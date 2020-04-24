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Haber Giriş: 24.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Amerikalılar ‘Adını değiştirelim’ dedi

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Amerikalılar ‘Adını değiştirelim’ dedi
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Kariyerine Amerika’da başlayan Kerem Bürsin, Hacettepe Üniversitesi’nin sosyal medya hesabında gerçekleşen canlı yayında o dönemi anlattı...

“ABD’deki cast ajansları ‘Adını değiştirelim’ dedi. Ben de ‘Hayır, ben Türk’üm. Adım da bu. Kendi adımı kullanmak isterim’ deyip bunu kabul etmedim.”

Bürsin, iki ülkenin sinema sektörünü de kıyasladı:

“Biz Türkiye’de mucizeler yaratıyoruz. Burada harika oyuncular var. ‘Bu oyuncuları oralarda da izlemeliler’ diyorsun, öyle iyi oyuncular. Ama onların imkanlarına sahip değiliz.”

Kelebek okurlarına mesaj var

Kerem Bürsin, aracıyla markete giderken çekilen bu fotoğrafıyla Kelebek okurlarına mesaj gönderdi: “Büyüklerimizin kendilerini riske atmamaları için, market ihtiyaçlarını karşılayıp onlara destek olabiliriz. Eldiven ve maske takmayı unutmayalım!”

 



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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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