Anne ile kızının güzel giyinme yarışı... Misafirlikte uslu uslu oturdu

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Babaannesi dünyanın en güzel giyinen ve yıllara meydan okuyan kadınlarından biri... Babası yakında ülkesinin kralı olacak... Ama ondan daha fazla ilgi çeken kişi annesi...

Zengin olsa da halktan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen çiçeği burnunda anne, zamanı geldiğinde kraliçe olarak ülkesinin tahtına oturacak.

Durum böyle olunca o minik bebek de daha dünyaya geldiği ilk günden itibaren meraklı ve ilgi dolu bakışları üzerine çekmeye başladı.

Öyle ki geçtiğimiz hafta sonu anne ve babasıyla birlikte çıktığı ilk yurt dışı gezisinde de annesini ve babasını da gölgede bıraktı.

DOĞDUĞU GÜNDEN BERİ İLGİ ODAĞI

Bu anlattığımız minik bebek Ürdün tahtının gelecekteki veliahtı Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın ilk çocuğu Prenses İman...

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Geçen yıl ağustos ayında dünyaya gözlerini açan İman'ın doğumu ailesini büyük bir sevince boğmuştu.

Anne ve babasının ilk bebeği olmasının yanı sıra babaannesiyle dedesinin de ilk torunuydu... İki halası ile dayısının da ilk yeğeni.

Bütün bunlar yan yana gelince de minik bebek bir anda dünyanın en çok konuşulan kişilerinden biri haline geldi...

Minik İman, geçtiğimiz hafta da babası Prens Hüseyin ve annesi Prenses Rajwa ile birlikte ilk yurt dışı gezisine çıktı.

İLK YURT DIŞI GEZİSİNE ÇIKTI

Bu özel ziyaret sırasında Hüseyin ile Rajwa, Bahreyn Kralı Hamad ile buluştu. O sırada kızları İman'ı da yanlarından eksik etmediler. Annesinin kıyafetine uygun açık renk bir elbise giyen minik İman, ziyaret sırasında sergilediği uslu tavırlarıyla dikkat çekti.

Babası Hüseyin, Kral Hamad ile görüşürken kendisi de annesi Rajwa'nın kucağında sakin sakin oturdu. Hatta kameralara da poz verdi.

Ürdün kraliyet çiftinin Bahreyn ziyaretinde çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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GEÇEN YIL DÜNYAYA GELDİ

Dört çocuklarının en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin'i 2023 yılında Rajwa Alsahif ile evlendiren Rania ile Abdullah, geçen ağustos ayında da İman adı verilen kız torunlarına kavuştu.

Her ne kadar gelecekte taht üzerinde bir söz hakkı olmasa da "Prenses" unvanını taşıyan minik İman, sadece annesi Rajwa ve babası Hüseyin'e değil koca bir aileye büyük bir neşe getirdi.

Babası Hüseyin, zaman zaman onu kucağına alıp ofisine götürüyor. Babaannesi Rania, online iş toplantılarına torunuyla katılıyor.

Tabii ki dedesi Abdullah da ilk torunu İman'ın yanına koşuyor her fırsatta.

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DEDE TORUN POZU

İşte o anlardan birinde çekilen bir "dede- torun" pozunu Prens Hüseyin, Instagram sayfasından paylaştı.

O karede minik İman dedesinin yüzünü elleri arasına almış onunla oynarken görülüyor.

Hüseyin'in "İman değerli dedesiyle" mesajı eşliğinde paylaştığı o kareye Prens'in takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Bu arada bazı kullanıcılar da bu paylaşıma aylardır konuşulan bir konuyu tekrar gündeme getirerek yorum yaptı.

AİLE ÜYELERİNİN KUCAĞINDAN İNMİYOR

İman dünyaya geldiğinden bu yana babası, dedesi, babaannesi, amcası ve halalarının kucağında pozları sosyal medyada yayınlandı.

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Dünya minik İman'ın bir tek annesi Prenses Rajwa'nın kucağında bir pozunu görmedi.

İşte Hüseyin'in o paylaşımına yapılan yorumlarda bazı takipçiler "Bebeğin annesiyle çekilen bir pozunu ne zaman göreceklerini" sordu. Bir takipçi de Prens Hüseyin'i "Eğer izin verirseniz bebeğin annesiyle bir fotoğrafını çekebilir miyim?" diye sordu.

Ama sonunda Ürdün'de kutlanan Anneler Günü'nde minik Iman'ın annesinin kucağında çekilen pozu gün yüzüne çıktı.

İLK EVLATTAN İLK TORUN

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuklarının en büyüğü olan Hüseyin, önceki yıl haziran ayında Rajwa Alsahif ile gösterişli bir törenle evlendi.

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Zamanı geldiğinde Ürdün tahtına oturacak olan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği de geçen yıl ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı.

Halasıyla aynı adı taşıyan minik İman daha doğduğu günden itibaren sadece ailesinin değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Hastanede çekilen ilk pozları, yanında annesi, babasının kucağındaki birkaç günlük bebek hali, babaannesi Kraliçe Rania ile iş toplantısına katıldığı gün çekilen pozları derken İman, kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyor.

Tıpkı dünyanın dört bir yanındaki diğer kraliyet ailesi üyelerinin çocukları gibi.