Anne-oğul hasret giderdi

İlker İnanoğlu, annesiyle kavuştukları anın videosunu Instagram hesabında takipçileriyle “Anne-oğul” notuyla paylaştı. İnanoğlu, sespis hastalığıyla mücadele eden ve midesine tüp takılan Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “Annemle hasret giderdik. Sağlığı keyfi yerinde. Bir süre annemle vakit geçireceğim.”
BENİM ANNEM, GÜZEL ANNEM!
Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımından sonra ünlü yakışıklıların anneleri merak konusu oldu. İŞte ekranın, sahnenin 'yakışıklıları' ve onların hayatlarındaki en özel kadınlar!
YAKIŞIKLILIĞININ SIRRI ANNESİYMİŞ
Ardı ardına rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinen Uraz Kaygılaoğlu, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Kaygılaroğlu fotoğrafın altına "Büyüten anacığım,yapımda emeği geçen babacığım...Sonuç" notunu düştü.
"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."
"ANA YURDUM EKSPRES"
Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı.
ASKER UĞURLAMASINDA GÖRÜNTÜLENDİ
İnci Hanım, bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut'un annesi.
AYNI KLİPTE BULUŞTULAR
Müziği kadar sinema filmleri ile de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.
HER KONSERDE EN ÖNDE
Neşe Tevetoğlu bütün dünyanın tanıdığı Megastar Tarkan'ın annesi
OĞLUNU HİÇ BIRAKMADI
Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.
ANNESİNİN KOPYASI
Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.