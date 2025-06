Anne olabilmek için ne badireler atlatmıştı… Ünlü şarkıcı kansere yakalandığını açıkladı: Bu yaz yanınızda olamayacağım

Haberin Devamı

Güçlükle hamile kalan ancak bebeğini kaybeden ünlü şarkıcı yaşadığı bu acı deneyimi sahnede gözyaşları içinde hayranlarıyla çekinmeden paylaşmış, büyük üzüntüsünü sahnede konser verirken anlatmıştı.

Sonra adeta bir mucize yaşanmış, doktorlar Jessie J’ye bir daha hamile kalmasının imkansıza yakın olduğunu söylese de ünlü şarkıcı düşük yaptıktan 13 ay sonra yeniden hamile olduğunu duyurmuştu.

Mayıs 2023’te basketbolcu sevgilisi Chanan Colman’dan doğan ilk çocuğunu, Sky adını verdiği oğlunu kucağına alan Jessie J bir yandan müzik kariyerini sürdürüyor, bir yandan da anneliğin keyfini çıkarıyordu.

Geçtiğimiz gün Instagram’dan bir video paylaşan Jessie J hayranlarına bir kez daha kötü bir haber vererek meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

“Bir süre ortadan kaybolacağım, sonra da bomba gibi ve yeni müzik çalışmalarıyla döneceğim” diyen Jessie J kanseri ilk aşamada, oldukça erken yakaladıklarını söyledi.

Kanserli kitlenin alınması için ameliyat olacağını bu yüzden de yaz aylarında bir süre hayranlarının karşısına çıkamayacağını söyleyen Jessie J bunu açıklamakta “kararsız kaldığını” da itiraf etti.

“Bunu hayranlarımla ve beni seven insanlarla paylaşmak istiyorum, ayrıca ben paylaşımcı biriyim. Hayatımda yaşadığım her şeyi her zaman paylaşmışımdır” diyen ünlü şarkıcı “Erken kelimesini vurguluyorum. Kanser her türlü berbattır, ama ben erken kelimesine tutunuyorum” sözleriyle umutlu olduğunun altını çizdi.

Haberin Devamı

Jessie J açık olmak ve kanserle mücadele yolculuğunu neden paylaşmak istediğini “Bu konu hakkında yeterince konuşmuyorum. Çok çalışıyorum, bu yüzden bunu sindiremiyorum. Ayrıca, geçmişte paylaşımların, diğer insanların bana sevgilerini, desteklerini ve kendi hikayelerini paylaşmalarının bana ne kadar yardımcı olduğunu da biliyorum” sözleriyle anlattı.