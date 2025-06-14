Anne kız ikiz gibi giyinip dünyaya mesajı verdiler... Törene acının gölgesi düştü

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Aslında Kral Charles gerçekte bugün doğmadı, bu törenin amacı bambaşka, zaman içinde şekil değiştirip bu noktaya geldi.... Ama bütün bunları birazdan hatırlayacağız...

Şimdi törenin en renkli ve en çok ilgi gören kısmına yani İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin atlı arabalarla halkın arasına çıktığı sonra da Biuckingham'ın balkonundan Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarının gösterisini izleyip bir yandan da halkı selamladığı o onlara bir bakalım.

GALLER AİLESİ YİNE TAM KADRO

Bu yılkı Trooping the Colour geçişi büyük bir heyecanla başladı...

Tahtın gelecekteki sahipleri Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton çok da uzun sayılmayacak bir aranın ardından ailece ortaya çıktı.

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Görünüşe göre geçen yıl altı aylık bir kanser tedavisinin ardından ilk kez halkın karşısına çıktığı törene damgasını vuran Kate bu kez de onun gerisinde kalmadı şu ana kadar.

Kate ile William, yanlarında çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte önce otomobille tören alanına gitti. Sonra William, atlı geçişe katılmak üzere ailesinden ayrıldı.

ÇOCUKLARINI YANINA ALIP ATLI ARABA GEÇİŞİNE KATILDI

Kate de çocuklarını yanına alıp atlı araba geçişine katıldı...

Yaka kısmı beyaz renkli turkuaz mavisi bir kıyafet giyen Kate, görünümünü de uygun renkte bir şapkayla tamamladı... Kıyafeti çok sevdiği modacı Catherine Walker'ın imzasını taşıyordu.

Kate ile çocuklarının geçişinde en çok dikkat çeken ayrıntı ise kızı Charlotte ile uyumlu giyimi oldu...



Artık 10 yaşına giren Charlotte annesiyle aynı renkte bir elbise giydi... Daha da ötesinde tıpkı Kate gibi yakasına bir broş taktı.

Broş demişken Kate Middleton'ın broşu da dikkat çekmeyecek gibi değildi...

İrlanda Muhafız Albayı unvanı da olan Galler Prensesi Kate, Kraliçe 2. Elizabeth'e bir saygı duruşu olarak alay broşunu yakasına iliştirdi.

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Kulaklarına da yine Kraliçe'nin koleksiyonundan Bahreyn inci küpelerini taktı.

Prens George ve Prens Louis, geçiş sırasında arabada eğlenceli bir sohbete daldı.



BÜYÜK NİNESİNE SELAM GÖNDERDİ: Prenses Charlotte da yakasına iliştirdiği broşuyla büyük ninesi Kraliçe 2. Elizabeth'e bir selam gönderdi... Charlotte'un at nalı şeklindeki broşu Kraliçe'nin atlara olan sevgisini gözler önüne seren bir simge.





Charlotte, at nalı şeklindeki broşunu, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde de kullanmıştı.





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YİNE AİLECE BİRLİK MESAJI VERDİLER

Aslına bakılırsa Prenses Kate ile kızı Prenses Charlotte uyumlu renkte giyimleriyle bir de mesaj verdiler kamuoyuna...

William ile Kate ailece katıldıkları törenlerde aslında bunu genellikle yapıyor. Çocuklarının giyimiyle kendi giysileri koordineli oluyor...

Bu şekilde de halka bir aile olarak birlik oldukları, birbirlerini destekledikleri mesajını veriyorlar.

Trooping the Colour, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören. Geçmişi 17'nci yüzyıla kadar uzanıyor. Aslında askeri bir geçit töreni olmasına rağmen aynı zamanda hükümdarın doğum günü olarak da kutlanıyor bu özel gün. Bu arada Kral Charles'ın 14 Kasım 1948 doğumlu olduğunu hatırlatalım.

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KAZA KURBANLARI UNUTULMADI

Bu yılki Trooping The Colour etkinliğine beklenmedik bir felaketin gölgesi düştü... Bu yüzden de törende bazı değişikliklere gidildi...

Bu felaket de Hindistan'ın Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanan Hindistan Havayolları uçağının düşmesi. Bu kaza sonucu hayatını yitiren 242 kişi onuruna geçit sırasında siyah kol bandı kullanılacak. Ayrıca kaza kurbanları için bir de saygı duruşu gerçekleşecek.

Trooping the Colour etkinliği kraliyet ailesi üyelerinin Buckingham'ın balkonuna çıkıp halkı selamlamasından sonra bitecek.