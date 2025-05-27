Boşandılar ama sorunlar bitmedi... Angelina teslim bayrağını açtı: Beni kanser etmeden bitirelim bu işi!

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En nihayetinde de evliliklerinden uzun süren boşanma davaları ve bitmeyen kavgaları... Özetle ateşli aşkları, bir o kadar ateşli kavgalarla sona erdi Pitt ile Jolie'nin...

Daha doğrusu evlilikleri bitti ama birlikte yaşlanmak için Fransa'da satın aldıkları Miraval Şatosu ile ilgili olarak süren yasal hesaplaşmaları henüz tam olarak bitmedi.

Eski çiftin cephesinden son gelen haberlere bakılırsa özellikle de Jolie bu işin bir an önce bitmesini istiyor.

Bir anlamda Jolie, teslim bayrağını çekmiş durumda bu konuda.



HASTALANMAKTAN KORKUYOR

Bir zamanların Brangelina'sıyla ilgili iddialara göre Angelina Jolie, eski kocası Brad Pitt ile Miraval Şatosu konusunda giriştiği yasal mücadelede ateşkes ilan etmek istiyor.

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Bunun nedeni de yine güzel yıldızın yaşadığı gerilim yüzünden kanser başta olmak üzere ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan korkması.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak, bu konuda şunları söyledi: "Angelina, negatif enerjinin kanser başta olmak üzere birçok hastalığa yol açabileceğini biliyor. Eski kocasıyla bir türlü bitmek bilmeyen hukuk mücadelesinde de bu yüzden ateşkes istiyor."

Söylentilere bakılırsa Angelina Jolie, bir arabulucu ile Brad Pitt'e bu konuyu bir an önce çözmeleri için mesaj gönderdi.

Çünkü artık normal hayatına dönmek ve o şekilde yaşamak istiyor.

TIBBİ GEÇMİŞİ ORTADA

Özetle Angelina Jolie, aşklarından da evliliklerinden de uzun süren bu mücadelenin bitmesini sağlığını korumak adına istiyor.

Aslına bakılırsa Angelina Jolie, bu konuda haksız değil. Bunca gerilim. üzüntü ve endişe birçok kişinin sağlığında yıkıcı bir etki yapabilir.

Jolie'nin tıbbi geçmişini hatırlayanlar için ise onun sağlığını yitirmekten bu kadar korkmasının boşuna olmadığını da bilir.

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Takvim yapraklarını geriye doğru çevirirsek eğer Angelina Jolie'nin kansere yakalanmamak için bir dizi operasyon geçirdiğini hatırlarız zaten.

Angelina Jolie bundan 12 yıl önce, 2013'te daha Brad Pitt ile ilişkilerinde her şey yolundayken meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrenince bıçak altına yatmıştı.

Annesi Marcheline Bertrand'ı henüz 56 yaşında meme kanserinden kaybetti Jolie. O dönemde teyzesi de kanserle mücadele ediyordu.

Bütün bunların sonucunda bir test yaptıran yıldız, kendisinin de yüzde 87 meme kanserine, yüzde 50 yumurtalık kanserine yakalanma riski olduğunu öğrendi.

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Bunun üzerine de bıçak altına yattı. İki memesini, yumurtalıklarını ve rahmini aldırdı. Bu yaşadıklarını da her şey bittikten sonra kaleme aldığı bir makalede anlattı.

Çocuklarının büyüdüğünü görmek istediği için bıçak altına yattığını anlattı Angelina Jolie.



'ÇOCUKLARIMA BİR SÖZ VERMEM GEREKİYORDU'

"Bu durumu kontrol altına almak ve riski yapabildiğim kadar aza indirmek için ameliyat oldum” diye yazdı. Angelina Jolie için bu süreç, 2013 yılının şubat ayında başlayıp nisan ayında sona erdi.

Angelina Jolie bütün dünyayı şoke eden bu kararın ve uygulamanın ardındaki nedeni makalesinde şu satırlarla açıkladı: "Çocuklarıma bu hastalığın beni onlardan ayırmayacağına dair söz vermem gerekiyordu fakat gerçek olan benim de ‘hatalı’ gen olarak bilinen, meme ve yumurtalık kanserine neden olan BRCA1 genini taşıyor olmamdı."

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Jolie, memelerinin alınması sayesinde kanser riskinin yüzde 87’den yüzde 5’e düştüğünü de açıkladı.

SAĞLIĞI ELİNDEN GİTSİN İSTEMİYOR

İşte bütün bunları yaşadığı için de Angelina Jolie, sağlığının eski kocasıyla yaşadığı gerilim yüzünden riske girmesini istemiyor.

Bunun için bulduğu çare de Brad Pitt ile Miraval Şatosu konusundaki hukuk mücadelesini bir an önce sonlandırmak.

Pitt, 2022 yılında Jolie'nin Miraval Şatosu'ndaki hissesinin yarısını Stoli Group'un bir yan kuruluşu olan Tenute del Mondo'ya rızası olmadan sattığı için Jolie'ye dava açmıştı.

Pitt, eski karısının hisselerini Rus iş insanı Yuri Sheffler'e satarak kendisinin de ticari itibarını zedelemeye çalıştığını ileri sürdü. Satışın iptali için de dava açtı.

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AŞK ŞATOSU SORUN YUMAĞI HALİNE GELDİ

Ayrıca Pitt, Jolie'nin kendisine sormadan hisse satmasının, bu konuda aralarında yaptıkları anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini de savundu.

Angelina Jolie'nin hukuk ekibi de güzel yıldızın kendine ait hisseyi satma hakkı olduğunu savununca eski çiftin arasındaki gerilim iyice arttı.

İşte şimdi Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin arasındaki bu sorunun da net bir çözüme ulaşması gerekiyor.

Özetle birlikte yaşlanmak amacıyla satın aldıkları bu şato eski çift arasında ciddi bir sorun haline geldi. İşte şimdi Angelina Jolie bu konudaki hukkuksal mücadelenin bir an önce bitmesini ve artık Brad Pitt'in hayatından tamamen çıkmasını istiyor.