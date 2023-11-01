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Angelina Jolie'den mülteci kampının bombalanmasına tepki: Gazze açık hava hapishanesiydi, hızla toplu mezara dönüşüyor

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#Angelina Jolie#Gazze#Cebaliye Mülteci Kampı
Angelina Jolieden mülteci kampının bombalanmasına tepki: Gazze açık hava hapishanesiydi, hızla toplu mezara dönüşüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 21:44

İsrail'in 26 gündür Filistin halkına yönelik ağır bombardımanına Angelina Jolie'den bir tepki daha geldi. 

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Geçmişte Birleşmiş Milletler adına yaptığı çalışmalarla bilinen Angelina Jolie, İsrail'in dün ve bugün Cebaliye Mülteci Kampı'nı bombalamasına Instagram sayfasından tepki gösterdi.

Jolie, bu yapılanın, gidecek hiçbir yeri olmayan, mahsur kalmış bir halkın bilinçli ve kasıtlı olarak bombalanması olduğunu belirtti.

Yaklaşık 20 yıldır bir tür açık hava hapishanesi haline getirilen Gazze'nin hızlıca toplu bir mezara dönüştüğünü belirten Angelina Jolie, "Öldürülenlerin yüzde 40'ı masum çocuklar. Aileler katlediliyor" diye yazdı.

Bütün dünyanın bu olup biteni izlediğini belirten Jolie, birçok ülke hükümetinin desteğiyle milyonlarca Filistinli kadın ve çocuğun cezalandırıldığını vurguladı.

Ünlü yıldız, İsrail'in tavrının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Filistin halkının gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakıldığını yazdı. 

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ATEŞKESİ REDDEDENLER DE BU SUÇA ORTAK
Angelina Jolie, dünya liderlerinin de insani ateşkes taleplerini reddedip BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmasını engelleyerek bu suça ortak olduğunu belirtti.

Jolie'nin Instagram paylaşımında iki gün üst üste bombalanan Cebaliye Mülteci Kampı ile ilgili bazı genel bilgiler de yer aldı.

Cebaliye'nin Gazze Şeridi'ndeki sekiz mülteci kampının en büyüğü olduğu belirtilen paylaşımda Güney Filistin'den evlerini, köylerini terk eden Filistinlilerin 1948 yılında buraya yerleştiğine değinildi. Sadece 1.4 kilometre karelik bir alana yayılan kampta 116 binden fazla insanın yaşadığı da belirtildi. 

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#Angelina Jolie#Gazze#Cebaliye Mülteci Kampı

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