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Bülent Ersoy'un Anıtkabir’de ‘Diva’lığı tuttu! 'Yine geleceğim'

#Bülent Ersoy#Anıtkabir#Ankara
Bülent Ersoyun Anıtkabir’de ‘Diva’lığı tuttu Yine geleceğim

Bülent Ersoy, önceki gün, Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a üniformalı bir subay yağmurdan korunması için şemsiyeyle eşlik etti. O görüntüler tartışma yarattı. Kelebek yazarları çok konuşulan anları yorumladı.

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◊ Savaş Özbey: Bülent Ersoy, Ata’nın huzuruna çıktı; Anıtkabir’i ziyaret etti. Ne güzel. Fakat bunu yaparken bile ‘Diva’lığı tuttu, herkesin saygıyla yürüdüğü “Aslanlı Yol”da tekerlekli sandalyeyle arzı endam eyledi. Etrafında hizmetçiler, korumalar. Utanmasa tahtırevanla gidecek.

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Utanmasa tahtırevanla gidecek
#SAVAŞ ÖZBEY#KELEBEK
Utanmasa tahtırevanla gidecekHürriyet LogoHürriyet.com.tr

◊ Orkun Ün: Dün, Milli Savunma Bakanlığı Ersoy’a şemsiye tutan subay hakkında soruşturma başlattı. O görüntüler incelenecek ve subayın bir hatası varsa ceza alacak. Yaktı Ersoy askerin başını. O subay yaşlı bir ziyaretçinin ya da yürüyemeyecek durumda olan birinin şemsiyesini taşısaydı yine soruşturma başlatılacak mıydı? Hayır, başlatılmayacaktı!

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Bülent Hanım istese...
#ORKUN ÜN#KELEBEK
Bülent Hanım istese...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

◊ Onur Baştürk: Askerin nezaket gösterip şemsiye tutması abartılıyor. Eminim orada bebek arabasıyla yürüyen bir kadın olsaydı, o asker yine şemsiye tutardı.

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Şemsiye ve tapınak şövalyesi
#ONUR BAŞTÜRK#KELEBEK
Şemsiye ve tapınak şövalyesiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Yine geleceğim

Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyaretinden görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Ersoy, o videonun altına şöyle yazdı:

“Yüce Atam. Zatıalinizin yaşadığı yıllara ne yazık ki yaşım gereği yetişemediğim için sizlere sanatımla hizmet veremememin ve de bizatihi ellerinizden öpememenin eksikliği ile hissettiğim derin teessürlerimi, bugünkü ziyaretimle içimde yaşattığım büyük Atatürk sevgisini her zamanki gibi yine kendimi bir nebze de olsa rahatlatabilmek amacıyla huzurlarınıza geldim. Bilesiniz ki dünlerde olduğu gibi bugün ve yarınlarda yine geleceğim. Yine geleceğim. Yine geleceğim. Yüce Allah mezarınız başında okumuş olduğum dualarımı inşallah dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyler. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

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Anıtkabirdeki görüntüler incelemeye alındı
#BÜLENT ERSOY#ANITKABİR
Anıtkabir'deki görüntüler incelemeye alındı!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
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#Bülent Ersoy#Anıtkabir#Ankara

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