Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti bebek sahibi oldu

Geçtiğimiz sene dünyaevine giren Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinden bebek haberi geldi. Ünlü çiftin bebek haberi sonrası, özel hayatları ve biyografileri de merak konusu oldu. Özellikle Amine Gülşe'nin hayatı magazin takipçileri tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, Amine Gülşe'nin biyografisi ve hayatına ilişkin ayrıntılar.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Türk kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken Amine Gülşe, 30 Nisan 1993 tarihinde dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi oldu. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Kariyerine modellikle başlayan Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı. 2019 Ocak ayında Mesut Özil ile nişanlandı. Çift, 7 Haziran 2019'da İstanbul'da evlendi.

AMİNE GÜLŞE MESUT ÖZİL NE ZAMAN EVLENDİ?

İngiltere'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un haziran ayında dünyaevine girmişti.