Anlı- şanlı düğün yapmışlardı: Hamile geline görümcenin eskilerini giydirdiler

Haberin Devamı

Özellikle de kraliyet ailelerinin...

Gösterişli saraylarında yaşayıp eşsiz mücevherlere bürünen bu aile üyelerinin giyim kuşam konusunda da eli sıkı olmadığını düşünmek ilk bakışta normal elbette.

Ama durum pek öyle değil...

Bir giydiğini on yıllarca üzerinden çıkarmayan kraliyet ailesi üyeleri olduğunu artık herkes biliyor. Bunlardan biri de İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton… Kral Charles da 30 yıllık paltosunu hala giyiyor... Ailenin diğer bazı üyeleri de.

Bu kadar tutumlu davranan tek kraliyet ailesi onlar değil.. Tutumluluk konusunda onların bir adım ötesinde olan başka bir aile daha var: İsveç kraliyet ailesi...

Annesinin eski elbiselerini giyenler, kendi giydiğini küçültüp kızına göre yapanlar... Örnekler saymakla bitmez.

Bunlara bir tane daha ekleyelim: Görümcesinin eskisini giyen hamile gelin.

Haberin Devamı

GÖRÜMCESİ DE HAMİLEYKEN AYNI ELBİSEYİ GİYMİŞTİ

İsveç kraliyet ailesi geçtiğimiz hafta büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nobel Ödülleri dağıtıldı ve bunun onuruna her yıl olduğu gibi bir yemek verildi.

O yemekte de herkes kelimenin tam anlamıyla şıklık abidesi gibiydi... Erkeler smokinleri içindeydi, kadınlar da gece kıyafetlerini giyip göz kamaştıran taçlarını taktılar.

İşte bunlar arasında bir tanesi çok dikkat çekti: İsveç Kralı Karl Gustav ile Kraliçe Silvia'nın tek oğlu Prens Carl Philip'in hamile karısı Prenses Sofia…

Eski bir TV yıldızı olan ve Carl Philip ile evlendikten sonra "prenses" unvanını alan Sofia, şu sıralarda dördüncü bebeğine hamile. Genç kadın, resmi yemek için üzeri pırıltılarla süslü lacivert bir gece elbisesi giydi.

İşte o elbise dikkatli bakışlara çok tanıdık geldi... Çünkü bundan yıllar önce yine aynı törenin yemeğinde başka birinin üzerindeydi o elbise. Üstelik o gece o elbiseyi giyen kadın da hamileydi.

Prenses Sofia'nın üzerindeki o elbiseyi 2011 yılında yine Nobel yemeğinde görümce Victoria giyiyordu.. O sırada Veliaht Prenses'in de karnı burnundaydı.

Haberin Devamı

İşte Sofia'yı o lacivert elbiseyle gören dikkatli gözler hemen yıllar önce Victoria'nın görüntüsünü hatırladı.

Aynı elbise 2011 yılındaki Nobel etkinliğinde Veliaht Prenses Sofia'nın üzerindeydi... O da o sırada kızına hamileydi.

Sofia ile Carl Philip kısa süre sonra dördüncü bebeklerini kucaklarına alacak. Çiftin üç tane oğlu bulunuyor.





Çift, 2015 yılında gösterişli bir törenle evlendi.

KENDİ ELBİSESİNİ KÜÇÜLTÜP KIZINA GİYDİRDİ

Aslına bakılırsa İsveç kraliyet ailesinin üyeleri bunu sık sık tekrarlıyor. Yani eskilerin yeniden giyilmesi ilk kez olan bir durum değil.

Haberin Devamı

Geçen yıl eylül ayında Kral Carl Gustaf'ın tahta çıkışının 50'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bir etkinlikte, Prenses Victoria'nın kızı Estelle, yeşil bir elbise giyiyordu. Tabii o elbiseyi görenler hemen tanıdı. Çünkü, aynı elbise ondan bir yıl önce annesi Victoria'nın üzerindeydi.

Belli ki Estelle annesinin yeşil elbisesini çok beğenmişti ve kendisi de giymek istedi. Elbette elbise küçük kızın bedenine uygun bir hale gelmesi için elden geçirildi. Sonra da Estelle dedesinin onuruna düzenlenen etkinlikte o yeşil elbiseyi giydi.

Gözden Kaçmasın 50'sine geldi ama 15 yaşındaki kızıyla aynı elbiseyi giydi Haberi görüntüle

Sofia, kızı Estelle'den bir yıl önce aynı elbiseyle bir etkinliğe katılmıştı.

Haberin Devamı





ANNESİ, YILLAR ÖNCE AYNI TÖRENDE O ELBESİYİ GİYMİŞTİ

Bir not dana... Bu saydıklarımız İsveç sarayında anne ile kız arasında el değiştiren ilk elbise değil. Yani Victoria ile Estelle birbirlerinin elbisesini giyen ilk anne kız değil.

Daha önce Victoria da annesinin en ünlü elbiselerinden birini giyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

2018 yılındaki Nobel törenine Prenses Victoria bu gösterişli kıyafet ile katıldı. Genellikle giyim zevki eleştirilen Victoria o geceki görünümüyle moda eleştirmenlerinden tam puan aldı. Çünkü kıyafeti gerçekten iddialıydı.

Haberin Devamı

Victoria, bu gösterişli kıyafetini annesinden ödünç almıştı. Çünkü Kraliçe Silvia, 1995'te yine Nobel töreninde kameralar karşısına aynı karşısına aynı kıyafetle çıkmıştı.