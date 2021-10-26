Angelina bile olsan... SonuÃ§ felaket oldu

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ANGELINA BU KEZ ESPRÄ° KONUSU OLDU

Bu yÄ±l 16'Ä±ncÄ± kez dÃ¼zenlenen Roma Film Festivali'nin de konuklarÄ±ndan biriydi Angelina Jolie. Gala gecesinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya iki kÄ±zÄ± Shiloh ve Zahara ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±. Gelecekte bir moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olmayÄ± hayal ettiÄŸi bilenen Zahara yine pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bir gece elbisesi giydi o gece. Shiloh da ikinci kez fakat ablasÄ± Zahara'dan farklÄ± olarak spor bir elbise tercih etti. Ãœstelik bu kez daha dikkat Ã§ekici bir makyaj yapmÄ±ÅŸtÄ± ve annesine benzerliÄŸi daha fazla gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale gelmiÅŸti. Fakat bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n arasÄ±nda Angelina Jolie, bir kez daha hepsini gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±. Ama bu kez biraz da "espri konusu" oldu.

SAÃ‡LARI GÃ–ZDEN KAÃ‡MADI

46 yaÅŸÄ±ndaki altÄ± Ã§ocuk annesi Angelina Jolie, Versace tasarÄ±mÄ± gÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi bir gece elbisesiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Sade ama gÃ¶z alÄ±cÄ± kÄ±yafetiyle de bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. SaÃ§larÄ±nÄ± da genellikle kullandÄ±ÄŸÄ± gibi aÃ§Ä±k bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸte saÃ§larÄ±ndaki o ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼nÃ¼m de meraklÄ± bakÄ±ÅŸlardan kaÃ§madÄ±.

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KAYNAK SAÃ‡ Ä°YÄ° YERLEÅžTÄ°RÄ°LMEMÄ°Åž

Angelina Jolie, gala iÃ§in zaten uzun olan saÃ§larÄ±nÄ± biraz daha uzun gÃ¶stermek iÃ§in kaynak saÃ§ yani ek saÃ§ kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat bu ek saÃ§, bir talihsizlik sonucu aÅŸaÄŸÄ±ya sarkarak belirgin hale geldi. Oysa olmasÄ± gereken o deÄŸildi, kaynak saÃ§Ä±n Jolie'nin kendi saÃ§larÄ±ndan farklÄ± gÃ¶rÃ¼nmemesi gerekiyordu. Ä°ÅŸte bu durum da Jolie'nin sosyal medyada gÃ¼ndem olmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.

SAÃ‡ TASARIMCISINA ELEÅžTÄ°RÄ° YAÄžDI

GÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n saÃ§larÄ±nÄ±n bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda da espri konusu oldu. Twitter baÅŸÄ±na geÃ§enler bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ eleÅŸtiren mesajlar paylaÅŸtÄ±. Bunlardan biri "Angelina Jolie'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nmesine nasÄ±l izin verirsiniz?" diye sorarken bir baÅŸkasÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n saÃ§ tasarÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± kast ederek "Biri iÅŸinden kovuldu" diye yazdÄ±.

SABAH DAHA GÃœZEL GÃ–RÃœNÃœYORDU

Jolie'nin saÃ§ tasarÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n olabildiÄŸi kadar hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iÅŸten atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi vardÄ± sosyal medyada. BazÄ± kiÅŸiler, gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Jolie'nin saÃ§larÄ±nÄ±n son derece gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatarak "O saÃ§larÄ±n bu kadar daÄŸÄ±nÄ±k hale nasÄ±l getirdiniz?" diye sordu.

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ZAHARA TARZINI BOZMADI

Jolie dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§mayan bu kÃ¼Ã§Ã¼k kusura raÄŸmen kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da kelimenin tam anlamÄ±yla Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi. Eternals'in Los Angeles galasÄ±nda Jolie'nin 2014 yÄ±lÄ±ndaki Oscar tÃ¶reninde giydiÄŸi elbiseyi giyen Zahara, Roma Film Festivali iÃ§in de yine dikkat Ã§ekici bir gele elbisesi giydi. SaÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakan Zahara, annesiyle el ele objektiflere gÃ¼lÃ¼msedi.

SHILOH YÄ°NE ELBÄ°SE GÄ°YÄ°P MAKYAJ YAPTI

Bu kez Jolie'nin yanÄ±nda oÄŸullarÄ± Maddox ve Pax Thien ile ikizleri Vivienne ve Knox yoktu. ÃœnlÃ¼ oyuncu, 16 yaÅŸÄ±ndaki Zahara ve 15 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh eÅŸliÄŸinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Eternals'Ä±n Los Angeles galasÄ±nda ilk kez elbise giyen Shiloh bu kez de aynÄ± tarzÄ± tercih etti. Siyah bir elbise giyen Shiloh, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ sarÄ±, siyah ve kÄ±rmÄ±zÄ± renkli spor ayakkabÄ±larla tamamladÄ±.

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ANNESÄ°NÄ°N KOPYASI

YÄ±llardÄ±r erkek Ã§ocuk giysileri giymeyi tercih eden Shiloh'nun saÃ§ modeli ve yapÄ±lan makyaj da dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ã–zellikle gÃ¶z ve dudak makyajÄ± dikkat Ã§ekti Shiloh'nun. GenÃ§ kÄ±zÄ±n bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle annesine olan Ã§arpÄ±cÄ± benzerliÄŸi bir kez daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GEÃ‡EN HAFTA HERKESÄ° ÅžAÅžIRTTI

Shiloh Jolie Pitt, geÃ§en hafta da kardeÅŸleriyle birlikte Eternals'Ä±n Los Angeles galasÄ±nda annesine eÅŸlik etti. Ä°ÅŸte o gece Shiloh gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§ kÄ±z ilk kez elbise giymiÅŸti. BugÃ¼ne kadar defalarca annne ve babasÄ±yla Film galalarÄ±na katÄ±lan Shiloh, bu kez siyah ya da gri takÄ±m yerine, toprak rengi bir elbise giydi. Uzatmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±nÄ± at kuyruÄŸu yaptÄ±. Beyaz babet ayakkabÄ±larÄ±, her iki ayak bileÄŸine de taktÄ±ÄŸÄ± halhallarÄ±yla da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±. Hatta yÃ¼zÃ¼ne de Ã§ok hafif bir makyaj yaptÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de yÄ±llardÄ±r erkek Ã§ocuklarÄ± gibi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergileyen Shiloh, ilk kez yaÅŸÄ±na ve cinsiyetine uygun bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi. Bu ayrÄ±ntÄ±yla da gecede annesi Angelina Jolie'den bile daha Ã§ok konuÅŸuldu.

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JOHN YA DA PETER DÄ°YE Ã‡AÄžRILMAK Ä°STÄ°YORDU

Kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yen Shiloh Jolie Pitt, diÄŸer kÄ±z kardeÅŸleri Zahara ve Vivienne'in aksine, o gala gecesine kadar bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu deÄŸil, erkek Ã§ocuÄŸu gibi giyiniyordu. Hatta bir dÃ¶nem adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip John ya da Peter diye Ã§aÄŸrÄ±lmak istediÄŸi haberleri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlar iddia deÄŸil gerÃ§eÄŸin ta kendisiydi.

'AÄ°LE Ä°Ã‡Ä°N SEVÄ°MLÄ° OLSA DA BAÅžKALARINA UYGUNSUZ GELEBÄ°LÄ°R'

Brad Pitt, 2008'de Oprah Winfrey'in programÄ±na konuk olduÄŸunda, o dÃ¶nemde 2 yaÅŸÄ±nda olan Shiloh'nun John ya da Peter adÄ±yla Ã§aÄŸrÄ±lmak istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Pitt, kÄ±zÄ±nÄ±n kendisine bu isimleri yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n da James Matthew Barrie'nin Ã¼nlÃ¼ romanÄ± Peter Pan'in etkisi olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Pitt o sÃ¶yleÅŸide "Bilirsiniz, bu tÃ¼r ÅŸeyler aileler iÃ§in sevimli olsa da diÄŸer insanlara uygunsuz gÃ¶rÃ¼nebilir" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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'O Ä°STEDÄ° , BÄ°Z DE SAÃ‡LARINI KESTÄ°RDÄ°K'

Angelina Jolie de kÄ±zÄ± Shiloh'nun erkek kardeÅŸleri gibi gÃ¶rÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin sorularla sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ± yÄ±llar iÃ§inde. KÄ±zÄ±nÄ±n, kendisini erkek kardeÅŸlerinden biri gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Jolie 2011 yÄ±lÄ±nda Vanity Fair'e verdiÄŸi rÃ¶portajda "Erkek Ã§ocuÄŸu gibi olmak istiyor. Biz de saÃ§larÄ±nÄ± kestirdik. Shiloh, erkek kardeÅŸlerinden biri olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor" demiÅŸti.

'BU, DÃœNYAYA ANLATILMASI GEREKEN BÄ°R DURUM DEÄžÄ°L'

Jolie, daha sonra verdiÄŸi bir baÅŸka rÃ¶portajda da Shiloh'un bu tercihinin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±klanmasÄ± ve yorumlanmasÄ± gereken bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z "BazÄ± Ã§ocuklar pelerin giyer ve SÃ¼permen olmak ister, Shiloh da erkek kardeÅŸleri gibi gÃ¶rÃ¼nmek istiyor. Bu bize sÃ¼rpriz oldu ve gerÃ§ekten ilginÃ§. Fakat Shiloh bundan daha fazlasÄ±. Ã‡ok eÄŸlenceli, tatlÄ± ve sevimli" demiÅŸti.

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