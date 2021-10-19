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Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı

#Angelina Jolie#Zahara Jolie Pitt#Eternal

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Angelina Jolie, önemli rollerinden birini üstlendiği Eternal filminin galasına katıldı. 46 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie bu kez de geleneğini bozmadı ve çocuklarıyla birlikte kameralar karşısına çıktı. Vietnamlı oğlu Pax Thien dışındaki tüm çocuklarının katıldığı galada özellikle Shiloh ve Zahara herkesi şaşırttı.

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 JOLIE HER ZAMANKİ GİBİ SADE VE ÇOK ŞIK
Jolie, her zamanki gibi sade bir şıklık sergiledi. Toprak rengi kıyafet giyen, saçlarını açık bırakan Angelina Jolie'nin çenesindeki aksesuar da ilgi çekti. Kendisine eşlik eden çocukları 20 yaşındaki Maddox, Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu 15 yaşındaki Shiloh, 16 yaşındaki Etiyopyalı kızı Zahara ve 13 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox da galaya uygun güzel giysiler içindeydi.

Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı

SHILOH HAFİF BİR MAKYAJ BİLE YAPTI
Jolie'nin çocukları içinde en çok dikkat çekenler ise kızları Shiloh ile Zahara oldu. Küçük yaşlarından bu yana genellikle erkek kardeşleri gibi giyinen Shiloh bu kez ilginç tasarımlı bir elbise giydi. Bu da herkesi şaşırttı. Çünkü Shiloh, bu tür etkinliklere genellikle takım elbise gibi erkeklere özgü kıyafetler giyerek katılırdı. Bu kez annesini elbisesine uyumlu renkte, ilginç tasarımlı bir elbise giyen Shiloh'nun yüzündeki hafif makyaj, özellikle de dudaklarına sürdüğü ruj dikkat çekti.

Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı

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ZAHARA ANNESİNİN ELBİSESİNİ GİYDİ
Jolie'nin 16 yaşındaki kızı Zahara ise her zamanki gibi kardeşler arasında en gösterişli giyinendi. Üzerindeki pırıltılı elbisenin ilginç yanına gelirsek... Zahara, annesinin 2014 yılındaki Oscar töreninde giydiği elbiseyi giymişti gala gecesi için. Genç kızın elbiseyi tıpkı annesi gibi kusursuz şekilde taşıması dikkat çekti.

Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı

2014 OSCAR TÖRENİNDE KIRMIZI HALIDA
Jolie, kızı Zahara'nın üzerindeki elbiseyi 2014 yılında o zamanlar birlikte olduğu Brad Pitt ile gittiği Oscar töreninde giymişti. 

Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı

ZAHARA DAHA ÖNCE DE JOLIE'NİN ELBİSESİNİ GİYDİ
Aslına bakılırsa Zahara ilk kez annesi Angelina Jolie'nin kıyafetiyle görüntülenmedi. Genç kız bundan iki yıl önce de annesi ve kardeşleriyle birlikte katıldığı bir partiye giderken, Jolie'nin daha önce giydiği çizgili elbiseyi giymişti.

Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı

O ELBİSEYLE DEFİLE İZLEMİŞTİ
Jolie, bu elbiseyi 2019 yılınd Paris'te düzenlenen bir moda etkinliğine giderken giymişti.

Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı

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ZAHARA'YA DA YAKIŞTI
Ondan birkaç ay sonra da aynı elbise bu kez Zahara'nın üzerinde görüldü. Zahara, bedenine göre tadilattan geçen elbise içinde gayet mutlu görünüyordu.

Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı

GÖSTERİŞLİ GİYİNMEYİ SEVİYOR
Zahara, uzun süredir giyim tarzıyla dikkat çekiyor. Genç kız, diğer kardeşleri gibi spor giysiler yerine daha gösterişli olanlarını tercih ediyor. Gösteri dünyasındaki bazı ünlülerin aksine çocuklarına gösterişli kıyafetler giydirmeyen Jolie, büyük kızına ise bu konuda destek oluyor.

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Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı

MODA TASARIMCISI OLMAK İSTİYOR
Bunun nedeni ise Zahara'nın gelecekte modacı olmayı istemesi. Bir süredir kendi kendine tasarımlar yapan Zahara, giyim tarzını da kendisi şekillendiriyor. Kardeşlerinden daha dikkat çekici giyinen Zahara'nın gelecekteki ideali konusundaki en büyük destekçisi de annesi Angelina Jolie.

Angelina Jolie çocuklarıyla galada: İki kızı da şaşırttı

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Angelina Jolie#Zahara Jolie Pitt#Eternal

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