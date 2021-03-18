JOLIE'DEN DUDAK UÃ‡AKLATAN Ä°DDÄ°A

Ã–nce boÅŸanma kararÄ± sonra Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti konusunda yaÅŸanan savaÅŸ. 2014'te baÅŸlayan evliliklerini 2019 yÄ±lÄ±nda bitirme kararÄ± alan Ã§iftin resmi boÅŸanmasÄ± henÃ¼z tamamlanmadÄ±. Eskinin Ã¼nlÃ¼ Ã§iftinin cephesinden ise son olarak ÅŸaÅŸÄ±rtan bir haber geldi.

'PITT Ä°LÄ°ÅžKÄ°MÄ°Z BOYUNCA BANA ÅžÄ°DDET UYGULADI'

45 yaÅŸÄ±ndaki altÄ± Ã§ocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boÅŸanma davasÄ± kapsamÄ±nda mahkemeye Brad Pitt'in iliÅŸkileri boyunca kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ ve bununla ilgili belgeler de sÃ¼rdÃ¼. Bu belgelerin tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ± bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanÄ±tlarÄ± olduÄŸu, hem kendisinin hem de yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olanlar da dahil altÄ± Ã§ocuÄŸunun da ona tanÄ±klÄ±k etmeye istekli olduÄŸu belirtildi.

Â PITT Ã‡OCUKLARA ÅžÄ°DDET Ä°DDÄ°ASIYLA SORUÅžTURMA GEÃ‡Ä°RÄ°P AKLANMIÅžTI

BoÅŸanmanÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nda Brad Pitt'in, en bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Maddox baÅŸta olmak Ã¼zere diÄŸer Ã§ocuklarÄ±na da hem sÃ¶zlÃ¼ hem fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Jolie tarafÄ±ndan ortaya atÄ±ldÄ±. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruÅŸturmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Los Angelez Ã‡ocuk ve Aile Hizmetleri tarafÄ±ndan soruÅŸturuldu. Fakat oyuncu bu soruÅŸturmalarda aklandÄ±.

'ONU ÃœZMEKTEN BAÅžKA Ä°ÅžE YARAMIYOR'

Jolie'nin, Pitt'e yÃ¶nelik ÅŸiddet suÃ§lamalarÄ±nÄ±n, aktÃ¶rÃ¼n kalbini kÄ±rÄ±p onu Ã¼zmekten baÅŸka bir iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Brad Pitt'e yakÄ±n kaynaklar, boÅŸanma davasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Angelina Jolie'nin bu tÃ¼r suÃ§lamalar yÃ¶nelttiÄŸini ancak bunlarÄ±n hiÃ§birinin kanÄ±tlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aktÃ¶rÃ¼n her birinden aklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundular.

FÄ°LM SETÄ°NDE BAÅžLAYAN AÅžK

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yÄ±lÄ±nda baÅŸrollerini Ã¼stlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. O sÄ±rada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aÅŸka teslim oldu ve eÅŸinden boÅŸanÄ±p Jolie ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Ã‡ift, uzun iliÅŸkileri sÄ±rasÄ±nda hem biyolojik hem de evlatlÄ±k Ã§ocuk sahibi oldu.

ALTI Ã‡OCUKLARI VAR

Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte olmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda, gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z, en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu KamboÃ§yalÄ± Maddox'Ä± evlat edinmiÅŸti. Ã‡ift, birlikte olduÄŸu sÃ¼re boyunca EtiyoplayÄ± Zahara ile VietnamlÄ± Pax'Ä± evlat edildi. Bu arada Shiloh, Knox ve Vivienne adÄ±nda Ã¼Ã§ de biyolojik Ã§ocuklarÄ± oldu.



EVLÄ°LÄ°K KISA SÃœRDÃœ

Ä°liÅŸkilerini 2014 yÄ±lÄ±na kadar evlenmeden sÃ¼rdÃ¼ren Ã§ift, aynÄ± yÄ±l evlendi. TÃ¶rende Ã§ocuklarÄ± da onlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Fakat, bir zamanlar Brangelina olarak anÄ±lar Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±. BoÅŸanma sÃ¼reci ise Ã§ocuklarÄ±n velayeti nedeniyle epey zorlu geÃ§ti.

Â JOLIE ÃœÃ‡, PITT Ä°KÄ° KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDI

ÃœnlÃ¼ oyuncu Jon Voight ile kendisi de oyuncu olan ancak Ã§ocuk sahibi olmasÄ±yla birlikte mesleÄŸinden uzaklaÅŸan Marcheline Bertrand'Ä±n, iki Ã§ocuÄŸundan bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Angelina Jolie, ilk evliliÄŸini 1996 ile 1999 arasÄ±nda Johnny Lee Miller ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan 2000 ile 2003 arasÄ±nda Billy Bob Thorton (yukarÄ±da) ile evli kaldÄ±. Brad Pitt ile evliliÄŸi resmi olarak 2014'te baÅŸladÄ±, ancak iki yÄ±l sonra Ã§ift ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±. Brad Pitt ise ilk evliliÄŸini 2000 ile 2005 arasÄ±nda Jennifer Aniston ile yaptÄ±. Ã‡ift bu evlilikten Ã§ocuk sahibi olmadÄ±.

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