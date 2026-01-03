Angelina Jolie'den Hollywood'a veda... Kötü anılarını geride bırakacak

Haberin Devamı

Elbette sık sık bu durumun örneklerini görebilmek mümkün. Çok güzel bir kadın ünlüyle çok yakışıklı bir erkek ünlü birbirine aşık olduğunda da hemen bir unvan verilir onlara: Rüya çift. Elbette bu tanımın "rüya" kısmı ikisinin de fiziksel avantajından kaynaklanır. Ama herkes bilir ki güzel ya da yakışıklı olmak ilişkide mutluluğun anahtarı olmaz hiçbir zaman.

ZORLU BİR BOŞANMA SÜRECİ YAŞADI... ABD DIŞINA YERLEŞMEYİ PLANLIYOR

Bunun en çarpıcı örneğini de dünyanın en güzel kadını Angelina Jolie ile her dönem en yakışıklı erkek Brad Pitt sergiledi zaten. İlişkileri güzel başladı ama uzun ömürlü olmadı. Evliliklerinin resmen bitmesi bile sekiz yıl sürdü. Bu süreçte ikisi de çok yıprandı.

Brad Pitt ise teselliyi genç sevgilisi Ines de Ramon'un kollarında buldu. Annesinin ölüm acısını Ines unutturdu ona, Jolie ile boşanmanın getirdiği üzüntüleri de altı çocuğunun kendisinden yüz çevirmesinin yarattığı kalp kırıklığını da.

Ama Jolie için aynı durum söz konusu değil. 50 yaşına giren Jolie, kocasından boşandıktan sonra kendini tamamen altı çocuğuna ve işine verdi. Hayatına da kimseleri almadı.

Şimdi konuşulanlara göre Angelina Jolie, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bunu da 2026 yılı içinde yapacak.

Angelina Jolie, şimdi Hollywood'dan taşınma planları yapıyor... İkizleri Knox Leon ve Vivienne Marcheline, bu yıl temmuz ayında 18 yaşına girdiğinde artık onları da alıp babalarından farklı bir ülkede yaşama hakkına da kavuşacak.





İKİZLERİN 18 YAŞINA GİRMESİNİ BEKLEMEK ZORUNDAYDI

Brad Pitt ile boşanırken vardıkları velayet anlaşması gereği en küçük çocukları olan ikizleri Vivienne ve Knox 18 yaşına gelinceye kadar Jolie, onları babalarından uzağa götüremeyecekti. Fakat ikizler 18 yaşına geldikten sonra Jolie ve özgürlüğüne kavuşacak. Yani içine hapsolduğu "altın kafes"ten uçabilecek.

Bu arada Jolie ve Pitt'in ikizlerinin bu yıl temmuz ayında 18 yaşına gireceğini de hatırlatalım.

Angelina Jolie, ABD dışında kendine yeni bir hayat kuracak. Elbette işleri gerektirdiğinde ülkesine geri dönecek ama hayatını başka bir ülkede sürdürecek.

Bunun için de ilk adım olarak bir zamanlar Cecil B. DeMille'in yaşadığı ve 2016'dan bu yana "yuvam" dediği o tarihi evi satışa çıkardı Jolie.

Sonrasında da kendine yerleşmek için yeni bir ülke seçecek.





HANGİ ÜLKEYE GİDECEĞİ KONUSUNDA SÖYLENTİLER VAR

Bu arada Jolie'nin zaten epeydir sinema çalışmaları için Los Angeles'ta zaman geçirirken bir ayağının da kurduğu Atelier Jolie adlı marka için New York'ta olduğunu hatırlatalım. Hatta, büyük oğlu Maddox'a da New York'taki evini verdi Jolie.

Yakın çevresinin söylediğine göre Angelina Jolie, özel hayatını fazla göz önüne çıkarmak istemediği için Avrupa'da bir ülkeyi seçebilecek.

Bu konuda bir seçenek, ikizlerinin dünyaya geldiği Fransa. Bir başka seçenek de ilk göz ağrısı Maddox'un doğduğu, onu evlat edindiği ve uzun süredir ikinci evi olarak gördüğü Kamboçya.

Angelia Jolie, 2024'te verdiği bir röportajda neden Los Angeles'ta yaşadığını şöyle anlattı: "Buradayım çünkü boşanma nedeniyle burada olmak zorundayım. Ama ikizlerin 18 yaşına girdiğinde buradan ayrılabileceğim" dedi.

2021'de verdiği bir başka röportajda da, Los Angeles'taki evde yaşadığını çünkü kendileri boşansa da çocuklarının babalarına yakın olmasını istediğini söylemişti.

Angelina Jolie, gösteri dünyasının içinde doğup büyümesine rağmen Hollywood'da gerçek dostu olmadığını bu yüzden orada yaşamasına gerek bulunmadığını da itiraf etmişti.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in çocukları da artık yetişkin. Maddox 24, Pax Thien 22, Zahara 20 yaşında.





Eski çiftin ilk biyolojik çocuğu Shiloh 19 yaşında. İkizler Vivienne ile Knox ise bu yıl temmuz ayında 18 yaşına girecek.





Brad Pitt, sevgilisi Ines de Ramon ile iki yılı aşkın süredir aşk yaşıyor.