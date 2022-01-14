Bülent Ersoy'un Anıtkabir’de ‘Diva’lığı tuttu! 'Yine geleceğim'

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◊ Savaş Özbey: Bülent Ersoy, Ata’nın huzuruna çıktı; Anıtkabir’i ziyaret etti. Ne güzel. Fakat bunu yaparken bile ‘Diva’lığı tuttu, herkesin saygıyla yürüdüğü “Aslanlı Yol”da tekerlekli sandalyeyle arzı endam eyledi. Etrafında hizmetçiler, korumalar. Utanmasa tahtırevanla gidecek.

◊ Orkun Ün: Dün, Milli Savunma Bakanlığı Ersoy’a şemsiye tutan subay hakkında soruşturma başlattı. O görüntüler incelenecek ve subayın bir hatası varsa ceza alacak. Yaktı Ersoy askerin başını. O subay yaşlı bir ziyaretçinin ya da yürüyemeyecek durumda olan birinin şemsiyesini taşısaydı yine soruşturma başlatılacak mıydı? Hayır, başlatılmayacaktı!

◊ Onur Baştürk: Askerin nezaket gösterip şemsiye tutması abartılıyor. Eminim orada bebek arabasıyla yürüyen bir kadın olsaydı, o asker yine şemsiye tutardı.

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Yine geleceğim

Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyaretinden görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Ersoy, o videonun altına şöyle yazdı:

“Yüce Atam. Zatıalinizin yaşadığı yıllara ne yazık ki yaşım gereği yetişemediğim için sizlere sanatımla hizmet veremememin ve de bizatihi ellerinizden öpememenin eksikliği ile hissettiğim derin teessürlerimi, bugünkü ziyaretimle içimde yaşattığım büyük Atatürk sevgisini her zamanki gibi yine kendimi bir nebze de olsa rahatlatabilmek amacıyla huzurlarınıza geldim. Bilesiniz ki dünlerde olduğu gibi bugün ve yarınlarda yine geleceğim. Yine geleceğim. Yine geleceğim. Yüce Allah mezarınız başında okumuş olduğum dualarımı inşallah dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyler. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene.”