Angelina Jolie: Brad Pitt ile ilişkim boyunca kendimin ve çocuklarımın güvenliğinden endişe ettim

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ilişkisi ve evliliği süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. The Guardian'a konuşan 46 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Pitt ile süren velayet davası nedeniyle bu konu hakkında daha derin açıklamalar yapamayacağını da sözlerine ekledi.





VELAYET DAVASINI 'KORKUNÇ' DİYEREK NİTELEDİ

Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Angelina Jolie, Pitt ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değindi. Jolie, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık" diyerek sözlerini sürdürdü.





'BOŞANMA KARARINI KOLAY ALMADIM'

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının da altını çizdi röportajda. "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu" diyerek o süreçte yaşadığı zorlukları ifade etti. Jolie, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.





DAHA ÖNCE DE AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Angelina Jolie, daha önce de Brad Pitt'in kendisine aile içi şiddet uyguladığını iddia etmişti. Altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi. Fakat daha sonra bu istek mahkeme tarafından kabul edilmedi.





BRAD PITT SORUŞTURMA GEÇİRDİ VE AKLANDI

Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angelez Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı.





BRAD PITT'İ ARKADAŞLARI SAVUNDU

Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamalarının, aktörün kalbini kırıp onu üzmekten başka bir işe yaramadığı ileri sürüldü. Brad Pitt'e yakın kaynaklar, boşanma davasının başından bu yana Angelina Jolie'nin bu tür suçlamalar yönelttiğini ancak bunların hiçbirinin kanıtlanmadığını, aktörün her birinden aklandığını savundular.





AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yılında başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aşka teslim oldu ve eşinden boşanıp Jolie ile birlikte olmaya başladı. Çift, uzun ilişkileri sırasında hem biyolojik hem de evlatlık çocuk sahibi oldu.





ÜÇ BİYOLOJİK, ÜÇ EVLATLIK ALTI ÇOCUKLARI VAR

Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte olmaya başladıklarında, güzel yıldız, en büyük çocuğu Kamboçyalı Maddox'ı evlat edinmişti. Çift, birlikte olduğu süre boyunca Etiyoplayı Zahara ile Vietnamlı Pax'ı evlat edildi. Bu arada Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç de biyolojik çocukları oldu.





ÇOCUKLARIN VELAYETİ YENİ BİR SAVAŞ BAŞLATTI

İlişkilerini 2014 yılına kadar evlenmeden sürdüren çift, aynı yıl evlendi. Törende çocukları da onları yalnız bırakmadı. Fakat, bir zamanlar Brangelina olarak anılar Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma süreci ise çocukların velayeti nedeniyle epey zorlu geçti.





JOLIE ÜÇ KEZ, PITT İKİ KEZ EVLENDİ

Ünlü oyuncu Jon Voight ile kendisi de oyuncu olan ancak çocuk sahibi olmasıyla birlikte mesleğinden uzaklaşan Marcheline Bertrand'ın, iki çocuğundan büyüğü olan Angelina Jolie, ilk evliliğini 1996 ile 1999 arasında Johnny Lee Miller ile yaptı. Ardından 2000 ile 2003 arasında Billy Bob Thortonile evli kaldı. Brad Pitt ile evliliği resmi olarak 2014'te başladı, ancak iki yıl sonra çift ayrılık kararı aldı. Brad Pitt ise ilk evliliğini 2000 ile 2005 arasında Jennifer Aniston ile yaptı. Çift bu evlilikten çocuk sahibi olmadı.

AngelIna Jolie’nin 2016’da boşanma davası açmasıyla başlayan yargı süreci devam ederken özel hâkim John Ouderkirk, geçtiğimiz mayıs ayında Brad Pitt ve Jolie’ye ortak velayet verilmesine hükmetmişti.

Ortak velayete karşı çıkan Jolie, hâkim Ouderkirk’ün Pitt’in avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek hâkimin davadan alınmasını talep etmişti.

Mahkemenin görevden alma kararında hâkim Ouderkirk’ün, Pitt’in avukatlarıyla kişisel ilişkisini sakladığı ve bu durumun davada “etik ihlale” neden olduğu belirtildi. Bu kararla birlikte Jolie ve Pitt’in beş çocuğunun velayeti için süren davaya yeni bir yargıç atanacak.

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