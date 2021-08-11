Amerikalı Patrick Grady hamile eşi Meltem Miraloğlu'nu darp mı etti?

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu.

Amerikalı Patrick Grady bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren Miraloğlu'nun hamile olduğu ve bunu eşinden gizlediği iddia edildi. Oyunculuk kariyerine devam etmek isteyen Miraloğlu, bu kararını eşine iletti. Hollywood'a gitmek isteyen Miraloğlu'nun bu talebi Patrick tarafından reddedildi. Çıkan tartışmada genç oyuncu evinin bahçesinde eşi tarafından darp edildi.

Ses sanatçısı Onur Akay, olayın iç yüzünü şu sözlerle anlattı: "Meltem Miraloğlu'nun, 82 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiği ve hamile olduğu konuşuluyor. Bana ulaşan görgü tanıkları, olayın 8 gün önce geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde olduğunu söyledi. Görgü tanıklarının bana anlattığı iddialara göre Patrick, 'Bir daha oyuncu olmaktan ve Hollywood'a gitmekten bahsedersen seni Türkiye'ye göndereceğim.' diyerek Meltem Miraloğlu'nu oturdukları evin bahçesinde hortumla dövmüş. O arada Patrick'i sakinleştirmek isteyen komşuları Meltem'in defalarca, 'Vurma hamileyim!' dediğini duymuş. Olaydan sonra Patrick'e kuzenim diye tanıttığı Türk sevgilisinin yanına giden Meltem, kısa süre sonra eve geri dönmüş."

'TEKLİF GELMİYOR' DEYİP ABD'YE GİTMİŞTİ!

2019 yılında Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu 'Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, şaşırtan bir paylaşımda bulunmuştu:

"Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda ,kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri ,büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun ) Miraloğlu"

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