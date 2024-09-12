Ünlü oyuncu büyük şehri terk etti: Evinin kapısını sadece sevdiği insanlara açacak!

Haberin Devamı

Bütün bunların verdiği güvenle yeni bir ülkeye adım attıktan sonra da kısa sürede bu kararlılığının sonuçlarını gördü. TV izleyerek öğrendiği İngilizcesiyle James Bond kızı oldu, ardından Oscar'a bile aday gösterildi...

Birçok oyuncunun hayallerini süsleyen bir rol aldı ve sinemanın efsane sarışını Marilyn Monroe'yu kamera karşısında canlandırdı. Doğal sarışın olmamasına rağmen üstelik.

Sadece 10 yıl içinde epey bir yol kat eden güzel oyuncu, şimdi de hayatına başka bir yön vermek istedi. Bu kez ülke değiştirmedi, bunun yerine büyük şehri terk edip kırsal bir bölgeye taşındı. Kariyerine veda etmese de hayatında yeni bir sayfa açtı.

Bu değişiklikten ne kadar mutlu olduğunu da kimseden saklamadı.

Haberin Devamı

İNGİLİZCEYİ SONRADAN ÖĞRENDİ... JAMES BOND KIZI BİLE OLDU

Bu ilginç öykünün kahramanı, İspanyol asıllı Kübalı oyuncu Ana de Armas.

36 yaşındaki de Armas, doğup büyüdüğü Küba'da kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Ülkesinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Una Roda ve Francia ile yıldızını parlattı.

Ardından da altı sezon boyunca yine bir başka çok izlenen dizi El Internado ile şöhretini artırdı.

Sonra da gözünü Hollywood'a dikti...

O süre içinde artık 20'li yaşlarının ikinci yarısına gelmişti. Her ne kadar İngilizceyi sonradan TV izleyerek öğrense de sinemanın merkezindeki serüveninde kısa sürede birçok başarıya imza attı.

James Bond serisinin No Time To Die adlı halkasında kamera karşısına geçmesi ise kariyeri için önemli bir dönemeç oldu. Hatta sinemanın efsane sarışını Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Marilyn filmiyle Oscar adayı bile oldu.

Uzun sözün kısası Ana de Armas, Hollywood'da da birçok kişi için imkansız olan bir başarıya imzasını attı.

Gözden Kaçmasın Sırrını oyuncu arkadaşı ele verdi: İki oğlunu böyle terbiye etmiş Haberi görüntüle

KENDİNE KÜÇÜK BİR KOZA ÖRDÜ

Bütün bu süreç içinde de hep Los Angeles'ta yaşadı Ana de Armas. Bütün hayatı gösteri dünyasının merkezinde geçti bir başka deyişle.

Haberin Devamı

Ama güzel oyuncu kısa bir süre önce yeni bir karar verdi ve tasını tarağını toplayıp Las Vegas'tan taşındı. Vermont'ta kırsal bir bölgeye yerleşti.

Ana de Armas başrollerinden birini üstlendiği Eden adlı filmin Toronto Film Festivali'ndeki gösteriminin ardından E! News'a bir röportaj verdi. O sırada da "dünyanın çılgınlığından kaçmak için" büyük kenti bırakıp kırsal bölgeye yerleştiğini söyledi.

Oyuncu "Hepimizin kendine güvenli bir alan inşa etmek için bir şansı var. Bu kararı kendi başıma verdim. Kendimi bütün bu kalabalıktan uzakta hissedeceğim bir ev buldum" dedi.

DEĞİŞİM ZAMANI GELMİŞTİ

Kırsal bölgede kurduğu yeni hayatında kendine küçük bir koza oluşturduğunu belirten Ana de Armas "Oraya sadece birlikte olmak istediğim kişileri götürürüm" diye sürdürdü sözlerini. Bir başka deyişle kırsal bölgedeki evinin kapılarını sadece kendi istediği ve sevdiği insanlar için açacak.

Haberin Devamı

Mesleği olan oyunculuğu sürdürecek olmasına rağmen artık Hollywood tarzı hayatı bir kenara bıraktığını vurguladı güzel oyuncu. Bunun yerine kendine daha basit bir hayat kurdu.

Bu karara nasıl vardığını da şu sözlerle anlattı: "Değişim zamanı geldiğinde bunu hissedebiliyorsunuz. Kendinizi dinlediğiniz zaman sizin için neyin iyi neyin kötü olduğunu fark ediyorsunuz. Bütün bunları anladığınız bir an geliyor. O zaman da karar veriyorsunuz."

BEN AFFLECK İLE AŞK YAŞAMIŞTI: Ana de Armas bir dönem Ben Affleck ile yaşadığı aşkla da konuşulmuştu. Ondan öncesinde ise 2011 ile 2013 arasında Mark Clotet ile kısa bir evlilik yaptı.

Haberin Devamı





Ana de Armas, sinemanın efsane sarışını Marilyn Monroe'yu canlandırdı. Bu filmdeki performansıyla Oscar adayı bile oldu.





DÜNYAYI GEZMEYİ SEVİYOR

1988 yılında Havana'da dünyaya gelen Ana de Armas ya da tam adıyla Ana Celia de Armas Caso, bugüne kadar birçok filmde ve dizide kamera karşısına geçti.

Bir röportajında "Bir kadın, hem de Latin bir kadın olduğum için bana Hollywood'dan rol gelmesi çok kolay değil" diye konuşan Ana de Armas, ilk Hollywood çıkışını 2015 tarihli Knock Knock ile yaptı. Bu filmde Keanu Reeves ile kamera karşısına geçti.

Haberin Devamı

Sonra da sosyal medya sayesinde tanınırlığını artırdı. "Bir yerde çok uzun süre kalamadığını" belirten Ana de Armas, bir projede rol almadığı zamanlarda dünyayı geziyor ve çektiği pozları da Instagram sayfasında paylaşıyor.

Bu arada Ana de Armas'ın doğanın kollarında öyle basit bir evde yaşadığı da düşünülmesin. Elbette yeni evi çok geniş bir arazide yer alıyor. Dağ manzaralı yeni evi için güzel oyuncunun ödediği fiyat ise 7 milyon dolar. Bahçesindeki yüzme havuzu da dahil bazı Hollywood alışkanlıklarından tamamen vazgeçmedi de Armas.





Güzel oyuncu sosyal medya sayfasından da yeni hayatına dair paylaşımlar yapıyor.