Büyük aşkın meyvesi ikizler dört yaşında

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İKİZLER BİR YAŞ DAHA BÜYÜDÜ

Bir dönem tenis kortlarında fırtınalar estiren Anna Kournikova ile şarkıcı Enrique Iglesias, ikizleri Lucy ve Nicholas'ın dördüncü yaşını kutladı geçtiğimiz günlerde. 40 yaşındaki Kournikova, mutluluğunu sosyal medyada da takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI

İkizleri Lucy ve Nicholas'ın ikişer fotoğraflarına yer verdiği iki ayrı paylaşım yaptı Kournikova. Her iki çocuğunun fotoğraflarını da 4 rakamı ve bir de kalp emojisiyle paylaştı.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMLARI

Sonra da Lucy ile Nicholas'ın en küçük kardeşleri Mary ile birlikte bir oyuncak otomobile binerken çekilen bir videoya yer verdi bir başka paylaşımda.

20 YILA YAKIN SÜREDİR BİRLİKTELER

Anna Kournikova ile müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran Julio Iglesias'ın oğlu olan Enrique, 20 yıla yakın bir süredir mutlu bir birliktelik sürdürüyorlar. Her ikisinin de kariyerlerinin en parlak döneminde başlayan ilişkileri, üç çocukla geniş bir aile olarak bugünlere kadar geldi.

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20 YILA YAKIN SÜREDİR BİRLİKTELER

Kournikova ve Iglesias, 2001 yılında şarkıcının bir klibinin setinde tanıştılar. Anna Kournikova o klipte Iglesias'ın romantik ilişki yaşadığı genç bir kadını canlandırıyordu. O sette başlayan yakınlaşma gerçek hayatta da aşka dönüştü. Enrique Iglesias ile sevgili olmadan önce Anna Kournikova, buz hokeyi oyuncusu Pavel Bure ile uzun süreli bir ilişki içindeydi.

KLİP SETİNDE BAŞLAYAN AŞK BUGÜNLERE GELDİ

Iglesias ile Kournikova'nın 2000'lerin ilk yarısında yani ilişkilerine başladıktan kısa bir süre sonra evlendiği düşünülüyor. Ama her nedense ikisi de bu konuda net bir açıklama yapmamayı tercih etti. Fakat tenisçinin, sosyal medyada Anna Kournikova Iglesias adını kullanması bir süre önce evlendiklerini gösteriyor.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Anna Kournikova ile Enrique Iglesias, 2017 yılında biri kız diğeri erkek ikizlerini kucaklarına aldı. Çift, kız bebeğe Lucy, erkek bebeğe de Nicholas adını verdi.

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Kournikova ve Iglesias, geçen yıl ocak ayında da bir hastanenin doğum odasında çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşarak üçüncü bebekleri Mary'nin dünyaya gelişini müjdeledi.