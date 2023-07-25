Anlaşmalı evlilik tartışmasıyla gündeme gelmişti: Ünlü oyuncu karısyla baş başa pek mutlu!

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AKILLARDA SKANDAL HABER VE SABIKA FOTOĞRAFIYLA KALDI

Hugh Grant’in adı telaffuz edildiğinde hâlâ akıllara gelen o meşhur fotoğraf… 35 yaşındaki İngiliz aktör, ABD’de çekilen ilk büyük stüdyo filmi, yani ona yıldızlığın kapısını açacak ilk projesi gösterime girmeden önce Los Angeles’a gelmiş. Ve ABD televizyonlarının en çok izlenen talk şov programlarına katılıyor filminin tanıtım çalışmalarının arasında.

İngiliz yıldız hugh Grant ABD'de ünlenir ünlenmez arabasında bir seks işçisiyle yakalanıp ceza almıştı, 1995'te yaşanan olay hâlâ unutulmadı

Takvimler 27 Haziran 1995’i gösterdiğindeyse haber adeta bir bomba gibi gündemin orta yerine düşüyor: Hugh Grant, Los Angeles'ta yol kenarına çektiği arabasında bir seks işçisiyle birlikte yakalanıyor. Ve kamuya açık alanda fuhuş yapmaktan tutuklanıyor. İşte o ünlü “sabıka” fotoğrafı da götürüldüğü karakolda çekiliyor ve Hugh Grant’in adının yıllar boyunca bu olayla anılmasını sağlıyor.

Hugh Grant ve Elizabeth Hurley 13 yıl dillere destan bir aşk yaşadılar ancak evlenmediler

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13 YILLIK BÜYÜK AŞK EVLİLİKLE SONUÇLANMADI

Oyunculuk kariyerini çekici, kırılgan, duygusal ve oldukça romantik karakterler oynayarak inşa eden Hugh Grant’le ilgili bu skandal haber hayranlarıyla birlikte dillere destan bir iş yaşadığı Elizabeth Hurley’nin de kalbini çok kırdı. Yine de çift bu yaşananların ardından ilişkilerini 5 yıl daha sürdürdü. Ve 13 yıllık büyük aşklarının ardından her şeye rağmen birbirlerinin en yakın dostu olmaya devam etti.

Yıldız oyuncunun Tinglan Hong’dan da iki çocuğu oldu ancak onunla da evlenmedi

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2000’li yılların başında kendini toparlayan ve hayatına çeki düzen veren Hugh Grant, yakışıklılığı, yeteneği ve çekiciliğiyle romantik komedilerin aranan yüzü oldu. 2010’dan itibarense bundan sıyrıldı, başrol oynamayı büyük ölçüde bıraktı ve bu kez de daha ciddi filmler ve rollerle çok başarılı bir karakter oyuncusuna dönüştü.

Grant 11 yıldır İsveçli televizyon yapımcısı Anna Eberstein'la birlikte, çiftin 3 de çocuğu var

2 AYRI KADINDAN 5 ÇOCUĞU OLDU

Perdede göründüğünde uzun yıllar boyunca adı aşkla ve romantizmle anılan bu adam 13 yıl boyunca aşk yaşadığı Elizabeth Hurley’den 2000’de ayrılmıştı. Uzun yıllar da ciddi bir ilişkisi olmadı. 2011’de ise Londra’da bir Çin lokantasında çalışan Hong Konglu Tinglan Hong’dan bir kızı oldu. Bu gizli ilişki ancak hamilelik ve doğum haberiyle gündeme gelince ünlü aktör kızının doğumu için hastaneye bile yetişemedi.

Çift hafta sonu Londra'daki özel bir klüpte eğlendikten sonra görüntülendi... Hemen manşetlere taşınan fotoğraflar bu evlilikle ilgili soru işaretlerini de bir daha gündeme taşıdı

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Hugh Grant’in hayatına 2012’de bu kez de İsveçli televizyon yapımcısı Anna Eberstein girdi. Ve küçük çaplı bir skandal daha yaşandı. Hugh Grant ve Anna Eberstein’in oğlu John Mungo Grant Eylül 2012’de doğdu. Ancak Tinglan Hong ve Anna Eberstein’in hamileliklerinin arasında sadece birkaç ay olduğu ortaya çıktı.

Hugh Grant’in ilk çocuğunun annesi olan Tinglan Hong’dan bir oğlu daha olmuştu. Hem de iki kadın 3 ay arayla doğum yaptılar. Yani Grant, Anna Eberstein’dan çocuğu olduğu ilişkisini yaşarken eski sevgilisi Tinglan Hong’u da hamile bırakmıştı. Ancak Anna Eberstein’ın Hugh Grant’in çocuğunu doğurduğu bir yıl ortaya çıkmadı.

Yıllarca evliliğin kendisine göre olmadığı ve asla evlenmeyeceğini söyleyen Hugh Grant Anna Eberstein'le 2018'de gizlice evlenmişti

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Çift doğumu 1 yıl sonra, bebeğin doğum sertifikasını aldıklarında açıkladılar ve yaşananlar konuşulmadan unutuldu. 1 yıl içinde üç çocuklu bir adama dönüşen Hugh Grant babalığa kolayca alıştı. Ancak sürekli olarak evlilikle arasının hiç iyi olmadığını ve asla evlenmeyi düşünmediğini söyleyip durdu.

SANKİ EVLİLİĞE ALERJİSİ VERMIŞ GİBİ...

Hugh Grant ve Anna Eberstein’in 2015 ve 2018’de birer kız daha oldu. Hugh Grant böylece 5 çocuklu bir baba oldu. Anna Eberstein’inle de son çocuklarının doğmasından 2 ay sonra, Mayıs 2018’de evlendiler. Asla evlenmeyeceğini ve evliliğin kendisini çok korkuttuğunu söyleyen 62 yaşındaki yakışıklı aktör ve 40 yaşındaki eşi Anna Eberstein, hafta sonu katıldıkları özel bir partinin çıkışında görüntülendi.

Çiftin asında gayet mutlu giden ilişkisi Hugh Grant'in yaptığı açıklamalar yüzünden farklı algılandı

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Hugh Grant siyah takım elbisesiyle Anna Eberstein de mini eteği ve siyah botlarıyla çok şık ve havalı görünüyordu. Ünlü çift parti çıkışında bir taksiye binip Londra’nın batısındaki 10 milyon poundluk evlerine gittiler. 3 çocukları olan ve 5 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çift için bir süre önce anlaşmalı evlilik söylentileri ortaya atılmıştı.

3 çocuğunun annesi olduğu halde 57 yaşına kadar evlenmediği İsveçli televizyon yapımcısı Anna Eberstein’le saklı gizli bir belediye nikahıyla evlenen Hugh Grant’in evliliğe ikna olma sebebinin aslında “pasaport” sorunu olduğu ortaya atılmıştı. Evlendikten hemen sonra verdiği bir röportajda “Aslında karım da evliliğin gerçek değil bir sosyal inşa olduğu konusunda bana katılıyor” diyen Hugh Grant kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Aslında çiftin evliliğinin böyle sorgulanması Hugh Grant'in yıllar boyunca evlilik alerjisi varmış gibi davranması ve imzayı atmak için 57 yaşına kadar beklemesi yüzünden oldu

KENDİ AĞZIYLA YAKALANINCA!

Bu açıklaması yetmezmiş gibi evlilikten yıllarca kaçtıktan sonra bir anda evlenmeye karar veren yıldız oyuncu bir başka röportajında ağzından kaçırdığı şeyler yüzünden aşk evliliği değil “pasaport” evliliği yapmakla eleştirildi. Anna Eberstein ve çocuklarıyla birlikte ne zaman pasaport kontrolünden geçseler Hugh Grant ülkeye kolaylıkla giriyor ancak sevgilisi ve çocukları pasaport kontrolünde beklemek zorunda kalıyordu. Aktör bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Pasaport evliliği tartışmalarına nokta koyan çift Hugh Grant'in 62. yaş gününü romantik bir Venedik tatilinde böyle kutlamıştı

Üstelik altın madalyalı ünlü yüzücü Michael Phelps’in de Olimpiyat finalinden önce aynı nedenle gizlice evlendiği kendisine hatırlatıldığında Hugh Grant “Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Meğer ne çok ortak noktamız var” deyince herkes bu evliliğin yapılma sebebi konusunda bir anda kararını vermiş oldu. Hatta konuyu köşelerine taşıyan magazin gazetecileri evlilik alerjisi olan ünlü oyuncunun bu açıklamalarının günlerce manşetlerden inmemesini sağladı.

Çifte Londra sokaklarında böyle sarmaş dolaşken raslamak mümkün

"BU BİR AŞK EVLİLİĞİ!"

Olay giderek büyüyüp herkesin diline düşünce Twitter hesabından bir açıklama yapan Hugh Grant “Karımla ona pasaport alabilmek için evlilik yaptığım söyleniyor. Bu gerçek değil. Bu evliliğin ardındaki tek sebep aşk” yazmıştı. Evlilikleri 5. yılını dolduran ve sık sık basına mutlu aşk pozları verirken yakalanan çiftin bu tartışmaları geride bıraktığı ve evliliklerinin keyfini sürdüğü artık kimse tarafından tartışılmayacak bir gerçeğe dönüşmüş durumda.