Anna Kendrick: Çocuklar Poppy olduğumu öğrenince çok şaşırıyor

◊ Kraliçe olmak güzel mi?

- Oh, çok güzel... Poppy prenseslikten kraliçeliğe geçti. Prenses olmak da güzeldi gerçi.

◊ Poppy’nin filmdeki yolculuğunu anlatır mısınız biraz?

- Poppy liderlik görevini ilk defa üstleniyor. Ne yapması gerektiğini bildiğini, bir şeyleri çözdüğünü düşünüyor. İçgüdülerine güveniyor ama içgüdülerini dinlemiyor. Herkes gibi aslında. Çoğumuz etrafımızda olan biteni anladığımızı, hayatı çözdüğümüzü düşünürüz ama hayır, aslında öğrenecek çok şey var.

◊ Poppy diğer insanlara inanıyor...

- Genel olarak diğer insanları dinlemek, diğer deneyimleri anlamak ve herkesin duygularının geçerliliği olduğunu, herkesin farklı deneyime ve bakış açısına sahip olduğunu bilmek ve dikkat etmek önemli... Sonra kendi filtrenden geçirip hayatının gerekli noktalarında hatırlayıp göz önünde tutabilirsin...

EVRENE DİLEK YOLLAMAK BANA KOMİK GELİYOR

◊ Dreamworks projesinde yer almak nasıl bir his?

- İlk filmi yaptığımızda bir Dreamworks projesinin başrolünde olduğum için çok heyecanlıydım. Açıkçası rüyada gibiydim. Onlarla çalışmanın en eğlenceli kısmı Poppy’yi geliştirme aşamamızdı. Yapımcılarımızla Poppy’nin karakterini oturtmaya çalışmak, özelliklerini düşünmek en eğlendiğim süreçti.

◊ Nasıl karakteri Poppy’nin?

- Olumlu, neşeli, renkli ama güçlü bir karakter. Dışarıdan insanlar bizi nasıl görürse görsün hiçbirimiz bir tek özellikten oluşmuyoruz. Bizi biz yapan, kendimize ait tonlarca özelliğimiz var. Filmde anlatmak istediğimiz de bu farklılıklarımız, bizi özel yapan şeyler. İyi ki hepimiz aynı değiliz, iyi ki bizi biz yapan birçok şeyin karışımıyız.

◊ Dreamworks’te “Büyük hayaller kur ve farklı düşün” mottosu var. Sizin hayalleriniz ne kadar büyük, ne kadar farklı düşünüyorsunuz?

- Birçok arkadaşım hayallerini, dileklerini ifade ediyor ve evrene gönderiyor. “The Secret” metodu uyguluyorlar. Niyetlerini belirleyip görselleştiriyorlar mesela. Evrene akıllarından geçenleri anlatıyorlar. Bu bana komik geliyor. Şahsen ben hayallerimi bu şekilde paylaşmaktan utanırım. Bana makul ve mantıklı bir durum gibi gelmiyor.

Sanırım hayatta neyi başarmak istediğim konusunda daha cesur olmalıyım. Çalışıyorum da bu konu üzerinde. Aynı zamanda sahip olduğum şeyler için minnettar olup istediğim şeyleri gerçekleştiremezsem kendime kızmamam ve hayal kırıklığına uğramamam gerektiğini düşünüyorum.

MÜZİĞİN İÇİNDEN HİKAYE ANLATMAYI SEVİYORUM

◊ “Troller Dünya Turu” bol müzikli bir film. “Müzik ruhun gıdası” derler. Peki müzikle oyunculuğun kombinasyonunu nasıl tanımlarsınız?

- Müzikle birlikte oynamayı, müziğin içinden hikaye anlatmayı seviyorum. Senin de dediğin gibi müzik ruha, modumuza hitap ederken görsellikle hislere daha da derinden giriyoruz. Anlattığımız durumu ifade etmek, müzikle daha anlamlı oluyor galiba...

◊ Sizi en mutlu eden şarkı hangisi?

- Destiny’s Child’ın “Bootylicious” şarkısı.

◊ Filmin seslendirme kadrosunda Justin Timberlake de var. Onun en sevdiğini şarkısı hangisi?

- “Pusher Love Girl”.

◊ Eğer tek bir müzik türü seçmeniz gerekse, hangisini seçersiniz?

- Klasik müzik olabilir. Klasik müzikte o korkunç kulak kurdu hissini hiçbir zaman alamazsınız, çünkü şarkı sözleri yok. Ama açıkçası hiçbirimizin seçim yapma zorunluluğu yok. Spotify’da her türlü müziğe ulaşıyorsun. Ve bence tüm bu türler diğer türleri etkiliyor. Gerçekten. Ben türlerin birbirini etkilediğine inanıyorum ve bence bu çok güzel bir şey.

◊ Dünya genelinde çok fazla çocuk hayranınız var...

- Evet.

◊ Şimdi sizin Poppy olduğunuzu biliyorlar mı? Çocuklarla yaşadığınız ilginç hikayeleriniz var mı?

- Var! Birçok arkadaşım evli ve çocuğu var. Hepsi Poppy’yi çok seviyor ama çoğu benim Poppy olduğumu bilmiyor. Bir arkadaşım çocuğuna “Prenses Poppy benim arkadaşım” demiş. Çocuk “Senin arkadaşın Poppy gibi pembe mi?” demiş. Poppy üzerine bayağı bir konuşmuşlar. Arkadaşım bana anlatınca Poppy gibi konuştuğum bir video çekip yolladım. Çocuk şaşkınlıktan ne diyeceğini şaşırmış ama sonra hoşuna gitmiş. Çocuklar biraz şaşırıyor benim Poppy olduğumu öğrenince.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA KESİNLİKLE AÇIĞIM

◊ Erkek arkadaşınız Ben Richardson da bu sektörden. Kendisi görüntü yönetmeni. Yanlış bilmiyorsam hiç birlikte çalışmadınız, değil mi? Erkek arkadaşınızla aynı projede çalışmayı tercih eder misiniz, yoksa işle özel yaşamı karıştırmayı tercih etmeyen tarafta mısınız?

- Ben’e talep çok. Oldukça yoğun çalışıyor. Yaptığı işe güvendiğiniz biri olduğu sürece kiminle çalıştığınızın önemi yok bence. Önemli olan ortaya çıkardığı iş...

◊ “Birçok arkadaşım evli ve çocukları var” dediniz. Sizin hayal ettiğiniz bir şey mi aile kurmak, çocuk sahibi olmak?

- Bilmiyorum... Annem istiyor gibi. Ben de kesinlikle açığım o hayat tarzına, çocuk sahibi olmaya. Ama planlama yapmıyorum, tamamen zamana ve hayatın akışına bırakıyorum.

◊ Sizin için özel, hafızanızda yer eden bir animasyon filmi var mı?

- “The Little Mermaid” (Küçük Deniz Kızı) benim için çok özeldi. Ailem filmin VHS kasetini hediye almıştı, mutluluktan hıçkıra hıçkıra ağlamıştım.

ÇOCUKLUĞUMUN FİLMİ ‘STAR WARS: A NEW HOPE’

◊ “Star Wars” hayranı olduğunuzu biliyorum. En favori “Star Wars” filminiz hangisi?

- “A New Hope”... Eminim bu soruya birçok kişi “Empire Strikes Back” diye cevap verir ama benim çocukluğumun filmi “A New Hope”. Erkek kardeşimle defalarca izledik. Kesinlikle favorim o.

RÜYA TATİL DEYİNCE AKLIMA YAĞMURLU YERLER GELİYOR

◊ “Rüya tatil” desem kafanızda ne canlanır?

- Rüya tatil deyince kafamda tropikal Hawaii ya da Costa Rica tatili canlanmaz. Cilt rengim o kadar açık ki güneş tatilleri, tropikal yerler herkes için cenneti çağrıştırırken benim için hiçbir şey ifade etmez. Rüya tatil deyince yağmur yağma ihtimali yüksek yerler aklıma geliyor. İyi müzelerin olduğu, kültür ve tarihi açıdan zengin yerler. Hem gezip hem yeni şeyler öğrenmek benim rüya tatilim... Muhtemelen babamdan bana geçen bir özellik, çünkü o tarih öğretmeniydi.

EUROVISION AMERİKA’YI iÇiNE ÇEKEBiLiR

◊ Müzikten bahsettik, Eurovision Şarkı Yarışması’nı biliyor musunuz?

- Duydum ama hiç izlemedim. Sosyal medyayla ilgili sevdiğim şey bu; dünyada neler olduğuna dair daha çok haberdarız artık. Hatta Justin (Timberlake) de sahne almıştı Eurovision’da değil mi? Amerikan kültürüne yavaş yavaş girerse şaşırmam. Bizi içine çekebilir böyle bir yarışma.

Mayısta vizyonda

15 Mayıs’ta vizyona girecek “Troller: Dünya Turu” filminde Poppy (Anna Kendrick) ve Branch (Justin Timberlake), dünya üzerinde var olan 6 troll kabilesinin üyeleri olduklarını öğrenirler. Her bir kabile bir müzik türünü temsil etmektedir. Hard-rock kabilesine üye olan Kraliçe Barb, babasıyla tüm dünyaya hard rock’ın hakim olmasını ister. Poppy ve Branch, Kraliçe Barb’a karşı savaşır.

KİTABIM İÇİN HER GÜN 2 BİN KELİME YAZDIM BİRÇOĞU KÖTÜYDÜ!

◊ Kitap yazdınız; “Scrappy Little Nobody”... Farklı bir yaratıcı alanda, bireysel olarak yazdıklarınızla yer almak nasıl bir deneyimdi?

- Tekrar bir şeyler yazacak olsam bunu bir partnerle yapmak isterdim. Kendi kendime kalıp, sıkı ve disiplinli davranıp 45 günde kitabın ilk taslağını yazmıştım. 45 gün boyunca günde 2 bin kelime yazdım. Kötü olsa bile o 2 bin kelimeyi mutlaka yazdım. Birçoğu kötüydü! (Gülüyor) Ve son kitaba girmedi bile ama ben yazdım. Yazar değilim. Tek bildiğim şey, kitaptaki her kelimenin benim olmasını istediğimdi. Bir arkadaşım bölümlerin isimlerini bulmamada yardımcı oldu. Ama ileride yeniden bir şeyler yazmak istersem, kesinlikle bir partnerle yazarım.