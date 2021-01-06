Amine Gülşe kimdir, kaç yaşında? Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe eski Türkiye güzeli!

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe gündemde yer alıyor. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe, İstanbul'daki nikah töreninin ardından 2019 yılında dünya evine girmişti. Amine Gülşe Özil, 30 Nisan 1993 tarihi doğumlu.

AMİNE GÜLŞE ÖZİL KİMDİR?

Türk kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken Amine Gülşe, 30 Nisan 1993 tarihinde dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi oldu. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Kariyerine modellikle başlayan Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe, İstanbul'daki nikah töreninin ardından 2019 yılında dünya evine girdi.