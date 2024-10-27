Anne baba olmak ünlü çifte çok yakıştı… Aile olunca aşkları da perçinlendi... Kızlarına bakmak için sırayla çalışmaya başladılar

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Artık karnı gizleyemeyeceği kadar büyüyünce de sahne aldığı konserde hayranlarına “Hey bakın! Dikkatinizi dağıtmak için parlak bir elbise giydim ama nafile. Artık saklayacak bir şey kalmadı. Hamileyim!” diye seslenerek bebek müjdesini vermişti. Suki Waterhouse geçen ekim ayında sahnede dümdüz karnıyla görünmüş, bir ay sonra tekrar sahne aldığıdaysa hamilelik müjdesini hayranlarıyla paylaşmıştı

EN "KETUM" ÇİFT

Robert Pattinson ve Suki Waterhouse, 2018’den beri birlikteler ve deyim yerindeyse de Hollywood’un ilişkileri konusundaki en ağzı sıkı çiftlerinden biri olarak anılıyorlar. Özellikle Pattinson, özel hayatı konusunda çok ketum olmasıyla tanınıyor.

Ünlü çift kızları doğduktan sonra ilk kez bir etkinlikte birlikte görüntülendi

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Yıldız oyuncu ve şarkıcı Suki Waterhouse da bu konuda Robert Pattinson’a uyum sağladı ve gösteri dünyasının bu sevilen çifti herkes hayatlarını didik didik edip, hayranları onlardan sık sık paylaşımlar beklese de özel hayatlarını hep gözlerden uzak tuttu.

Yıllardır birlikte olup büyük bir aşk yaşasalar da kırmızı halıya bile bir arada çok çıkmayan genç aşıklar mart ayında kızlarını kucaklarına aldıktan sonra iyice gözlerden uzakta yaşamaya başladılar. Suki Waterhouse ve Robert Pattinson'ın bebeklerinin cinsiyeti doğumdan epey bir süre sonra ortaya çıkmıştı... Çift küçük kızlarının adını ise henüz açıklamadı

Gözden Kaçmasın Önce bebek sonra nişan! En sonunda hamile sevgilisine evlenme teklif etti Haberi görüntüle

ARTIK VARSA YOKSA KÜÇÜK KIZLARI...

Kızları doğduktan aylar sonra ilk kez ekim aynın hemen başında kırmızı halıya çıkan çifti sadece ara sıra bebekleriyle birlikte aile yürüyüşlerine çıktıklarında görmek mümkün oluyor.

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İlişkileri hakkında pek konuşmayan çiftle ilgili haberler ise genellikle yakın çevrelerinin basına verdiği demeçlerle ortaya çıkıyor. Robert Pattinson ve Suki Waterhouse kızlarına bakabilmek için artık sırayla çalışıyorlarmış

KIZLARINA BAKABİLMEK İÇİN SIRAYLA ÇALIŞIYORLAR

Söylenenlere göre Robert Pattinson ve Suki Waterhouse’un mutluluğu kızları doğduktan sonra perçinlenmiş, birbirlerine olan aşkları ise yeniden filizlenmiş durumda.

Ünlü çiftin üç kişilik bir aile olarak yeni hayatlarını çok sevdikleri, kızlarıyla birlikte Los Angeles'ta birlikte geçirdikleri zamanın tadını çıkardıklarını ve “harika” hissettikleri söyleniyor.

Yakınları Pattinson ve Suki Waterhouse için “Onlar çalışan ebeveynler ve izinli olduklarında sessiz, sade bir aile hayatının tadını çıkarıyorlar.” diyor

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“Birbirlerine çok aşıklar ve mutlular” diyen yakınları çiftin içlerinden biri her zaman kızlarına bakabilsin diye sırayla çalıştığını söylüyor.

HARİKA EBEVEYNLER OLDULAR

Söylenenlere göre Robert Pattinson kızına çok alışmış ve şimdiden harika bir baba haline gelmiş durumda. Çiftin yakınları “İkisi de harika ebeveynler ve bundan gerçekten keyif alıyorlar. Bir aile olarak birlikte seyahat ediyorlar ve kızlarını da yanlarında getirmeyi seviyorlar” diyor.

Robert Pattinson ilişkisi konusunda o kadar ketum ki gazeteciler bu konuda kendisine soru sorunca onları tersliyor

6 yıldır birlikte olan çift 2023’ün başından beri birlikte yaşamaya başlamışlardı. Suki Waterhouse ilişkileri konusunda biraz daha açık sözlü konuşsa da Robert Pattinson bu konuda oldukça ketum davranmaya devam ediyor.

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İLİŞKİSİ HAKKINDA SORU SORANLARI TERSLİYOR

Bu yılın başlarında Suki Waterhouse, The Times'a yıllardır biriyle bu kadar mutlu olduğum için şok olduğunu ve Robert Pattinson’ın yüzünü her gördüğünde hâlâ heyecanlandığını söylemişti. Robert Pattinson ise ilişkisi konusunda oldukça sert bir tavra sahip.

Ünlü yıldız daha önce Suki Waterhouse’la ilişkisi hakkında sorulan sorulara cevap vermeyip soru soranları terslemiş, “Size cevap verip ilişkim hakkında konuşmaya mecbur muyum?” demişti.

BEBEK HABERİ GELİNCE NİŞANLANDILAR

Ünlü çift yıllardır süren ilişkilerini hamilelik haberinden sonra bir adım ileri taşımaya karar vermiş; geçen aralık ayında çıktıkları bir yürüyüşte Suki Waterhouse’ın gösterişli bir pırlanta yüzük taktığı ve nişanlandıkları ortaya çıkmıştı.

Ünlü çift kızları doğmadan kısa bir süre önce nişanlandılar