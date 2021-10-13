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Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

#Angelina Jolie#Jonny Lee Miller#Billy Bob Thornton

Hollywood'un, özel hayatı en çok masaya yatırılan ünlüsü birlikte gece gezmelerinde görüntülendiği kişiler nedeniyle iyiden iyiye merak konusu oluyor. Geçen yaz, ilk evliliğini yaptığı eski eşinin evinden çıkarken görüntülenen ünlü yıldız sonra genç kuşak şarkıcıyla baş başa çıktığı akşam yemeğinde objektiflere takıldı.

 

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AŞK HAYATI MERAKLI BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLUYOR
İkili, geçen hafta yine birlikte yemek yedikleri restorandan aynı araçla ayrılıp kafaları karıştırdı. Güzel yıldız son olarak da yine eski eşiyle gittiği yemekten çıkarken görüntülendi. Durum böyle olunca da bir süredir bekar olan güzel yıldızın, zaten hep merak edilen aşk hayatı iyice dikkatleri çekmeye başladı.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR
Bir zamanlar Brangelina olarak anıldığı Brat Pitt'ten olaylı bir şekilde ayrılan Angelina Jolie, önceki gece ilk eşi Jonny Lee Miller ile birlikte gittiği restorandan çıkarken görüntülendi. Beverly Hills'te lüks bir restoranda yemek yiyen eski çift, sonra aynı araca binerek kendilerini görüntüleyen basın mensuplarından uzaklaştı. Hem Jolie'nin hem de Miller'ın, koronavirüs önlemi olarak maske taktıkları görüldü. Her ikisi de sorulara yanıt vermedi.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

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HERKESİN KAFASI KARIŞTI
Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuk annesi olan 46 yaşındaki Jolie, özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşıyor. Ama son birkaç aydır The Weeknd ve eski eşi Jonny Lee Miller ile sık sık buluşması ve o anlarda kameralardan saklanmaması da kafalarda soru işaretleri yarattı.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

YAN YANA GÖRÜNTÜ VERMEDİLER
Jolie, bir buçuk ay önce The Weeknd ile  yediği yemek çıkışı objektiflere takıldı. Kameralara birlikte görüntü vermeyen ikilinin bir aşk yaşamaya başladığı söylentisi yayıldı. Fakat ikisi de bu konuda konuşmadı. Bir yandan da Jolie ile gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd'in iş görüşmesi yaptığı iddiaları da ortaya atıldı. Fakat Jolie ile The Weeknd'in geçen hafta tekrar baş başa yemek yemesi bu romantik ilişki iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

ESKİ EŞİYLE BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜYOR
Angelina Jolie ise önceki gece, 1996 ile 1999 arasında evli kaldığı Jonny Lee Miller ile görüntülenince kafalar iyice karıştı. Jolie, geçen yaz aylarında da oğlu Pax Thien ile birlikte Miller'ın evinden çıkarken görüntülenmişti. Hatta eve girerken elinde bir şarap şişesi taşıması da dikkat çekmişti.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

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ÖZEL HAYATLARI MERCEK ALTINDA
Şimdi hayranları ve meraklılar büyük bir ilgiyle Jolie'nin özel hayatında neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Angelina Jolie, Brad Pitt ile olaylı şekilde boşandıktan sonra her ikisinin de özel hayatları milyonlarca kişi tarafından mercek altına alındı. Her ikisinin de adı birçok kişiyle aşk söylentilerine karıştı. Fakat ne Pitt ne de Jolie bu konuda bir açıklama yaptı.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

21 YAŞINDA İLK EVLİLİĞİNİ YAPTI
Angelina Jolie, son zamanlarda sık sık evine girerken, önceki gece de birlikte çıktıkları yemekten dönerken görüntülendiği eski eşi Jonny Lee Miller ilk evliliğini yaptı. Çiftin aşkı, 1995 yılında birlikte oynadıkları Hackers filminde başladı. Filmin çekiminden bir yıl sonra evlendiler. O sırada Jolie 21, Miller ile 24 yaşındaydı.

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Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

TİŞÖRTÜNE KENDİ KANIYLA ADINI YAZDI
Jolie, bu ilk evliliğinde gelinlik giymedi. Bunun yerine siyah bir deri pantolon, üzerine de Jonny Lee Miller'ın adını, kendi kanıyla yazdığı beyaz bir tişört tercih etti. Fakat bu "kanla yüceltilen aşk" çok da uzun sürmedi. Jolie ile Jonny Lee Miller üç yıl sonra boşandı. İlerleyen yıllarda hayatlarına başka insanlar girdi. Miller, 2008 ile 2018 arasında Michele Hicks ile yaptığı evlilikten Buster Timothy adında bir erkek çocuk babası oldu.

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Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

İKİNCİ EVLİLİK BILLY BOB THORNTON İLE
Angelina Jolie'nin aşk hayatı ise Miller ile yollarını ayırdıktan sonra hız kesmedi. 1999'da Pushing Tin filminin çekimleri sırasında Billy Bob Thornton ile tanıştı. Aralarındaki yaş farkı aşka engel olmadı. Jolie ile Thornton 2000 yılında evlendiler. Fakat bu evlilik de sadece üç yıl sürdü.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

'KOCAMIN KANI DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY'
Jolie, bu ikinci evliliğinde de gelinlik giymedi. Bunun yerine hem o hem de Billy Bob Thornton, boyunlarında birbirlerinin kanının bulunduğu bir kolye taşımayı tercih etti. Jolie, neden böyle yaptığı kendisine sorulduğunda da "Bazı insanlar büyük bir mücevherin çok güzel olduğunu düşünüyor. Ama bana göre kocamın kanı dünyadaki en güzel şey" demişti.

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Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

Mücevher yerine kocasının kanının kolyesinde taşıdı Son dönemde özel hayatıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılan Angelina Jolie bugüne kadar üç kez evlendi. İlk evliliğini yaptığı Jonny Lee Miller ile yeniden görüşmeye başlayan Jolie ikinci evliliğini de Billy Bob Thornton ile yapmıştı. O dönemde Jolie, 25 Billy Bob Thornton ise 45 yaşındaydı. 2000 yılında evlenen çift, 2003'te boşandı.
daha fazla video içinMücevher yerine kocasının kanının kolyesinde taşıdı

'KENDİMİ KESİP ACIYI HİSSETMEK BİR RİTÜEL HALİNE GELMİŞTİ'
Bu "kan" kısmı Jolie'nin çocukluğundan kalan bir durum aslına bakılırsa. Jolie, bir dönem CNN'e verdiği röportajda bıçak biriktirdiğini açıklayıp "Kendimi kesip acıyı hissetmek benim için bir ritüel haline gelmişti" diyerek bu alışkanlığını anlatmıştı.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

AŞK BİTTİ, HESAPLAŞMA SÜRÜYOR
Angelina Jolie, bu iki evliliklerin bitiminden bir süre sonra Brad Pitt ile birlikte olmaya başladı. Bay ve Bayan Smith filminin setinde başlayan aşk küçük çaplı bir skandala da neden oldu. Çünkü Pitt,Jennifer Aniston ile evliydi. Çift, 9 yıllık bir beraberliğin ardından 2014'te resmen evlendi. O süreçte Brangelina olarak anılan Pitt ile Jolie, üçü evlatlık üçü biyolojik altı çocuk sahibi oldu. Fakat evlilikleri kısa sürdü. 2019 yılında boşandılar. Çocuklarının velayeti konusundaki hukuksal hesaplaşmaları da henüz bitmiş değil üstelik.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

'EVLİ BİR ADAMLA BİRLİKTE OLMAM' DEMİŞTİ
Jolie, Pitt ile ilişkilerinin başlangıcında, Aniston'ın yuvasını yıkmakla suçlanmıştı. Fakat durumun öyle olmadığını savundu her fırsatta. Bunu da " "Evli bir adamla ilişki kurmak, (benim babam da annemi aldattığı için), affedebileceğim bir şey değildir...Öyle bir şey yapsaydım aynada yüzüme dahi bakamazdım. Zaten kendi karısını aldatan bir adama da ilgi duymazdım" sözleriyle anlattı. Fakat birçok kişinin gözünde bir aşk üçgeni olarak nitelendirilen Jolie, Pitt ve Aniston'a olan ilgi yıllar boyunca hiç azalmadı.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

BABASIYLA YILLARCA GÖRÜŞMEDİ
Angelina Jolie'nin annesini aldatmakla suçladığı babası Jon Voight usta bir oyuncu. Fakat Jolie, uzun süre onunla görüşmeyi reddetti. Hatta gerçek soyadı Voight'in yerine Jolie'yi kullanabilmek için yasal düzenleme yoluna bile gitti.

Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı

GENÇ YAŞTA EVLENMİŞLERDİ
Angelina Jolie ile ilk eşi Jonny Lee Miller, genç yaşta evlenmişti. Çiftin hızlı başlayan aşkları ve evlilikleri, toplamda  üç yılda bitti. 

 

 

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#Angelina Jolie#Jonny Lee Miller#Billy Bob Thornton

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