamilelik serüvenini hayranlarıyla paylaştı.

Hamilelik paylaşımlarında “Hayatımın en büyük ayrıcalığı, bu vücudun bebeğim için bir yuva haline gelmesini izlemek oldu” yazan Olivia Culpo daha önce geçirdiği bazı rahatsızlıklardan dolayı belki de hiçbir zaman anne olamayacağından korkuyor, bu yüzden gözyaşı döktüğünü de saklamıyordu.

Uzunca bir süredir Endometriozis (yumurtalıklar ve fallop tüpleri etkileyen ve kısırlığa yol açabilen bir hastalık) hastalığıyla savaşan ve bunun annelik şansını elinden almasından korkan tescilli güzel evlendikten sonra hemen bebek çalışmalarına başlayacaklarını söylemişti.