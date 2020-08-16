◊ Genç Adam’ın hastalığı sebebiyle yaşadığı dramın duygusal hikayesi, pandemiye rağmen vizyona girecek filmlerden...

Andy Garcia: Keşke akıl sağlığı hakkında daha çok film yapılsa. Bu film sadece akıl sağlığı hakkında değil, okul çağındaki bir gencin akıl sağlığı hakkında. Kimlik oluşumunda yaş, oldukça hassas bir konu. O yüzden filmi desteklemek istedim.Eğer hikaye beni teşvik ediyorsa, katkıda bulunmak istiyorum. Genç bireylerin akıl sağlıkları hakkında belirli bir farkındalık kazandırmak önemli.

◊ Filmde rahibi oynuyorsunuz. Karakterinize nasıl adapte oldunuz?

- Hayatım boyunca Katolik olarak yetiştirildim. Kendi inancım, araştırmalarımın büyük bir parçasıydı. Ama en önemlisi karakterin hikayeye nasıl hizmet etmesi gerektiği... Senaryoyu okuduğumda desteklenmesi gereken bir hikaye olduğunu düşündüm. Akıl sağlığı gerçeği... Nasıl tedavi edilir... Hassas bir konu. Benim karakterime dönersem, modern bir rahip yaratmak istedim. Gerçek Katolik bir rahiple ilişkilendiremeyeceğimiz bir rahatlık ve ilginçlik kattım karaktere.

TERAPİ YAPAN BİR RAHİP

◊ Psikiyatrist gibi de bir rahip. Genç adamın sorunlarına karşı izlediği yol çok güzeldi. Yaratırken herhangi bir kişiyi baz aldınız mı?

- Doğal çekiciliği olan rahiplerle tanıştım ama karakteri tanıdığım herhangi birine dayandırmadım. Senaryoda yazılı sayfalardan aldım, kendi hayal gücümü ve yorumumu kullandım. Kendini sadece dürüst bir şekilde dinine adayan ve yardım eden bir rahip değil, aynı zamanda terapi yapan bir yönü de var.

◊ Yönetmen Thor Freudenthal, Alman. Nasıldı onunla çalışmak? Amerikalı yönetmenlerden farkları var mıydı?

- Harikaydı. İyi hazırlanıyordu. Genç yönetmenler tasarlamaya, yaratmaya ve geliştirmeye daha hevesli. Çok güzel film yaptı.

BENİM İÇİN HİZMETKAR, YARDIMCI, ÇETE ÜYESİ ROLLERİ VARDI

◊ 7 yeni projeniz yolda...

- İkisinin çekimlerini tamamlamıştık. “Big Gold Brick” post-prodüksiyon aşamasında. TV serisinin çekimlerine henüz başlamadık.

◊ İki kızınız da oyunculuğu seçti. Sizin yolunuzdan gitmeyi seçen çocuklarınıza rehberlik yapıyor musunuz?

- Ben onlara rehberlik etmiyorum, onlar bana rehberlik ediyor. Onlardan tavsiye istiyorum. İkisi de profesyonel. Sık sık sanatımız hakkında konuşuyoruz. Ben başladığımda her şey sınırlıydı. Hele benim gibi soyadı Garcia olduğu için Latin kökenli bir aktör olarak klişeleştirilince, oynayacak çok fazla rol olmuyordu. Sektör dört-beş büyük stüdyonun elindeydi. HBO yoktu, kablolu yoktu, dijital platformlar yoktu. Şimdi eskiye göre daha çok fırsat var.

Karakter bazında bakınca da daha çok fırsat, daha az klişeleşme var. Ben başladığımda benim için hizmetkar, yardımcı, çete üyesi rolleri mevcuttu. O zamandan bugüne çok yol kat ettik.

◊ Siz nasıl karar vermiştiniz aktör olmaya?

- Virüs gibi, o seni seçer, sen seçemezsin. Benim için başka alternatif olmadığını, aradığım şeyin bu olduğunu anlamıştım. Bir tür içsel dürtü yaşadım. Midemde bir düğüm, bu rüyayı keşfetme zorunluluğu hissettirdi. Eğer içimden gelen duyguya hitap etmezsem, bu his beni yok edecekti. O yüzden rüyamın peşinden gitmek zorunda kaldım. Okulda tiyatro oynuyordum ama gerçekten bu işi yapabilmek için Los Angeles’a taşınmak farklı bir şeydi. Uçaktan indim, koca şehirde yapayalnız rüyamın peşinden gittim. Elimde olan tek şey annem ve babamdan geçen iş ahlâkıydı. Babam, “Asla geri adım atma, ivme kazanmak için bile geriye doğru adım atma” derdi.

◊ Hayat filozofiniz babanızın bu sözleri mi oldu?

- Evet. İvme kazanmak için bile geri adım atmam. Çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Ben çok çalıştım, hayallerimi gerçekleştirdim. Ama hâlâ hayal kuruyorum...

◊ Aileniz nasıl tepki verdi aktör olma isteğinize?

- Annem, babam, kardeşlerim, büyükbabam, büyükannem bir aradaydık. 21 yaşındayken ailemin sağladığı rahatlığı terk etmeye karar verdiğimde bile yanımdaydılar. “Aman Allah’ım bu çocuk nereye gidiyor” diye saç baş yolarken, yanıma gelip “Uçma zamanın geldi. Eğer yaptığın seçimin doğru olmadığını anlarsan biz buradayız” dediler.

◊ Peki ya müzik?

- Oyunculuktan önce müzisyendim. Müzik, kimliğimin bir parçası. İşime aktör olarak yaklaşırken benim için işe yarayan yolun müzikten geçtiğini anladım.

◊ Nasıl yani?

- Role, caz sanatçısının temayı keşfetmesi gibi hazırlanıyorum. Temayı anlıyorum, elimdeki enstrümanla pratik yapıyorum, sonra işin beni gereken yöne çekmesi için anda hazır bekliyorum.

Diğer oyuncularla etkileşiyorum. İşime yaklaşımımda bir müzikal unsuru var. Çok doğaçlama bir hazırlık aşaması. Müzik yazarken ise farklı etkiler söz konusu.

SON ZAMANLARDA ÇOK YAZIYORUM

◊ Pandemi devam ediyor, nasıl geçiyor günleriniz?

Andy Garcia: Tüm aile bir arada. Hepimiz aynı şehirdeyiz. Çocuklar New York’tan Los Angeles’a geldi. Evimiz kalabalık. Günler daha dikkatli davranarak geçiyor. Evdeyiz, spor yapıyoruz. Son zamanlarda çok yazıyorum. Bu dönemde yapabileceğimiz en önemli şey, üzerimize düşeni yapıp bu durumu atlatmaya yardımcı olmak...

Charlıe Plummer: Rolüm için psikiyatristlerle görüştüm

◊ “Words on Bathroom Walls” son zamanlarda izlediğim en güzel filmlerden biriydi. Filmi izlerken şizofreni hastalarının yaşadıklarını daha iyi anladım. Siz role hazırlanırken bu hastalıkla savaşan gençlerle konuştunuz mu?

Charlie Plummer:

Araştırmalarımın çoğunu, hastalığı en iyi şekilde anlamak için yaptım. Yeni tanı konmuş genç erkeklerle ilgilenen psikiyatristlerle görüştüm. Genç bireylerin tanı konulduktan sonra yeni gerçekleriyle yüzleşmeleri...

Hastalıkla ilgili yeni koşullarının ne olduğunu anlamalarının ne kadar süreceği gibi sorulara cevap aradım. Oynadığım genç, hastalığın yarattığı yeni koşullara karşı çıkan, hayat dolu bir genç. Senaryoyu ilk okuduğumda gerçekten ilgilendiğim şey de buydu zaten.

◊ Oyunculuk dışında içinizdeki fırtınaları dindirip huzur veren başka bir uğraş var mı?

- Oyunculuk bazen rahatlatıyor, bazen de tam tersi. Rahatlatan uğraşlar sürekli değişiyor. Sanat her zaman rahatlatır. Bazı meditasyon uygulamaları ve ailem rahatlatır. Ailem Budizm felsefesini uygulardı. Budizm benim de rahatlamak için kullandığım bir araç.

GÖRÜNTÜLÜ SEÇMELERE KATILMAK SİNİR BOZUCU BİR DENEYİMDİ

◊ Birçok kişi pandemi sonrası Hollywood’da neler olup biteceğini merak ediyor. Siz çalışmaya başladınız mı, yoksa hâlâ bekliyor musunuz?

- 1 aydır sonbaharda başlayacak işlerimiz için hazırlanıyoruz. Eylülde başlayacak bir işim var. Zoom üzerinden oyuncu seçmelerine katılıyorum. Onun dışında sadece toplantılar var.

◊ Görüntülü oyuncu seçmeleri nasıldı, bahseder misiniz biraz?

- Korkutucuydu. Daha önce hiç tanımadığım bir yönetmenle okuma yaptım. Kamera kurmamı istediler.

Gerçek seçme odasına gidiyormuşum gibi bir his vardı. Bekleme odası yoktu ama Zoom’da benim dışımda bekleyen 8 aktör vardı.

Neyse ki seçmeyi yapan sadece cast direktörü ve yönetmendi. Oldukça da iyilerdi. Ama baştan sona sinir bozucu bir deneyimdi.

OYUNCULUĞA 10 YAŞINDA BAŞLADIM

◊ Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Oyunculuğa 10 yaşında başladım. 12 yaşında bir TV dizisinde rol aldım. Babam dizinin baş yazarı, annem oyuncusuydu. 3 yıl boyunca o dizide çalıştım. Tüm arkadaşlarım film setlerinde tanıştığım insanlardı. Oyunculuk konusunda çok tutkuluydum. Bu dünyanın bir parçası olmak, istediğim tek şeydi. Yıllar içinde çok sayıda iş fırsatı elde ettikçe iş dışındaki kimliğimi bulma sürecine girdim ki var olmak için bu daha önemliydi. Oldukça ilginç bir oyuncu olma sürecim var, en azından benim için ilginç. (Gülüyor)