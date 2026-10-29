Ani gelen şöhrete pabuç bırakmadı... Genç oyuncu metroda

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İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Kariyeri boyunca birçok dizide kamera karşısına geçen ama sonunda bu yıl seyirciyle buluşan bir diziyle bir anda yıldızlaşan genç oyuncu bindiği metroda görüntülendi.

Elbette onu ekranda izleyenler de bir anda karşılarında görünce hemen cep telefonlarını çıkarıp fotoğraflarını çekti.

Metroda görüntülenen bu genç oyuncu Sarah Pidgeon.

Bugüne kadar The Wilds, Tiny Beautiful Things adlı yapımlarla tanınan 30 yaşındaki Pidgeon, bu yıl bir dijital platformda ekrana gelen Love Story (Aşk Hikayesi) adlı diziyle bir anda yıldız gibi parladı.

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Dünyanın en talihsiz aşklarından birinin kahramanı olan, Kennedy ailesinin gelini Carolyn Bessette Kennedy'yi canlandıran Sarah Pidgeon, kariyerinde hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi.

Ama buna rağmen ani gelen şöhretin sefasını sürme konusunda biraz eli sıkı davranıyor.

Sarah Pidgeon, geçtiğimiz gün New York metrosunda görüntülendi. Üzerinde spor ayakkabıları, günlük giysileriyle görülen Pidgeon, metroyu beklerden kulaklıkla cep telefonundan müzik dinledi.

Metroda giderken de müzik dinlemeyi sürdürdü Pidgeon. Zaman zaman da etrafını inceledi.

İneceği durağa geldiğinde ise güneş gözlüklerini takıp yoluna devam etti.

Daha önce de TV dizilerinde oynayan Sarah Pidgeon, Love Story filminde Carolyn Bessette Kennedy'yi canlandırarak eskisinden daha fazla dikkat çekti.

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Sarah Pidgeon , John F.Kennedy Jr ile Carolyn Bessette Kennedy'nin yarım kalan aşkını anlatan Love Story adlı dizide kamera karşısına geçti. John F. Kennedy JR'ı Paul Anthony Kelly'nin canlandırdığı dizi sayesinde de kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı Sarah Pidgeon.Hatta 2026'nın en çok görülen yüzlerinden birine dönüştü. Genç oyuncu bu durumu da "Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda bu yıl gayet anormal geçti. Değişik yerlere seyahat ediyorum, moda şovlarına, fotoğraf çekimlerine, TV sohbet programlarına gidiyorum. Bu zamana kadar deneyimlediğim her şeyden farklı. Çok büyük bir değişiklik" diye özetlemişti.



UÇAK KAZASINDA ÖLDÜKLERİNDE DAHA ÜÇ YILLIK EVLİLERDİ

Carolyn Bessette Kennedy ile John F. Kennedy JR'ın aşkının bunca ilgi görmesinin ve dizilere, filmlere konu olmasının nedeni trajik sonu.

ABD'nin, bir suikaste kurban giden başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin, Jacqueline Kennedy evliliğinden dünyaya gelen ve kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu ile Carolyn, 1990'ların ilk döneminde tanıştı.

O sırada Bessette, ünlü moda firması Calvin Klein'da halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışıyordu.

Talihsiz bir şekilde pilotluk tutkusunun kurbanı olan John F. Kennedy JR'ın babası ve annesi John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy, 1953'te evlendi. Çiftin üç çocuğu oldu. Kocasının 1963'te suikaste kurban gitmesinden beş yıl sonra Jacqueline, ünlü Yunan armtör Aristotle Onassis ile hayatını birleştirdi. Jacqueline Kennedy Onassis, 1994'te 64 yaşındayken hayata veda etti.

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İkili, 21 Eylül 1996'da evlendi. Aşkları öyle büyük bir ilgi çekiyordu, üzerlerinde öyle büyük bir medya baskısı vardı ki düğün bile gözlerden uzak tutuldu. Sadece 32 davetli katıldı.

Çiftin mutluluğu sadece üç yıl sürdü. 16 Temmuz 1999'da John F. Kennedy Jr, Carolyn Bessette Kennedy ve kız kardeşi Lauren Bessette'in bulunduğu uçak düştü.

Uçağı John F. Kennedy kendisi kullanıyordu. Atlantik Okyanusu'na çakılan uçakta son nefeslerini verdiklerinde Carolyn 33, John F. Kennedy Jr ise 38 yaşındaydı. Kazanın kötü hava koşulları yüzünden meydana geldiği açıklandı.