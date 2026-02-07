Yedi yıllık evliliğine nokta koymuştu... Bu pozları acizliğimden vermiyorum: Güzelliğimi kutluyorum ben!

Haberin Devamı

Bazıları kiloluyken giydiği bütün elbiselerini çöpe atıp yenilerini alır. Bazıları saç rengini ya da şeklini değiştirir. Bazıları da yeni fiziksel görüntüsünü gözler önüne serdiği fotoğraflarını sergiler...

Tıpkı Amy Schumer gibi!

44 yaşındaki komedyen, yazar ve oyuncu, bir süredir verdiği kilolarla gündemde zaten. İncecik olup belli ki kendini daha iyi ve daha güzel hissetmeye başlayan Schumer, bunu da sık sık sosyal medya pozlarıyla gözler önüne seriyor.

BU POZLARI MUTSUZLUKTAN VERDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Kilo verdikten sonra da ilk iş olarak 2018 yılında evlendiği Chris Fischer ile bir çocuklu evliliğini bitirme kararı aldı Schumer.

Haberin Devamı

Elbette zayıfladığı için yuvasını dağıtmadı ama belli ki fazla kilolardan kurtulmak da zaten evliliği bir süredir kötü giden Amy Schumer için gelecek planlarının bir parçasıydı.

Schumer, sık sık Instagram hesabından ne kadar zayıfladığını gözler önüne serdikçe bu durum biraz da yanlış anlaşıldı.

Amy Schumer'in aslında mutsuz olduğu ve bu iddialı pozları aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ileri sürenler oldu.





Yıldız bütün bu iddialara yine yaptığı iddialı Instagram paylaşımıyla yanıt verdi. Bir dizi pozuna yer veren Amy Schumer "Kendinizi nihayet güçlü ve güzel hissettiğinizde çekilen fotoğraflar bir yardım çağrısı değil. Hayatın ve sağlığın kutlamasıdır. Bütün bekar annelere sevgiler" mesajını da paylaştı.





YENİ YILDA YENİ HAYAT

Amy Schumer, zayıfladığını sosyal medyadan gösterdikten kısa süre sonra kocası Chris Fischer'den boşanacağını da açıklamıştı.

Kendini fiziksel olarak da tepeden tırnağa değiştirdikten sonra oğlu Gene Attell'in doğumuyla biraz uzaklaştığı kariyerine yoğunlaşmayı amaçlıyor Amy Schumer.

Haberin Devamı

Hayatında yeni bir sayfa açan Schumer, önce fazla kilolarından kurtuldu sonra da evliliğini bitirme kararı aldı. 2026 yılına da bu yeni kararlarını adım adım uygulama konusunda son derece kararlı girdi.





