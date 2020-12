Anlaşma sağlandı! Can Yaman İtalya'da başrol oynayacak

Türk dizi sektörünün son iki yıldır en çok aranan isimleri arasında olan Can Yaman, yurt dışına açılıyor. Daha önce İtalya ve İspanya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan Yaman, İtalya'da dizide başrol oynayacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman ilk uluslararası dizi anlaşmasını İtalya ile yaptı. Ünlü oyuncu İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Luxvide'nin sahibi Luca Bernabei ile "Sandokan" projesinin başrolü için anlaştı. Yaman"ın yeni projesi bugün tüm İtalya'ya duyuruldu.

'Can Yaman'ı birçok teklif arasından aldığımız için çok mutluyuz'



İtalya'nın ünlü radyo istasyonu RTL'ye Can Yaman'la beraber konuk olan yapımcısı Luca Bernabei projeyi ilk kez açıkladı. Ünlü yapımcı "Can Yaman'ı birçok teklif arasından aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Sandokan dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran Sandokan karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.