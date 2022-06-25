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Anne-oğul hasret giderdi

#Ünlülerin Anneleri#İlker İnanoğlu#Filiz Akın
Anne-oğul hasret giderdi

KANAL D’nin reyting rekortmeni dizisi “Arka Sokaklar”ın Engin Komiser’i İlker İnanoğlu, sezon finalinin ardından soluğu Bodrum’da bulunan annesi Filiz Akın’ın yanında aldı.

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İlker İnanoğlu, annesiyle kavuştukları anın videosunu Instagram hesabında takipçileriyle “Anne-oğul” notuyla paylaştı. İnanoğlu, sespis hastalığıyla mücadele eden ve midesine tüp takılan Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “Annemle hasret giderdik. Sağlığı keyfi yerinde. Bir süre annemle vakit geçireceğim.”

BENİM ANNEM, GÜZEL ANNEM!

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımından sonra ünlü yakışıklıların anneleri merak konusu oldu. İŞte ekranın, sahnenin 'yakışıklıları' ve onların hayatlarındaki en özel kadınlar!

YAKIŞIKLILIĞININ SIRRI ANNESİYMİŞ

Ardı ardına rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinen Uraz Kaygılaoğlu, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. 

Kaygılaroğlu fotoğrafın altına "Büyüten anacığım,yapımda emeği geçen babacığım...Sonuç" notunu düştü.

Anne-oğul hasret giderdi


ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Güliz İncekara, Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Boğaç Aksoy'un annesi... İkili anne oğuldan ziyada abla kardeş gibi! İncekara, yüzhatlarını, gözlerini olduğu gibi oğluna vermiş...

Anne-oğul hasret giderdi


Bir süredir kanser ile mücadele eden Boğaç Aksoy, tedavisinin bitişini annesile verdiği bu pozla kutlamıştı:

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"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."

"ANA YURDUM EKSPRES"

Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı.

Anne-oğul hasret giderdi


Instagram sayfasında paylaştığı aile fotoğraflarına beğeni yağdı...Fotoğrafın sahibi Mabel Matiz. Matiz, kısa kaçamağın fotoğraflarını "Ana yurdum ekspres" notu ile paylaştı.

ASKER UĞURLAMASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İnci Hanım, bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut'un annesi.

Anne-oğul hasret giderdi


İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.

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AYNI KLİPTE BULUŞTULAR

Müziği kadar sinema filmleri ile de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.

Anne-oğul hasret giderdi


Kırmızıgül "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçmişti.

HER KONSERDE EN ÖNDE

Neşe Tevetoğlu bütün dünyanın tanıdığı Megastar Tarkan'ın annesi

Anne-oğul hasret giderdi


Tevetoğlu, oğlunu neredeyse hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.

OĞLUNU HİÇ BIRAKMADI

Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.

Anne-oğul hasret giderdi


Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.

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ANNESİNİN KOPYASI

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.

Anne-oğul hasret giderdi


Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan İynemli, "İyi ki doğdun canım annem" notunu düştü. Aras Bulut'un annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

 

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#Ünlülerin Anneleri#İlker İnanoğlu#Filiz Akın

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