Herkes yeni sevgilisi olduÄŸunu konuÅŸuyor... KÄ±yafetleri bile bir Ã¶rnek

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Brad Pitt cephesinden bu sorunun yanÄ±tÄ± geldi.

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu bir sÃ¼redir Ines de Ramon ile birlikte. Ãœstelik artÄ±k aÅŸkÄ±nÄ± Ã¶yle gizli saklÄ± da yaÅŸamÄ±yor. Yeni sevgilisiyle el ele kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kÄ±yor, kimi zaman durup durup ona sarÄ±lÄ±yor.Â Â

Bir baÅŸka deyiÅŸle olayÄ±n Brad Pitt'in Ã¶zel hayatÄ±nda olup bitenler artÄ±k bir sÄ±r deÄŸil.Â

Ama Angelina Jolie tarafÄ±nda hala sÃ¶ylentiler, iddialar hakim. GÃ¼zel oyuncunun adÄ± bugÃ¼ne kadar ilk eski eÅŸi Jonny Lee Miller dahil birÃ§ok kiÅŸiyle aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±. SonuÃ§ olarak hiÃ§birinde kayda deÄŸer bir geliÅŸme olmadÄ±.

AÅžK SÃ–YLENTÄ°LERÄ° ALDI BAÅžINI GÄ°TTÄ°Â

49 yaÅŸÄ±ndaki altÄ± Ã§ocuk annesi Jolie, bir sÃ¼redir rap'Ã§i Akala ile sÄ±k sÄ±k birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Durum bÃ¶yle olunca da hemen ikisi arasÄ±nda bir aÅŸk sÃ¶ylentisi de aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti.

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Jolie bu konuda herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmasa da ikilinin hemen hemen yer yerde birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi bu iddialarÄ± iyice alevlendiriyor.

Jolie ile gerÃ§ek adÄ± Kingslee James McLean Daley olan 40 yaÅŸÄ±ndaki Akala bunun son Ã¶rneÄŸini de 68'nci Londra Film Festivali'nde sergiledi.

Angelina Jolie'nin, opera sahnelerinin Ã¼nlÃ¼ diva'sÄ± Maria Callas'Ä± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Maria filminin festival kapsamÄ±ndaki galasÄ±nda Akala da gÃ¼zel oyuncuyu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.





Angelina Jolie, Maria filminin Londra Film Festivali'ndeki galasÄ±nda maskÃ¼len bir giyim tarzÄ± seÃ§ti. Tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.



Akala da tÄ±pkÄ± Jolie gibi siyahlar iÃ§indeydi galada.







Akala da tÄ±pkÄ± Jolie gibi siyahlar iÃ§indeydi galada.

Jolie, filmin yÃ¶netmeni Pablo Larraine ile birlikte kameralara poz verdi.





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HER YERDE BÄ°RLÄ°KTELER

Ãœstelik ikilinin giyim tarzlarÄ± da birbirlerini tamamlar nitelikteydi.

Jolie o gala iÃ§in siyah botlar, siyah pantolon, aynÄ± renk ceket ve yelekten oluÅŸan maskÃ¼len bir giyim tarzÄ± tercih etti.Â Akala da tÄ±pkÄ± Jolie gibi tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Akala, bu yÄ±lki Venedik Film Festivali'nde de sÄ±k sÄ±k Angelina Jolie'nin yanÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ondan sonra da konuk olduklarÄ± etkinliklerde birbirlerinden hiÃ§ ayrÄ±lmadÄ± ikili.

Bu arada People dergisine konuÅŸan bir kaynak Angelina Jolie ile Akala'nÄ±n sevgili deÄŸil Ã§ok iyi dost olduklarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Brad Pitt ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra Angelina Jolie'nin adÄ± sÄ±k sÄ±k aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±.

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'ANGELINA ARZU TRAMVAYI'NÄ° BÄ°NDÄ°'

BugÃ¼ne kadar Jolie'nin adÄ±nÄ±n en uzun sÃ¼re aÅŸk sÃ¶ylentisinde kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ genÃ§ oyuncu Paul Mescal oldu.

Angelina Jolie, Londra'da Almeida Tiyatrosu tarafÄ±ndan sergilenen Tenessee Williams'Ä±n A Streetcar Named Desire (Arzu TramvayÄ±) adlÄ± oyununu izlemeye gitti. GÃ¼zel yÄ±ldÄ±za kÄ±zÄ± Shiloh da eÅŸlik etti.

Jolie, oyunu izledikten sonra da Arzu TramvayÄ±'nda Stanley karakterini canlandÄ±ran Paul Mescal ile sohbet etmek istedi. Daha Ã¶nce herhangi bir arkadaÅŸlÄ±klarÄ± olduÄŸu bilinmeyen Jolie ile Mescal, oyun sonrasÄ± tiyatronun kafesinde oturup sohbet ettiler. Pitt ile Jolie'nin kÄ±zÄ± Shiloh da o sohbeti ilgiyle dinleyip kimi zaman annesiyle Mescal'e katÄ±ldÄ±.

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Ä°kilinin tiyatronun kafesinde sohbet ettiÄŸi anlar bazÄ± seyircilerin cep telefonu kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de "Angelina Jolie 'Arzu TramvayÄ±'na bindi' yorumlarÄ±yla sosyal medyada dolaÅŸtÄ± uzun sÃ¼re.

AslÄ±nda bu sÃ¶ylentinin bir nedeni de Mescal'in o sÄ±ralarda niÅŸanlÄ±sÄ± Phoebe Bridgers'dan ayrÄ±lmasÄ±ydÄ±. Fakat bu da sadece sÃ¶ylenti olarak kaldÄ±.

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ESKÄ° EÅžÄ°YLE YAKINLIÄžI Ä°LGÄ° Ã‡EKTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Angelina Jolie'nin adÄ±, Brad Pitt ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da aÅŸk sÃ¶ylentisine karÄ±ÅŸtÄ±.

Jolie 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda eski eÅŸi Jonny Lee Miller ile birlikte baÅŸ baÅŸa Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± akÅŸam yemeÄŸinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Restorandan birlikte Ã§Ä±kan eski eÅŸler, aynÄ± otomobile binip uzaklaÅŸtÄ±.

Bu kadarla da kalmadÄ±.

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Jolie, birkaÃ§ kez de Miller'Ä±n evinden yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ±ndan bazÄ±larÄ±yla Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Bu durum da Angelina Jolie ile Jonny Lee Miller'Ä±n aÅŸkÄ±nÄ±n yeniden alev aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerine yol aÃ§tÄ±.

Her ne kadar Jolie ile ayrÄ± kaldÄ±klarÄ± sÃ¼rede evlenmiÅŸ olsa da Miller, bu sÃ¶ylentilerin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu da Jolie'nin eski eÅŸine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylentilerini alevlendirdi. Ama tÃ¼m bunlardan bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±.

NÄ°YE BULUÅžTUKLARINI HERKES MERAK ETTÄ°: Jolie, bu olayÄ±n ardÄ±ndan ÅŸarkÄ±cÄ± The Weeknd ile yine bir yemek çÄ±kÄ±ÅŸÄ± görüntülenmiÅŸti. Gerçek adÄ± Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd ile Angelina Jolie'nin bu yemek buluÅŸmalarÄ± birkaç kez tekrarlandÄ±. Elbette bu da baÅŸka bir aÅŸk söylentisine neden oldu. Ama sonuç olarak bu da sadece söylenti olarak kaldÄ±.





GELÄ°NLÄ°K GÄ°YMEDÄ°, ADINI KANIYLA TÄ°ÅžÃ–RTÃœNE YAZDI

Jolie eski eÅŸi Jonny Lee Miller ilk evliliÄŸini yaptÄ±. Ã‡iftin aÅŸkÄ±, 1995 yÄ±lÄ±nda birlikte oynadÄ±klarÄ± Hackers filminde baÅŸladÄ±. Filmin Ã§ekiminden bir yÄ±l sonra evlendiler.

O sÄ±rada Jolie 21, Miller ile 24 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Jolie, bu ilk evliliÄŸinde gelinlik giymedi. Bunun yerine siyah bir deri pantolon, Ã¼zerine de Jonny Lee Miller'Ä±n adÄ±nÄ±, kendi kanÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ± beyaz bir tiÅŸÃ¶rt tercih etti.

Fakat bu "kanla yÃ¼celtilen aÅŸk" Ã§ok da uzun sÃ¼rmedi. Jolie ile Jonny Lee Miller Ã¼Ã§ yÄ±l sonra boÅŸandÄ±.

Ä°lerleyen yÄ±llarda hayatlarÄ±na baÅŸka insanlar girdi. Miller, 2008 ile 2018 arasÄ±nda Michele Hicks ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten Buster Timothy adÄ±nda bir erkek Ã§ocuk babasÄ± oldu.

'KOCAMIN KANI DÃœNYADAKÄ° EN GÃœZEL ÅžEY'

Angelina Jolie'nin aÅŸk hayatÄ± ise Miller ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra hÄ±z kesmedi. 1999'da Pushing Tin filminin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda Billy Bob Thornton ile tanÄ±ÅŸtÄ±.

AralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± aÅŸka engel olmadÄ±. Jolie ile Thornton 2000 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Fakat bu evlilik de sadece Ã¼Ã§ yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

Jolie, bu ikinci evliliÄŸinde de gelinlik giymedi. Bunun yerine hem o hem de Billy Bob Thornton, boyunlarÄ±nda birbirlerinin kanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir kolye taÅŸÄ±mayÄ± tercih etti.

Jolie, neden bÃ¶yle yaptÄ±ÄŸÄ± kendisine sorulduÄŸunda da "BazÄ± insanlar bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cevherin Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ama bana gÃ¶re kocamÄ±n kanÄ± dÃ¼nyadaki en gÃ¼zel ÅŸey" demiÅŸti.

Angelina Jolie, bu iki evliliklerin bitiminden bir sÃ¼re sonra Brad Pitt ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Bay ve Bayan Smith filminin setinde baÅŸlayan aÅŸk kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir skandala da neden oldu.Ã‡Ã¼nkÃ¼ Pitt,Jennifer Aniston ile evliydi. Ã‡ift, 9 yÄ±llÄ±k bir beraberliÄŸin ardÄ±ndan 2014'te resmen evlendi.

O sÃ¼reÃ§te Brangelina olarak anÄ±lan Pitt ile Jolie, Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik altÄ± Ã§ocuk sahibi oldu. Fakat evlilikleri kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. 2019 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

Angelina Jolie cephesinde sÃ¶ylentiler birbirini kovalarken Brad Pitt ise Ines de Ramon ile gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã§ok iyi giden bir aÅŸk iliÅŸkisi yaÅŸÄ±yor.Â