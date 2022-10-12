Ünlü oyuncu, doğum gününe beş gün kala öldü

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Yeni yaşını kutlamasına beş gün kalan Landsbury'nin ailesi, oyuncunun evinde huzur içinde son nefesini verdiğini duyurdu. Landsbury'nin ailesinin açıklamasına göre oyuncu, Los Angeles'taki evinde, uykusu sırasında hayata veda etti.

Angela Landsbury, 80 yıllık uzun kariyeri boyunca üç kez Oscar adayı oldu. Çalışmalarından dolayı Tony Ödülü de kazanan Landsbury, Cinayet Dosyası adlı diziyle 12 kez Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti.

16 Ekim 1925'te Londra'da dünyaya gelen Angela Landsbury, Hollywood'un Altın Çağı olarak adlandırılan dönemin hayatta kalan tek yıldızıydı.

İngiltere'den ABD'ye taşınan Landbury, Feagin Dramatik Sanat Okulu’na girdi. 1942 yılında katıldığı bir partide dikkat çekti. İki yıl sonra, Gaslight adlı yapım için kamera karşısına geçti. Daha sonra yolu Broadway'e oradan da Hollywood'a düştü.

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Uzun kariyeri sırasında kendisine hem şöhret hem servet kazandıran yapım ise Cinayet Dosyası oldu. Landsbury, bu dizide canlandırdığı Jessica Fletcher rolüyle TV seyircisinin hafızasına yer etti. Bu diziden kazandığı parayla ABD'nin en zengin kadınları arasına girdi.

Angela Landsbury, 2002'de BAFTA'da, 2013'te de Oscar'da yaşam boyu başarı ödülü kazandı.