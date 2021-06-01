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Haber Giriş: 01.06.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Anıl Altan'ı paylaşımına Pelin Akil'den yanıt gecikmedi: Amaç belli!

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Anıl Altan'ı paylaşımına Pelin Akil'den yanıt gecikmedi: Amaç belli!

Oyuncu Anıl Altan sezonu açtı. Altan, İkiz kızları Alin ve Lina ile havuz başı fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Anıl Altan, fotoğrafın altına "Kızlar giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Neyse boşverin bütün eller havaya..." notunu düştü, eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi.

Akil, fotoğrafa "Anılcığım ilk fotoda kesseydin direkt kızları öyle koysaydın, amaç belli" yorumunu yaptı.

Anıl Altan ise Pelin Akil'e "Allah hepimize kalbimizin güzel penceresinden, gönül gözüyle bakmayı nasip eylesin. Amin" sözleriyle yanıt verdi.

Anıl Altanı paylaşımına Pelin Akilden yanıt gecikmedi: Amaç belli

 

 

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