Anne kombini (Amine Gülşe)

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Çabasız ama uyum içinde.

Giyinmeye vakit bulamamış ama

yine de ortaya

ufak da olsa iddia koymak istemiş.

Seni çok iyi anlıyoruz Amine.

En azından makyajın ve Dior spor ayakkabılarınla kendini iyi hissetmeyi başarmışsın.

Bu dönemlerde hiç yoktan iyidir, öyle değil mi?