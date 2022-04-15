Amina Muaddi kimdir? Rihanna ve Amina Muaddi ayrıldı mı? İhanet iddialarıyla gündeme geldi

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Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna’nın aldatıldığı iddia edildi. Anne olmak için gün sayan Rihanna, Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı.

Amina Muaddi kimdir?

Amina Muaddi 2 Haziran 1987 yılında dünyaya geldi. Romanya asıllı moda ve ayakkabı tasarımcısı, sosyal medya fenomenidir. Rihanna başta olmak üzere Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi ünlüler ile işbirliği bulunan genç modacı Amina Muaddi günümüzde aynı isimli ayakkabı markasıyla tüm dünyada tanınıyor. Asap geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.