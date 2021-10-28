Anne kombini (Amine Gülşe)

Çabasız ama uyum içinde.
Giyinmeye vakit bulamamış ama
yine de ortaya
ufak da olsa iddia koymak istemiş.
Seni çok iyi anlıyoruz Amine.
En azından makyajın ve Dior spor ayakkabılarınla kendini iyi hissetmeyi başarmışsın.
Bu dönemlerde hiç yoktan iyidir, öyle değil mi?
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